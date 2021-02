Kommentti: Suomen hiihdossa huolestuttava trendi – torstaiset sprinttitaistelut toivat mieleen hetken yleisurheilun MM-kisoista 2017

Suomen sprintterien kokonaisesitys oli mukiinmenevä, mutta eriä ei edelleenkään kestetä, kirjoittaa Pekka Holopainen Oberstdorfista.

Elettiin elokuun 13. päivän aamua vuonna 2017, kun puhelin pirisi itälontoolaisessa hotellissa. Nuori kollega kertoi innoissaan, miten Aleksi Ojala kävelee kohti sensaatiokultamitalia MM-kisojen 50 kilometrillä.

Ojala laittoi tossua toisen eteen aivan toisella puolella kaupunkia, St. James’s Parkin historiallisissa maisemissa.

Nopea vilkaisu BBC:n kisalähetykseen paljasti, että Ojalalla oli vielä armotonta asfalttia nieltävänä rapiat 25 kilometriä. Aamiaisella ehti hyvin tilata toisenkin kupin kahvia ja lukea Mail on Sundayn MM-kisasivut.

Hyvin ehti

Kuninkaalliseen puistoon ehti parahultaisesti, kun kaikkensa antanut Urjalan mies ylitti maaliviivan kunniakkaasti 14:ntenä.

Tuo episodi palasi elävästi mieleen, kun torstain MM-sprinttihiihdon aika-ajojen jälkeiset otsikot kertoivat suomalaisten hirmuvireestä. Sprintin MM-suosikit olivat paperia.

Kun päivä siitä lämpeni ja eteni ja laktaattikuorma kasvoi, oltiin kuitenkin lopulta taas tutun edessä.

Mukiinmenevästä kokonaispanoksesta huolimatta käteen jäi yksi välieräpaikka ja sen myötä toki Katri Lylynperälle erittäin merkityksellinen 8. sija.

Katri Lylynperä vastasi torstain parhaasta suomalaissuorituksesta. Hän oli naisten sprintissä kahdeksas.­

Ei päidenkolinaa

Kun pohditaan tämän ylemmäs MM-kisojen henkilökohtaisilla matkoilla pystyviä suomalaishiihtäjiä, mietintäpaikalta ei päiden yhteenkolinaa kuulu.

Koska spekulointi kuuluu urheiluun, on myönnettävä, että Johanna Matintalon päivän vire olisi ollut kiinnostavaa todistaa päätyyn asti. Kapasiteettia olisi ollut selvästi pidemmälle. Mutta kuten arvokisauransa 17. sijalla korkannut Jasmi Joensuu sanoi, kapasiteetin ulosmittaus lumihangesta on hankalaa.

Matintalo kiisti rääkänneensä itseään loppunousussa niin hapoille, että kaatuminen löysään märkään lumeen olisi johtunut tönköistä jaloista. Mutta juuri näinhän aika-ajossa loistaneelle suomalaiselle sprintterille tyypillisesti käy. Viimeisen nousun rykäisy on liikaa, ja loppusuoralla ovat tyhjinä sekä lahje että hiha. Suomalaiset eivät sprinteissä niin sanotusti kestä eriä.

Kyse ei voi olla kuin valmennuksellisesta ongelmasta, kun kestävyyslajissa aina pettää kestävyyspohja.

Johanna Matintalon sprinttihaaveet murenivat kaatumiseen.­

Ainoa arvokisafinaalin, jopa kahteen, tällä vuosikymmenellä hiihtänyt suomalaissprintteri on Ristomatti Hakola, jonka parhaista sprinttipäivistä on jo aikaa. Fokuskin on siirtynyt noin 48,5 kilometriä pidemmän matkan tarjoamiin haasteisiin.

Huolettava trendi

Kun suomalaiskiitäjä arvokisoissa pääsee välieriin, kyse on käytännössä aina tasoon peilaten hyvä päivä.

Näitä välieräpaikkoja on arvokisoissa 2010–2021 kertynyt nyt yhteensä 16 kappaletta ja niistä peräti 13 perinteisellä hiihtotavalla.

Määrä ei suoraan sanoen innosta nakkelemaan lakkia ilmaan, kun kisoja on ollut yhdeksät ja sprinttikilpailuja siis 18.

Trendi huolestuttaa sikäli, että sekä 2015, 2017 että 2018 välieräpaikkoja naarattiin peräti kolme, 2019 nolla ja tällä kertaa yksi.

Tällä kertaa suksihuolto olisi ollut kaikkea muuta kuin menestyksen este. Rekalta annettiin Joni Mäen mukaan ”avaimet käteen”, mutta lukko jäi silti avaamatta.

Osa edustuspaikkojen kynnyksellä olevista nuoremman polven sprinttereistä on suoraan arvostellut Suomen hiihtoliiton toimintaa monien mielestä vetävimmän hiihtomatkan parissa luokattomaksi. Hakolakin ehti monta vuotta ihmetellä sprintin täysin olematonta arvostusta Suomessa ennen kuin otti luuppiin aivan muut matkat.

Vastaus rukouksiin?

Sprintti tuli arvokisaohjelmaan ikimuistoisissa Lahden MM-kisoissa 2001. Kahden vuosikymmenen aikana kolme suomalaista on matkalla mitaliin pystynyt, edellinen 12 vuotta sitten. Tuore nuorten maailmanmestari Niilo Moilanen saattaa olla vastaus sprinttiväen rukouksiin, mutta ihan tähän hätään hän ei sitä ole.

Niilo Moilanen juhli Vuokatissa alle 20-vuotiaiden MM-kultaa 9. helmikuuta.­

Norjassa – odotettu kolmoisvoitto miehissä torstaina – on varsin tyypillistä, että urheilija edustusuransa aikana treenaa sekä maajoukkueen sprinttiryhmässä että normaalimatkojen ryhmässä. Suomessahan ei nykyään sprinttimaajoukkuetta olekaan.

Ja vielä...

Suomen huoltorekalle paahtaa armoton alppiaurinko, mutta kuljettaja Arto Nieminen ei valita. Mies totesi vannoneensa lämmöstä valittamisen loppuvan, kun ajoi 1990-luvulla rakennusmateriaalia Siperiaan.