Suomen päävalmentaja purnasi MM-hiihtoreitistä – näin norjalaispomo vastaa ”suomalaisten valitukseen”

Petter Kukkonen lähetti IS:n pyynnöstä kuvan MM-kisojen latukartasta. –Karttaan merkitty rata on oikeanmittainen. Mutta ongelma on se, että sitä ei ole kisassa hiihdetty kuvan äärivasemmalle, vaan on käännytty jo 100–150 metriä ennen kuvassa näkyvää yhden kilometrin merkkiä. Siitä tulee sitä alijäämää, Kukkonen sanoi.­