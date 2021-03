Maija Vilkkumaa julkaisi hulvattoman kuvan – yhdennäköisyys legendaariseen Marit Björgeniin hämmästyttää

Maija Vilkkumaa julkaisi kuvan, jossa hän näyttää Marit Björgeniltä.

Muusikko Maija Vilkkumaa jakoi somessa hauskan kuvaparin. Toisessa kuvassa norjalainen, huippu-uransa lopettanut hiihtomestari Marit Björgen pitelee palkintoa. Toisessa kuvassa on Vilkkumaa itse: hän pitelee viinapulloa.

Molemmilla on samanlaiset mekot ja niin sanotusti ”pala esillä” eli paljas hauis jännitettynä framilla. Myös kellot näkyvät. Yhdennäköisyys on huomattava.

– On ollut kyllä aikamoinen hiihtotalvi! Vilkkumaa on kirjoittanut kuvan oheen.

Vilkkumaan seuraajat nauttivat näkemästään. Mediapersoonat Anni Hautala ja Ellen Jokikunnas ovat kommentoineet nauravin hymiöin.

– Jos Marit ei vastalahjaksi larppaa sun stailiin, ni en ala! toimittaja Laura Haimila kommentoi.

– Selkeet siskokset, eräs seuraaja arvioi.

– Kuin kaksi marjaa... eikun Maijaa, veisteele toinen.

Björgen voitti hillittömällä hiihtourallaan kahdeksan olympiakultaa.

Vilkkumaa tunnetaan parhaiten 2000-luvun vaihteen klassikkoalbumeistaan, jotka kuuluvat Suomi-rockin kaanoniin. Tällä hetkellä hän työskentelee esimerkiksi Nelosen The Voice of Finland -ohjelmassa tähtivalmentajana.

