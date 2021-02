Tämän viestin Ristomatti Hakolan isä sanoi pojalleen ennen MM-mitalin tuonutta kisaa – ”Sanoin aika kovaa”

Jos Ristomatti Hakolasta ei kuulu mitään, isä Tuomo Hakola tietää, että kaikki on hyvin.

MM-hopeamitalisti Ristomatti Hakola on kärsinyt selkäkivuista.­

Vapaan parisprinttiä ei etukäteen ollut budjetoitu järin merkittävän mitalipotentiaalin lajiksi Oberstdorfin MM-kisoissa.

Kotonaan Kankaanpäässä ja mökillään Karviassa omia MM-laskelmiaan ja -ennusteitaan tehnyt Tuomo Hakola oli toista mieltä.

– Risto oli todella epävarma asiasta, ja usko oli selkäkipujen takia kovilla. Sanoin aika kovaakin, että nyt poika sinun on kerrankin uskottava 100-prosenttisesti itseesi, mökilleen lähikavereilleen MM-kisastudion perustanut isä-Hakola sanoi.

Hän on erittäin aktiivinen ja persoonalliseksi tiedetty, pidetty hiihtomies ja Jämin Jänteen sieluja. Matkaseurana hiihtokisoissa on yleensä toinen satakuntalainen erikoissäätäjä Tero Vehkamäki, joka auttaa urheilijaa useissa asioissa.

Vaikka perhe on hyvin tiivis, isä voi olla tyytyväinen, vaikka pojasta ei kuulu mitään kahteen viikkoon.

– Silloin tiedän, että kaikki on hyvin. Jos ollaan päivittäin yhteydessä, kuten usein ollaan, Ristolla on jotain ongelmia. Niin kuin huippu-urheilussa usein on.

Tuomo ja Ristomatti Hakola kuvattuna Vantaan SM-kisoissa 2018.­

Tuomo Hakolaa haastateltiin Ylen lähetykseen Seefeldin MM-kisoissa, kun poika oli kaatunut saman kilpailumuodon ankkuriosuudella, mitalipaikasta.

– Sanoin silloin, että tämän kaatumisen me hallitsemme nyt erittäin hyvin. En kuitenkaan tarkoittanut sitä, että Joninkin (Mäki) pitäisi esitellä kaatumistaitojaan, Hakola viittasi alkuerän tilanteeseen, jossa Joni Mäki meni nenälleen. Esimerkiksi välinerikko olisi ollut kohtalokas.

– Pala nousi kurkkuun, mutta onneksi kävi tuuri.

Kun kisat jatkuvat, Karviassa laitetaan vain pidempää ja pidempää puuta uuniin.

– Mieti, minkä buustin tämä antaa jätkille. Joni on nyt esitellyt selkäänsä kahdelle venäläiselle ankkurille. En pidä tämän jälkeen edes viestikultaa millään lailla mahdottomana ajatuksena.