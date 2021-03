Venäläiset laukoivat törkeitä kommentteja Joni Mäen isästä – näin MM-hopeasankari kommentoi asiaa

Mäki on harmissaan, että hänen isänsä on saanut osansa venäläisten puheista.

Joni Mäki on tietoinen alatyylisistä solvauksista, joita Venäjältä on sadellut jopa hänen isäänsä kohtaan.­

Hiihtäjä Joni Mäki on nöyryyttänyt venäläishiihtäjiä reilun kuukauden sisään kahdesti loppukiritaistelussa.

Ensin tammikuun lopulla Lahden maailmancup-viestin lopussa Mäki jätti maailman parhaaksi maastohiihtäjäksikin kehutun Aleksander Bolshunovin taakseen, ja sai kokea tämän raivon paremmin jääkiekkoon sopivan taklauksen muodossa.

Sunnuntaina Mäki jätti Oberstdorfin MM-parisprintin loppusuoralla Venäjän Gleb Retivyhin taakseen ja nosti Suomen MM-hopealle.

Lahden kilpailun jälkeen Bolshunovin isä laukoi katkeria näkemyksiään tapahtuneesta. Sunnuntain kilpailun jälkeen jopa Mäen isä Tero Mäki sai oman osansa. Tunnettu venäläinen urheilukommentaattori Dmitri Gubernijev solvasi Tero Mäkeä alatyylisesti.

– En ole lukenut suomalaistoimittajien juttuja, mutta voin sanoa, että Joni Mäen isä on k***pää. Normaalit ihmiset kohtelevat toisia kunnioittavasti, mutta taisto ei pääty tähän, Gubernijev sanoi Sport-Ekspress-lehdessä.

Gubernijev käytti Tero Mäestä sanaa ”mudila”, joka on Venäjällä törkeä alatyylinen ilmaus.

Joni Mäeltä kysyttiin tiistaiaamupäivän lehdistötilaisuudessa, onko tämä tietoinen isäänsä kohdistuneista solvauksista.

– Joo, kyllä ne ovat kantautuneet korviin. Jotenkin ei jaksa yllättää, että tällaista tulee sieltä puolelta. Aika värikästä tekstiähän sieltä tuli Lahdenkin jälkeen, Mäki sanoi.

– Harmittavaahan tuollainen on, ja aika ala-arvoista. Se on ihan ok, jos minulle tulee paskaa niskaan. Mutta se, että faija saa tästä osansa, ei ole ok. Valitettavaa, Mäki harmitteli.

Mäki osallistuu keskiviikkona Oberstdorfissa 15 kilometrin vapaan tyylin kilpailuun.