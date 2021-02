Kolarin aiheuttanut Tiril Udnes Weng suunnitteli hyvittelevänsä tekoaan karkeilla ja Coca-Colalla.

Kaksossisarukset ovat usein tunnetusti läheisiä kuin paita ja peppu. Aina tämä ei kuitenkaan ole vain hyvä asia – esimerkiksi kiihkeän MM-sprinttihiihdon välierän ahtaassa mutkassa.

Norjalaiset kaksoset Tiril ja Lotta Udnes Weng törmäsivät naisten sprintin välierässä sillä seurauksella, että Lotta kaatui ja Tiril jatkoi matkaansa selviytyen finaaliin asti.

Noin puolimatkaan asti sisarusten yhteiselo samalla MM-ladulla sujui kommelluksitta, mutta sitten kolisi.

– Mielikuvani on, että tulin itse sisärataa, ja hän tuli liian lähelle. On surullista, että kaatuminen pilasi mahdollisuuteni. Tämä on pahinta mitä voi olla, Lotta sanoi norjalaiselle Dagbladet-lehdelle.

– Minua ärsyttää todella paljon se, mitä tapahtui. Tekisi mieli lyödä häntä, Lotta vaikeroi.

Tiril myönsi suoraan, että tapahtunut oli hänen vikansa.

– Ymmärrän, että hän on pettynyt. Olemme yhtä joukkuetta, ja sitten pilaan hänen suorituksensa. Se tuntuu kamalalta. Tämä olisi saanut mennä toisinpäin, Tiril harmitteli.

– Minun täytyy raahautua ristille ja hyvitellä häntä karkeilla ja Coca-Colalla. Saan olla hänen palvelijansa seuraavat päivät, Tiril arveli.

Tiril oli kuitenkin sitä mieltä, että hän oli kilpailussa kaksosista nopeampi.

– Rehellisesti sanottuna minusta tuntuu, että olin tänään häntä nopeampi. Eli siltä kantilta katsottuna nopeampi sisaruksista pääsi finaaliin. Lotta sanoikin, että koska pilasin hänen lähtönsä, minun olisi pitänyt suoriutua paremmin finaalissa, Tiril kertoi.

Tiril jäi finaalin viimeiseksi hävittyään voittajalle, Ruotsin Jonna Sundlingille noin kymmenen sekuntia. Lotta Udnes Wengin lopullinen sijoitus oli 12:s.