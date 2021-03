Therese Johaug tykitti MM-kultaan täysin historiallisella erolla – Harri Kirvesniemi häkeltyi yhdestä asiasta: ”Aivan järkyttävä”

Therese Johaug näytti kaapin paikan vapaan 10 kilometrillä.

Therese Johaug otti taas tiistaina omansa. 10 kilometrin (v) MM-kulta oli 32-vuotiaalle norjalaiselle Oberstdorfin-kisojen toinen ja uran 12:s.

Saksalaiskylässä nähtiin kuitenkin tiistaina sellainen näytös, johon edes Johaug ei ole hiihtokansaa vielä kyllästänyt. Hän kukisti toiseksi sijoittuneen Ruotsin Frida Karlssonin 54,2 sekunnilla. Pronssimitalisti Ebba Andersson hävisi yli minuutin.

– Kymppiin ei mennyt tiistaina kuin 23 minuuttia, joten ero oli huikean iso. En olisi uskonut ihan tuollaiseen hiihtoon. Ihan järkyttävä ero, Ilta-Sanomien Harri Kirvesniemi tiivistää.

Leijonanosa voittomarginaalista, 45 sekuntia, tuli vasta toisella viiden kilometrin lenkillä. Johaug aloitti kymmenen kilometrin urakkansa verrattain rauhallisesti, mutta matkan edetessä hänen fyysinen ylivoimansa kävi selväksi kaikille.

Jälleen kerran.

– Toisen kierroksen vauhti oli aivan hirvittävää. Hän oli ainut, joka kykeni säilyttämään vauhtinsa ja rytminsä, vaikka suksien luisto heikentyi. Silmilläkin sen jo havaitsi, kuinka muiden lyönti alkoi hyytyä toisella lenkillä etenkin ylämäissä, mutta Johaugin ei.

Tilastopalvelu Gracenoten mukaan Johaugin voittomarginaali oli isoin 59 vuoteen 10 kilometrin MM-matkoilla.

Johaug vei 10 kilometrin väliaikalähtökisan (p) myös kaksi vuotta sitten Seefeldin MM-laduilla. Silloinkin kakkoseksi kiri Karlsson, ja eroa oli vaivaiset 12 sekuntia.

Erityisesti ruotsalaismedia innostui tuolloin superlupauksensa myrskyvaroituksesta. Karlssonia ja Anderssonia on maalailtu sen jälkeen Johaugin manttelinperijöiksi, vallasta syöksijöiksi.

Lauantain yhdistelmähiihto nostatti ruotsalaisten toiveita entisestään. Karlsson ja Andersson olivat yhdistelmähiihdossakin toinen ja kolmas, mutta kumpikin heistä pysyi siedettävän eron päässä Johaugista. Joko nyt, mietittiin.

Tiistaina todellisuus iski kuitenkin brutaalisti päin kasvoja. Johaug, joka kuvaili kymppiä uransa parhaaksi suoritukseksi vapaalla, myös valaisi sitä, miksi ruotsalaiskaksikko pysyi niinkin lähellä yhdistelmähiihdossa.

– En hiihtänyt täysiä skiathlonissa. Hiljensin kuultuani, että johdan 28 sekunnilla. Ajattelin, että edessä on vielä monia tärkeitä kisoja, hän totesi Expressenin mukaan.

Ruotsalaisen hiihtomedian retoriikka muuttuikin tiistain murskatappion jälkeen huomattavasti säyseämmäksi.

– Frida hiihti huikean kilpailun, mutta sitten on Therese Johaug, joka on pelottavan hyvä. He (Karlsson ja Andersson) tapasivat hirviön, hiihtoasiantuntija Anders Blomquist päivitteli SVT:llä.

Norjassa Johaugiin liitetyt ylistyssanat ovat olleet vaarassa loppua. Ehkäpä kovin arvio tuli maajoukkuetoveri Tiril Udnes Wengin suusta.

– Therese voisi kilpailla miehissä. Hän on hurjin hirviö, mitä on olemassa, Weng heitti VG:lle.

Therese Johaugin vauhti oli tiistaina täysin omaa luokkaansa.­

Kilpasiskojen harmiksi Johaug on ja pysyy naisten sarjassa. Hän on nyt maailmanmestaruuksien määrässä kaikkien aikojen listalla kolmantena edellään vain Jelena Välbe (14 kultaa) ja Marit Björgen (18 kultaa).

Johaugin palkintovitriini täyttynee vielä Oberstdorfissa ainakin yhdellä kullalla. Perinteisen kolmellekympille on turha edes nimetä yhtään varteenotettavaa haastajaa.

– Hurjaa edes miettiä, jos Johaug panostaisi täysillä vielä 42-vuotiaaksi kuten Riitta-Liisa (10:nneksi tiistaina hiihtänyt Roponen). Muut saavat kehittyä aika paljon laittaakseen edes vähän kampoihin, Kirvesniemi sanoo.