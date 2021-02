Kirisankari Joni Mäen isän huuto ”herätti” naapurit – kertoo, miksi venäläistähden nöyryyttäminen maistui niin makealta

Tero Mäki otti ilon irti poikansa MM-hopeasta. Edes hiljattain tehty lonkkaleikkaus ei hillinnyt menoa.

Vaasalainen Tero Mäki vastaa puhelimeen kovan hälinän keskellä. Taustalla pauhaa televisio – hyvin luultavasti Yleisradion MM-kisalähetys.

Mäen poika, Joni Mäki, on johdattanut Suomen parisprintin MM-hopealle vain puolta tuntia aiemmin. On sanomattakin selvää, että tunnelma on katossa.

– Ihan älytön juttu. Harva edes ymmärtää, kuinka kovan työn tuloksena tuo hopea tuli, Tero Mäki huokaisee.

Hiljattain tehty lonkkaleikkaus hyydytti isä-Mäen liikkeitä, mutta äänijänteitä se ei tukahduttanut. Ristomatti Hakola petasi ankkuriosuudelle erinomaiset lähtökohdat, eikä Mäki pettänyt.

– Täytyi varoa, että lonkka ei lähtenyt irti, mutta ääntä kyllä riitti. Uskon, että naapurit heräsivät, kun meikäläinen huusi.

Ristomatti Hakola (vas.) ja Joni Mäki juhlivat sensaatiomaista MM-hopeaa.­

Tero Mäki uskoo, että Jonin uran ensimmäinen aikuisten arvokisamitalihopea maistui entistäkin makeammalta, koska tämä kukisti kirissä Venäjän Gleb Retivyhin. Sama mies vei Mäeltä välieräpaikan kahden vuoden takaisissa MM-hiihdoissa.

– Silloin hän tuli takaa, käänsi toiselle kaistalle ja meni sisäkurvista Jonin ohi. Nyt hän voitti saman hermannin loppukirissä. Se oli balsamia haavoille.

Joni Mäki on noussut kuluvana talvena Suomen hiihdon ykköspuheenaiheeksi. Kauteen on mahtunut dominoivia esityksiä kotimaan laduilla, Salpausselän kohutilanne, mutta myös raskaita pettymyksiä.

– Hänellä on ollut sprintissä tärskyjä juuri väärinpäin ja joku on tullut linjalle – tai sitten oma vauhti vain ei ole riittänyt. Tämä oli mannaa, kun Joni on joutunut katsomaan muiden selkiä ja jäämään sen puolikkaan mononmitan jatkosta niin monta kertaa.

Mäki esitteli tuplahauiksiaan maaliviivalla. Etualalla parisprintin kultaa napanneet norjalaiset Johannes Hösflot Kläbo ja Erik Valnes.­

MM-sprinttikin oli lähellä päättyä kyyneliin. Mäki, 26, kaatui karsintahiihdon viimeisessä nousussa ja Suomi joutui aikavertailuun. Karsintahiihdon jälkeen selvisi, että Norjan Johannes Hösflot Kläbo osui Mäen sauvaan, joka kimposi tämän suksien väliin ja aiheutti kaatumisen.

Loppukilpailupaikka varmistui, kun toisen erän vauhti oli vaisua.

– Karsintaan jääminen olisi ollut katastrofi. Hetkellisesti se tuntui tosi pahalta, mutta kun Jonia haastateltiin, kävi ilmi, ettei hän tehnyt tilanteessa mitään virhettä. Uskon, että se oli hänen kannaltaan todella vapauttavaa. Siinä vaiheessa tiesin, että finaalissa kulkee, jos sinne vain pääsee Tero Mäki pohtii.

Mäki ihastutti loppukirikyvyillään jo Salpausselän kohutussa maailmancupviestissä. Sunnuntain loppuratkaisu oli yhtä lailla jäänviileä taktis–fyysinen näytös.

Tero Mäen mukaan maailmanluokan kirikyky on ankaran harjoittelun ja oppimisen tulos.

– Joni on ollut ihan pienestä asti analyyttinen tekemisessään. Jalkapallon puolella hän katseli Cristiano Ronaldon harhautuksia, meni treeneihin ja yritti sitä niin kauan, kunnes onnistui. Sama juttu on myös näissä kirihommissa.

– Hän on tehnyt paljon mielikuvaharjoituksia ja kokeillut, miten asiat voi tehdä paremmin hiihtotilanteissa. Nyt se kaikki kova työ palkittiin, ylpeä isä tiivisti.