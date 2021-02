Iivo Niskaselta pahaenteinen onnittelukuva Suomen hopeaparille – karpaasit hoilasivat yhteislauluna todellista yllätyskappaletta

Iivo Niskanen, Lauri Lepistö ja Lauri Vuorinen juhlistivat Suomen tuoretta hiihtomitalia.

Suomen hiihtotykki Iivo Niskanen julkaisi Instagram-tilillään pahaenteisen onnittelukuvan Ristomatti Hakolalle ja Joni Mäelle, jotka voittivat sensaatiomaista MM-hopeaa parisprintissä sunnuntaina.

Niskanen otti yhteiskuvan joukkuekavereidensa Lauri Lepistön ja Lauri Vuorisen kanssa.

Kolmikko istuu otoksessa tiiviisti auton penkillä. Niskanen näyttää niin sanottua ”up your’s” -merkkiä ja pitelee kädessään parturikonetta.

– Mitä nyt tapahtuu, Niskanen on kirjoittanut kuvan yhteyteen. Hän on myös merkinnyt Hakolan ja Mäen julkaisuun ja ryydittänyt kokonaisuutta liekki- ja sydänhymiöillä.

Mäki on Suomen hiihtomaajoukkueessa harvinainen mies: hän on välttynyt Niskasen parturointikoneen julmilta hampailta. Sprinttiässällä on yhä komeat hiukset.

Ylen haastattelussa Hakola lupasi, että Mäki saisi erikoisluvalla pitää hiuksensa. Niskanen vaikuttaa olevan eri mieltä.

Niskasella, Lepistöllä ja Vuorisella vaikuttaa somen perusteella olleen kova meininki heidän kuullessaan joukkuekavereidensa mitaleista.

Niskanen julkaisi Instagram-tarinassaan videon, jossa kolmikko hoilaa täysin palkein rap-artisti Pikku G:n ikivihreää hittiä ”Me ollaan nuoriso”.