MM-tuomio: Riitta-Liisa Roponen, 42, yllätti suvikelissä – nähdäänkö ladulla pian Iivo Niskasen uumoilema ”uimahousut ja numerolappu”?

IS:n raati ruotii MM-kilpailujen tapahtumat raikkaaseen tyyliinsä.

Tiistaina Oberstdorfin MM-kisoissa ratkaistiin mitalit yhdessä lajissa: naisten 10 kilometrin vapaan hiihtotavan kilpailu kisattiin väliaikalähtönä. Norjan Therese Johaug oli aivan omassa luokassaan voittaen hopealle hiihtäneen Ruotsin Frida Karlssonin peräti 54,2 sekunnilla. Ruotsin Ebba Andersson oli kolmas.

Paras suomalainen oli joukkueen konkari, 42-vuotias Riitta-Liisa Roponen, joka ylsi komeasti sijalle 10. Krista Pärmäkoski oli 13:s, Laura Mononen 24:s ja Anne Kyllönen sijalla 40.

Naisten suurmäen historian ensimmäisessä karsinnassa hyppäsivät suomalaisista Julia Kykkänen, Jenny Rautionaho ja Susanna Forsström. Koko kolmikko selvisi keskiviikkona hypättävään kilpailuun.

IS:n raati kävi tuttuun tyyliin läpi tiistain pääkilpailun tapahtumat. Tähdet, tarinat, mokat, tyylit ja yllätykset ovat IS:n hiihtoasiantuntijan Harri Kirvesniemen, Oberstdorfista raportoivan IS:n toimittajan Pekka Holopaisen sekä IS:n toimittajan Tatu Myllykosken käsittelyssä.

Pekka Holopainen

Tähti: Kiinnostaisi tietää, millaiseen toiveajatteluun perustuivat luulot Therese Johaugin dominoinnin päättymisestä näissä kisoissa. Pelkästään viimeisten kolmen kilometrin pätkällä eroa Frida Karlssoniin repesi 35 sekuntia lisää. Hämmentävää jopa Johaugilta.

Tarina: Saaga yhdistetyn hiihtoratojen todellisista mitoista alkaa saavuttaa Oberstdorfissa eeppisiä piirteitä. Versioita on nyt vähintään kolme: lajijohtaja Lasse Ottesenin, Yle-toimittaja Kimmo Porttilan ja kultavalmentaja, tohtori Olli Ohtosen. Ehkä näistä joku kompromissi vielä saadaan aikaan.

Moka: Urheilijat eivät itse itseään matkoille valitse, mutta oliko radalla Johaugille noin 1,3 kilometriä hyvästä lähtöpaikasta hävinnyt Anne Kyllönen tiistaina ihan oikeissa ympyröissä? Vilma Nissinen olisi saanut edes kokemusta, jota Kyllöseltä ei uuvu. Myös Katri Lylynperän syrjäyttäminen parisprintistä oli yllätys hienon sprinttinäytön jälkeen.

Yllätys: Riitta-Liisa Roposen 2002 alkaneen arvokisauran piti päättyä viimeistään 2018, sitten 2019, ja sitten... kukaties Pekingin olympiakisoissa 2022. Hiihtäjistä Roponen on jo Suomen ennätysurheilija, mutta Hannu Mannisen 24 ja Janne Ahosen 25 vuotta ensimmäisten ja viimeisten arvokisojen välillä ei kai sentään toteudu?

Tyyli: Yle Urheilun haastattelupisteellä ei tarvinnut untuvatakkia tai pipoa. Lämpö nousi auringossa lähes 30 asteeseen. Jos trendi jatkuu koko viikon tällaisena, laduilla nähdään vielä todella paljastavia asuvirityksiä, kenties jopa Iivo Niskasen uumoilema ”uimahousut ja numerolappu”.

