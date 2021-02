Lankomies toivoo Iivo Niskasen pysyvän pois vetohommista lauantaina

Naisten maastohiihdon yhdistelmäkisa alkaa lauantaina kello 12.45, miesten 14.30.

Ladun muuttuminen sohjossa tarpomiseksi tuo lisäjännitettä Oberstdorfin MM-hiihtojen lauantaisiin yhdistelmäkilpailuihin. Saksan kisamaisemissa lämmin sää on myrkkyä kisa-areenalle, mutta kisajärjestäjät kovettavat latu-uraa suolaamalla.

Tänään kisaladuilla nähdään myös Suomen maastohiihdon ykkösnimet Iivo Niskanen ja Krista Pärmäkoski. Kumpikaan ei ole yltänyt tämän kauden maailmancupeissa kolmen parhaan joukkoon, joten mitalit vaativat venymisiä.

– Kuumuus on vaikuttanut fiilikseen. Hiihto on omanlaistaan, kun on sääreen asti sohjoa, päämatkanaan ensi viikon sunnuntaina hiihdettävää 50 kilometrin kisaa pitävä Niskanen sanoi ennakkotilaisuudessa.

Kuntoa Niskasella riittää raskaalle reitille, mutta onko isokokoinen Niskanen elementissään pehmeällä ladulla?

Yhdistelmäkilpailussa miehet hiihtävät ensin 15 kilometriä perinteisellä hiihtotavalla, vaihtavat sukset ja jatkavat saman kilometrimäärän vapaalla hiihtotavalla. Kisaan starttaavista suomalaisista Niskasen lanko Juho Mikkonen toivoi, ettei Niskanen ainakaan vedä joukkoa perinteisen osuudella.

– Perinteisellä pidetään varmasti niin kovaa vauhtia, etteivät siinä kaikki pysy mukana. Toivottavasti vetäjinä ovat venäläiset ja norjalaiset, ettei Iivo kuluta paukkujaan vapaalta, Mikkonen kertoi.

Hän on naimisissa Iivo Niskasen sisaren Kerttu Niskasen kanssa. Kerttu Niskasen MM-kisaedustus kariutui pohjeluun murtumaan.

Juho Mikkonen oli mukana jo torstain sprintissä.­

Niskasen ja Mikkosen lisäksi miesten yhdistelmäkilpailuun starttaavat suomalaisista Lauri Lepistö ja Markus Vuorela, joka lupasi olla suksienvaihdossa paremmin hereillä kuin Salpausselän maailmancupissa, jossa hän erehtyi ensin väärään vaihtokarsinaan.

24-vuotiaille Lepistölle ja Vuorelalle yhdistelmäkisa on uran MM-debyytti. Kumpikin ennakoi olevansa perinteisellä hiihtotavalla parempi kuin vapaalla, kun alusta on pehmeä.

Miesten hiihto alkaa kello 14.30 Suomen aikaa. Naiset pääsevät ladulle aiemmin, kello 12.45, ja matkana on 7,5 kilometriä molemmilla hiihtotavoilla.

Pärmäkoski on valmis riskeihin

Pärmäkoski haki Oberstdorfiin vauhtia Italian vuoristosta. Uransa kymmenensissä arvokisoissa hän aikoo kilpailla jopa riskillä, jotta voi taistella mitalista. Yhdistelmäkisasta hänellä on MM-hopeaa Lahdesta 2017 ja olympiapronssia Pyeongchangista 2018.

Pärmäkoski ei halunnut perjantaina ennakoida, ketkä vastustajista ovat niin sanottuja merkattuja hiihtäjiä, joiden menoa pitää seurata. Arvokisojen naisten matkoilla superyllättäjät ovat kuitenkin harvassa, joten alkukaudella palkintopallille hiihtäneet naiset ovat suosikkeja lauantainakin.

– Jos (Therese) Johaug karkaa, se ratkaisee enemmän taktiikkaa. Luulen kyllä, että perinteiseltä tullaan isommalla porukalla suksien vaihtoon, Pärmäkoski sanoi.

Krista Pärmäkosken iskukyky on arvoitus.­

Johaug kertoi uutistoimisto NTB:lle, että hän pelkää vastustajistaan eniten Ruotsin Ebba Anderssonia. Myös 13 MM-mitalin Charlotte Kalla on mukana, mikä on jo voitto ennen joulua koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastaneelle ruotsalaiselle.

Suomalaisista mukana ovat myös sprintin kaatumisensa unholaan painanut Johanna Matintalo, Laura Mononen ja Vilma Nissinen, joka hiihtää ensi kertaa aikuisten MM-kisoissa. Mononen naurahti ennakkoon, ettei suksienvaihdossa tarvitse ainakaan miettiä, ovatko näpit jäässä siteiden aukomisessa.

Kolme suomalaista normaalimäkeen

Suomalaisedustus on myös mäkihypyn miesten normaalimäen kilpailussa, sillä Niko Kytösaho, Antti Aalto ja Eetu Nousiainen selvittivät perjantain myöhäisillassa hypätyn karsintakilpailun.

– Ihan hyvä steppi treeneistä eteenpäin. On selkeät sävelet, miten parantaa kilpailuun, Kytösaho sanoi Ylelle karsinnan jälkeen.

Jarkko Määttää ei normaalimäen kisassa nähdä, sillä hänet hylättiin karsinnassa. Hylkäys tuli, koska Määtän hyppypuvun vyötärönauhan ympärys oli liian iso.

Normaalimäen kilpailu alkaa kello 17.30. Karsinnan ykkönen oli Norjan Halvor Egner Granerud.

Naisten yhdistetty ensi kertaa MM-lajina

Naisten mäkihyppy tuli MM-kisojen lajiksi Tshekin Liberecissä vuonna 2009, ja 12 vuotta myöhemmin on naisten yhdistetyn vuoro päästä MM-ohjelmaan. Suomalaiset eivät ole kilpailussa mukana, sillä nuoren maajoukkueen tähtäin on tulevien vuosien kisoissa.

Naisten joulukuisen maailmancup-debyytin voitti Yhdysvaltain Tara Geraghty-Moats.

Oberstdorfissa naiset hyppäävät HS106-normaalimäestä klo 11 ja hiihtävät viisi kilometriä kello 16.30.