Koronapelot kävivät toteen MM-Oberstdorfissa – Suomen joukkue pelästyi: ”Miten käy loppukisojen?”

Oberstdorfin MM-hiihdoissa todettiin ensimmäiset koronatapaukset. Se huolestutti suomalaisten leirissä.

Oberstdorfin MM-hiihdoista kantautui keskiviikkona huolestuttavia uutisia. Italian maajoukkue joutui lähtemään kotimatkalle useiden koronavirustartuntojen vuoksi.

Keskiviikkona uutisoitiin myös norjalaisen mäkihyppääjän Halvor Egner Granerudin positiivisesta koronatestituloksesta.

Ilta-Sanomat tavoitti Suomen maajoukkueen jäseniä kommentoimaan tuoreeltaan huolestuttavaa tilannetta.

Uutiset tulivat ikävään aikaan, vain paria tuntia ennen miesten 15 kilometrin (v) väliaikalähtökisaa. Suomalaisista kilpailussa hiihtävät Iivo Niskanen, Perttu Hyvärinen, Joni Mäki ja Markus Vuorela.

– Juuri kuulin. Hämmensi vaikka päähuomio tietysti nyt kilpailuvalmisteluissa. Joukkueella ollut koko ajan ja on yhä erittäin koronaturvallinen olo, maastohiihtojoukkueen päävalmentaja Teemu Pasanen totesi.

Teemu Pasanen poseerasi kuvaajalle sunnuntaina.­

Koronauutiset olivat tavoittaneet myös Riitta-Liisa Roposen, joka hiihti tiistain normaalimatkalla upeasti kymmenenneksi.

Hän kuuli asiasta hiihtäjä Juho Mikkoselta.

– Kyllähän se hätkäytti vaikka täällä on yritetty luoda turvalliset puitteet. Mutta kyllä sitä virusta sitten kuitenkin täällä liikkuu, Roponen totesi.

Oberstdorfiin on rakennettu tiivis koronakupla, joka on toiminut alkukisojen ajan ilmeisen hyvin. Joukkueiden liikkumista ja kontakteja ulkomaailmaan on rajoitettu huomattavasti.

Urheilijoiden kannalta on onni, ettei italialaishiihtäjillä, joiden kanssa suomalaisetkin ovat mitelleet ladulla, ole todettu koronatartuntoja. Tapaukset olivat Italian joukkueen taustahenkilöiden keskuudessa.

– Ei voi kuin toivoa parasta. Hiihdetään niin kauan kuin antavat hiihtää, sunnuntaina MM-hopeaa saavuttanut Ristomatti Hakola ilmoitti.

Sunnuntain parisprintissä ei vältytty lähikontakteilta.­

Yhdistetyn päävalmentaja Peter Kukkonen oli hyvin huolissaan MM-hiihtojen loppuunsaattamisesta, mikäli tartuntoja tulee lisää.

Yhdistetyssä kilpaillaan vielä suurmäen kilpailu ja pariviesti.

– Eihän tämä nyt hyvältä kuulosta koska vaikka majoitukset erillään niin onhan tämä MM-porukka eräänlainen suljettu yhteisö. Jos lähtee kunnolla leviämään miten käy loppukisojen? hän pohdiskeli Ilta-Sanomille.

Yhdistetyn MM-hopeamitalimies Ilkka Herola luonnehti italialaisten kotiinlähtöratkaisua kovaksi.

– Osoitti kuitenkin hyvää moraalia tehdä tämä ratkaisu. Jos tällainen iskee urheilijoihin, jotka ovat todella kovassa valvonnassa, kertoohan se niistä riskeistä. Kaikki tehdään, jotta näin ei tapahtuisi meidän joukkueessamme.

Maastohiihdon valmennustiimiin kuuluva Glenn Lindholm odottaa puolestaan toimia Saksan terveysviranomaisilta.

– Tunnen huolta siitä miten loppukisojen käy. Saksan viranomaisten reaktio kiinnostaa jos homma alkaa levitä. Valtahan on heillä, hän totesi.

Kaikki kuplassa olevat, urheilijat, taustajoukot ja esimerkiksi toimittajat, testataan koronan varalta joka toinen päivä.

MM-hiihdot päättyvät sunnuntaina. Päätöslaji on miesten 50 kilometrin (p) hiihto.