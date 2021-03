Suomen miehet olivat kaukana kärjestä 15 kilometrin vapaan hiihtotavan MM-otatuksessa.

Suomalaismiesten kokonaispanos jäi Oberstdorfin MM-hiihtojen 15 kilometrin vapaan hiihtotavan väliaikalähdössä vaisuksi. Paras suomalainen oli 17:nneksi sijoittunut Perttu Hyvärinen, joka oli puoli sekuntia Iivo Niskasta nopeampi.

Markus Vuorela oli 28:s ja parisprintissä yllätyshopeaan yltänyt Joni Mäki joutui keskeyttämään.

Ylen haastattelupisteellä maajoukkueen päävalmentaja Teemu Pasanen ei peitellyt pettymystään.

– Kestävyys ei riittänyt ihan loppuun asti. Iivo tietysti lähti aika kovaa, ja yritti varmasti taistella mitalista, mutta loppuun asti ei riittänyt. Tänään oli todella raaka kestävyyskilpailu, Pasanen totesi.

Kestävyysmatkoilla suomalaismiesten kisat ovat menneet tähän mennessä pahasti penkin alle. Lauantain skiathlonissa 13:nneksi sijoittunut Niskanen oli ainoa pistesijalle yltänyt suomalaishiihtäjä.

Pasanen vaikuttaa tunnistavan tarpeen muutokselle.

– Myös skiathlon on meille huono matka. Kyllä meidän pitää selkeästi saada kestävyyttä lisää. Varsinkin vapaalla todella raskaassa kelissä se on semmoinen asia, mitä tässä on jo jonkun aikaa mietitty. Meillä on paljon tätä sprintti-innostusta, ja siitä kaikki puhuu, mutta kyllä kestävyyttä tässä lajissa yhä todella paljon tarvitaan, Pasanen muistutti.

Miesten MM-urakka jatkuu perjantaina viestihiihdolla. Joukkue siihen ilmoitetaan torstaina.