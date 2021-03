MM-tuomio: Aleksandr Bolshunov tunsi pahan mokan nahoissaan – Joni Mäki pyyhki venäläisillä taas lattiaa

IS:n raati ruotii MM-kilpailujen tapahtumat raikkaaseen tyyliinsä.

Hyvä Suomi! Ristomatti Hakola ja Joni Mäki taistelivat urhoollisesti parisprintin MM-hopealle sunnuntaina jännittävien vaiheiden jälkeen.

Mitali oli Suomen toinen kisojen avausviikolla. Aikaisemmin Ilkka Herola nappasi yhdistetyssä komeasti hopeaa.

Venäläiset ovat saalistaneet kaksi mitalia: kullan ja pronssin. Jälkimmäinen niistä tuli sunnuntaina, jolloin Aleksandr Bolshunov ja Gleb Retivyh taipuivat Suomen voimakaksikolle.

Norja johtaa mitalitilastoa ylivoimaisesti. Kärkimaa on saavuttanut 17 mitalia, joista kuusi on kultaisia.

IS:n raati ruotii sunnuntain MM-kilpailujen tapahtumat raikkaaseen tyyliinsä. Tähdet, tarinat, mokat, tyylit ja yllätykset ovat tällä kertaa IS:n hiihtoasiantuntijan Harri Kirvesniemen sekä toimittajien Janne Oivion ja Tatu Myllykosken käsittelyssä.

Harri Kirvesniemi

Tähti: Kaksi suurta hopeista tähteä olivat Ristomatti Hakola ja Joni Mäki. Molempia on koeteltua arvokisastarteissa aiemmin. Finaalissa fyysisesti ja taktisesti loistava suoritus hyydytti suksien kannoilta ensin Ranskan sekä Italian ja loppusuoralla vielä Venäjänkin. Kolmas tähti kuuluu huollolle.

Tarina: Finaaleihin raskaaksi muuttunut keli koetteli kovalla kädellä sekä Lucas Chanavatin että Gleb Retivyhin kaltaisia sprinttereitä, mutta myös esimerkiksi Italian moniosaajaa Francesco de Fabiania. Aleksandr Bolshunovia ja Johannes Hösflot Kläboa edellisen päivän rajuvauhtinen 30 km ei näyttänyt suuremmin painavan.

Moka: USA:n miesten pariviestijoukkueen Gus Schumacher – Simi Hamilton vaihto pariviestin alkuerässä. Ensin kolattiin itsensä lisäksi Sveitsi nurin ja sen jälkeen tehtiin vielä kunniakierros ennen lopullista vaihtoläpsäytystä. Siinä meni finaalipaikkahaaveet.

Tyyli: Luistelutyyli on ollut suomalaisille hiihtäjille huomattavasti perinteistä haastavampi. Hakolan ja Mäen hopeamitali on 2000-luvun kirkkain täysin luistelutyylillä hiihdetty suomalaisten miesten arvokisamitali. Se toinen on Matti Heikkisen 50 kilometrin pronssi neljän vuoden takaa Lahden MM-hiihdoista.

Yllätys: Se ei ollut sinänsä yllätys, mutta on huomion arvoista, että Norjan naisduo jäi täysin odotetusti parisprintin finaalissa kuudenneksi. Edellisen kerran Norjan naiset katselivat parisprintin palkintojenjakoa sivusta kahdeksan vuotta sitten Val di Fiemmen MM-hiihdoissa.

Janne Oivio

Tähti: Suomen tykit saavat hehkua muilta, joten nostetaan esiin Sveitsin hopealle ponkaissut sprinttiduo Laurien van der Graaff-Nadine Fähndrich. Mitali oli molemmille aikuisten arvokisoissa ensimmäinen ja se tuli kovassa seurassa kiitos Fähndrichin upean kirin. 33-vuotias van der Graaff saa upean kruunun uralleen.

Tarina: Ristomatti Hakola! Kuinka monta kertaa aiemmin kovassa paikassa Hakolalle on käynyt köpelösti? Kaatumisia, mokia ja muita yllättäviä viime hetken vaivoja on iskenyt milloin mitenkin. Mutta nyt Hakolan paketti pysyi kasassa loppuun asti, vaikka kisan puolivälissä tuli varoituskin. Hieno venyminen 29-vuotiaalta.

Moka: Ei uskoisi, että korkeimmalla mahdollisella tasolla ei saada reittejä oikean mittaisiksi. Jos Petter Kukkosen mittaukset pitävät kutinsa, niin yh-kisat jäävät aivan liian lyhyiksi. Kilometri liian vähän kympillä vaikuttaa jo mitalitaisteluihin. Ja Fisin suhtautuminen mokaansa on surkeaa urheilujohtamista perinteisimmillään.

Tyyli: Kapina! Yhdistetyn päävalmentaja Kukkonen ei nosta kissaa pöydälle, vaan hänen tuvassaan kissa elää pöydällä. Ensin alkukaudesta hyppypukukohu, nyt Kukkonen työnsi herneen Fisin pomojen nenään GPS-mittauksellaan. Ja jos asiat eivät korjaannu, ei Kukkonen pelkää puhua julkisesti. Lakki päästä.

Yllätys: Yhdistetyn mäkihyppysuoritus. Suomi oli lopulta viides ja kaukana mitaleista, mutta eritoten Eero Hirvosen ja Ilkka Herolan hyppyvire oli erittäin lupaava MM-taipaleen lopun yh-kisoja ajatellen. Nyt, kuten Kukkonenkin totesi, nähtiin pieniä tuuletuksiakin montussa. Oli jo aikakin.

Tatu Myllykoski

Tähti: Hakola ja Mäki näyttivät, mitä voittava sprinttihiihto on maailman huipulla: fysiikkaa, taktista laskelmointia ja kivenkovaa kisapäätä. Sijoitus oli sensaatiomainen, mutta itse suoritus miesten tason mukainen. Hopeakaksikon ominaisuudet osuvat täydellisesti juuri parisprinttiin, ja se näkyi.

Tarina: Parisprintin härmäläinen menestystraditio lepäsi ennen sunnuntaita Iivo Niskasen ja Sami Jauhojärven harteilla. Nyt kunniagalleriaan lyötiin kertahiihtämällä kaksi uutta nimeä. Sekä Mäkeä että Hakolaa on koeteltu piinaavalla epäonnella niin kisoissa kuin terveyspuolellakin. Heille hopean suo.

Moka: Venäläismiesten uhkarohkea peli kostautui. Bolshunov repi toisella osuudella komean kaulan, jota Gleb Retivyh joutui puolustamaan henkensä kaupalla. Hän hyytyi ja tuhosi pelätyn kirinsä. Myös hiihtojärjestys ihmetytti: olisiko murskakuntoisella Bolshulla ollut enemmän annettavaa ankkureiden mittelössä?

Tyyli: Alkuerähiihdot olivat yhtä myllerrystä. Lumi pöllysi mitä hämmentävimpien tapahtumaketjujen seurauksena. Katsojat saivat katastrofiviihdettä, mutta urheilijoiden kupolia se saattoi kiristää. Siihen on syynsä, että normisprinttien erässä on vain kuusi hiihtäjää.

Yllätys: Naisten mitalistit, Ruotsi, Sveitsi ja Slovenia, olivat raikas poikkeus muutamaan suurmaan hallitsemassa lajissa. Kuudetta sijaa maalailtiin Norjassa katastrofiksi – eikä ihme – sillä joukkue jäi kärjen vauhdista puhtaasti hiihtämällä. 7:nneksi hiihtäneiden suomalaisten suoritus ei taas yllättänyt.