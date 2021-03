Venäläinen tv-asiantuntija jatkaa sanasotaa – tylyä tekstiä Joni Mäestä: ”Hänen puheensa ovat ihan syvältä”

Venäläinen hiihtoasiantuntija Dmitri Gubernijev arvosteli Joni Mäen Tero-isää alatyylisesti. Nyt kritiikin kohteena on Joni Mäki.

Joni Mäki on tänä talvena ottanut kaksi makeaa voittoa venäläishiihtäjästä kisan loppukirissä.

Tammikuun lopussa hän kaatoi Aleksandr Bolshunovin Lahden maailmancupin viestissä ja sai venäläistähden raivostumaan. Sunnuntaina Mäki puolestaan kellisti parisprintin MM-finaalin ratkaisussa Bolshunovin parin Gleb Retivyhin.

Sunnuntain MM-hopeahuumassa Mäen Tero-isä riemuitsi Iltalehdessä siitä, että poika oli jo toisen kerran ottanut venäläisen päänahan loppukirissä.

Tero Mäen kommentit kantautuivat venäläisen urheilukommentaattorin Dmitri Gubernijev korviin, kun urheilulehti Sport-Ekspress kysyi niistä hänen mielipidettään.

– En ole lukenut suomalaistoimittajien juttuja, mutta voin sanoa, että Joni Mäen isä on k***pää. Normaalit ihmiset kohtelevat toisia kunnioittavasti, mutta taisto ei pääty tähän, Gubernijev jyrisi.

Joni Mäeltä kysyttiin tiistaina, mitä mieltä hän on Gubernijevin isäänsä kohdistamista solvauksista.

– Harmittavaahan tuollainen on, ja aika ala-arvoista. Se on ihan ok, jos minulle tulee paskaa niskaan. Mutta se, että faija saa tästä osansa, ei ole ok. Valitettavaa, Mäki sanoi tiistaina MTV Urheilun kysyessä asiasta.

Dmitri Gubernijev (oik.) juhli Venäjän viestijoukkueen kultamitalia vuoden 2017 ampumahiihdon MM-kisojen palkintojenjaossa.­

Nyt Gubernijev, 46, on iskenyt jälleen. Venäläinen hiihtoasiantuntija kohdisti kritiikkinsä nyt Joni Mäkeen. Samalla hän pohjusti jo miesten perjantaista MM-viestiä, jossa Venäjän ja Suomen joukkueet ovat mitalitaistossa.

– Minulle on ihan samantekevää, mitä Mäki sanoo. Hän on hyvä urheilija ja ihastelen hänen tuloksiaan, mutta se mitä hän sanoo on aivan syvältä. Teidän isukkinne terminologiaa lainaten me irrotamme vielä päänahat teidän joukkueeltanne viestissä, Gubernijev sanoi Sport Ekspressille.

– Me voitamme Mäen olympialaisissa ja voitamme suomalaiset viestissä, Gubernijev sanoi puolestaan Championatille.

Venäjän valtiontelevision urheilukanavalla Match TV:llä työskentelevä Gubernijev tunnetaan erittäin nationalistisena kommentaattorina, joka pukeutuu kisamatkoilla usein maajoukkueen asuun.