Aleksandr Bolshunovin kihlattu murtui kyyneliin – vuodatti tunteikkaan puheenvuoron rakkaansa raivokohtauksesta

Aleksandr Bolshunov voitti lauantaina uransa ensimmäisen aikuisten arvokisakullan. Se nostatti tunteita pintaan.

Venäjän suurmestari Aleksandr Bolshunov sai lauantaina himoitsemansa MM-kullan yhdistelmähiihdossa dominoivan esityksen jälkeen. Hän juhli voittoaan vapautuneesti maalialueella: kaikesta näki, että maailmanmestaruudella oli valtaisa merkitys venäläiselle.

Tv-kuvissa näkyi myös, kuinka Bolshunovin kihlattu Anna Zherebjatjeva murtui onnenkyyneliin heti kisan jälkeen. Tunteet olivat pinnassa vielä silloinkin kun hän kommentoi sydänkäpysensä suoritusta venäläismedialle.

Zherebjatjeva kertoi, että uran ensimmäinen MM-kulta oli Bolshunoville, 24, jättimäinen helpotus tapahtumarikkaan alkukauden jälkeen.

– Hän on erikoistarkkailussa seuraavan viiden kisatapahtuman aikana, yksi virhe, ja se on siinä. Hän ei kuunnellut tai lukenut mitään häntä koskevia kommentteja, vaikka sanktiot olivat kovia. Sen sijaan hän halusi tänään todistaa, että häntä vastaan on turha taistella, Zherebjatjeva totesi lauantaina Championat-sivuston mukaan Match tv:lle.

Zherebjatjeva Kuusamossa marraskuussa 2019.­

Fis langetti venäläistähdelle rangaistuksen vain päivää ennen MM-kisojen alkua. Bolshunov itse ilmoitti vakavailmeisenä NRK:lle, ettei Salpausselän kaltaisia ylilyöntejä nähdä enää.

– Ainut asia, minkä voin sanoa on, ettette näe minulta mitään sellaista enää koskaan.

Zherebjatjeva paljasti, että tuore maailmanmestari halusi hänet mukaan Oberstdorfiin Lahden tapahtumien vuoksi. Henkiseksi tueksi.

– Sasha pyysi minut tänne. Lahden maailmancupin aikaan olin kotona ja näin, ettei hän ollut ollenkaan oma itsensä. Hänet jätettiin yksin. Hän tarvitsee psykologista tukea – nyt huomaan sen, aiemmin en tajunnut.

Bolshunov taistelee MM-mitaleista jälleen sunnuntaina. Hän hiihtää parisprintin avausosuuden Gleb Retivyhin ankkuroidessa Venäjän viestiä.

Suomen joukkueen muodostavat Ristomatti Hakola ja Bolshunovin arkkivihollinen Joni Mäki.

Miesten alkuerät alkavat yhdeltä ja finaalivaihe sauvotaan noin kello 14.30.