Therese Johaug oli mykistävän ylivoimainen tiistain 10 kilometrin kilpailussa.­

Tatu Myllykoski

Tähti: Kymmenennellä sijalla ei yleensä ansaita mainintaa MM-tuomion tähti-kategoriassa. Tänään ansaitaan: Roponen oli päivän ehdoton onnistuja. 42-vuotias taisteli itsensä lopettamisen syövereistä ensin Suomen mestariksi ja sitten maailman top kymppiin. Moni nuorempi voisi ottaa mallia Roposen työteliäästä luistelutekniikasta.

Tarina: Suomalaisnaisten joukkuepanos oli lohduton. Eikä se tarina ole saamassa onnellista käännettä ihan hetkeen. Etenkin sijalle 40 tyylitelleen Kyllösen valintaa vapaan kympille voi vain ihmetellä. Eikö skiathlonissa lupaavasti hiihtänyt Nissinen olisi ansainnut näytönpaikkaa?

Moka: Väliaikalähtöjen draamankaari on nykyisellään väsynyt, kun parhaat eivät starttaa viimeisenä. Kärkikymmenikkö on selvillä, kun liki puolet kilpailijoista on vielä matkalla. Jännitys ei tiivisty, se kuolee. Ratkaisu on ymmärrettävä, jotta alkupään lähtijät eivät saisi olosuhde-etua – mutta ehkäpä tasoerojen kaventuminen ei olisi niin huono juttu.

Yllätys: Johaugin 12:s MM-kulta ei pudottanut ihmisiä tuolilta, mutta lähes minuuttiin kasvanut aikaero oli orastava yllätys. Karlssonin ja Ebba Anderssonin odotettiin haastavan norjalaista toden teolla Oberstdorfissa, mutta kyyti on ollut kylmää. Johaug paljasti tiistaina, ettei hiihtänyt yhdistelmäkisaa kaasu pohjassa. Että sellaista.

Tyyli: Pärmäkoski ja Jasmi Joensuu jäljittelivät parisprintissä mieshiihtäjien kaljut kaikille -tempausta villeillä leteillään. Tiistaina vain Pärmäkoski ja Laura Mononen lensivät ladulla palmikot pantansa alla. Tiistaina selvisi, ettei Joni Mäkikään ajele klania. Rakoilevatko rivit?

Riitta-Liisa Roponen, 42, näytti jälleen muille suomalaisille mallia, kuinka vapaalla hiihtotavalla edetään.­

Harri Kirvesniemi

Tähti: Therese Johaug. Järkyttävää ylivoimaa jälleen. Johaug jaksoi ainoana hiihtäjänä pitää tasaisen matkavauhdin yllä raskaassa kelissä ja oli toisella viiden kilometrin lenkillä murskaavat 40 sekuntia seuraavaksi vikkelintä nopeampi.

Tarina: Krista Pärmäkosken suoritustaso on kaukana hänen kyvyistään. Joulukuun kuntoharppauksen jälkeen valmistautumisessa on tehty isoja virheitä. Koronan sairastanut Charlotte Kalla on pystynyt huomattavasti parempiin valintoihin ja oli jälleen kärkikuusikossa.

Moka: Skiathlonissa mainion hiihdon tehneen Vilma Nissisen jättäminen pois Suomen joukkueesta. Olisi ehdottomasti ansainnut paikan ennen Anne Kyllöstä. Vilmalta jäi viestinäyttö antamatta.

Yllätys: Riitta-Liisa Roposen hiihto kymppisakkiin oli joukkueemme nestorilta loistava ja yllättävä suoritus. Kilpailussa aika otetaan sekuntikellolla eikä kalenteria katsella. Joukkueen parhaat ladulle ilman ikärasismia jatkossakin. Onnittelut ”Ritu”!

Tyyli: Jessie Digginsin kesäasu siivitti maailmancupin kokonaisjohdossa olevan hiihtäjän takaisin mitalijahtiin. Yhdistelmäkilpailun kärkikolmikko ei kuitenkaan ollut tälläkään kertaa lyötävissä, eikä henkilökohtaisen mitalin jahti muutu helpommaksi perinteisen 30 kilometrilläkään.