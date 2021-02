Suomen hiihdon 20 vuotta kestänyt kirous – miksi sinivalkoiset jäivät muiden kyydistä sprintissä?

Sprinttihiihdon MM-mitalit ratkaistiin torstaina. Suomi oli lajin valtiaita 20 vuotta sitten, mutta sitten alkoi karu alamäki, joka ei ole päättynyt vieläkään.

Suomi on mennyt viime vuosina sprintissä eri suuntaan kuin monet muut maat.­

Kotiyleisön pauhu oli armotonta, kun Pirjo Mannisesta (nykyinen Muranen) kypsyi kilpasiskojensa kauhu. Katsomossa monen nenässä tuoksui voittosauhu.

Elettiin helmikuuta 2001. Kun Manninen lykki MM-sprintin finaalissa vimmatusti kohti maaliviivaa, tunnelma Lahden hiihtostadionilla oli miltei euforinen. Ja kun tuolloin parikymppinen rovaniemeläinen ylitti maaliviivan maailmanmestarina, sekä kotikatsomoissa että paikan päällä ymmärrettiin Suomen viilettävän maastohiihdon absoluuttisella huipulla.

Sprintti oli ensimmäistä kertaa arvokisojen ohjelmassa, eivätkä kisaisännät jättäneet selittelyille sijaa: Kati Sundqvist (nykyinen Venäläinen) venyi MM-finaalissa hopealle ja Ari Palolahti puolestaan neljänneksi miehissä. Suomi oli yksi sprintin valtiaista.

Uuden kilpailumuodon arvostus ei ollut globaalisti samaa luokkaa kuin perinteisen matkojen, ei välttämättä Suomen joukkueen sisälläkään, mutta aina kun sinivalkoiset ovat saavuttaneet mitaleita ladulla, mitalihullu kansa on riehaantunut. Ja sen valveutunut penkkiurheilukansa joka tapauksessa ymmärsi, että suomalaisvalmennuksessa asiat olivat tiptop-kunnossa, kun menestystä tuli heti myös tulokaslajissa.

– Muistan yhä elävästi sen kotiyleisön valtaisan kannustuksen. Fiilikseni oli aivan katossa, harvoin sellaista pääsee kokemaan, Muranen, 39, sanoo nyt.

– Oma arvostukseni sprinttiä kohtaan oli heti huipussaan. Eikä sen arvo ole myöhemmin ainakaan himmentynyt, ja edelleen muistelen aika-ajoin kultamitalivetoani. Unissanikin se välillä vilahtelee.

Harvat, jos ketkään, olisivat tuolloin uskoneet, ettei Suomi tule saavuttamaan seuraavan 20 vuoden aikana ainuttakaan arvokisavoittoa edustustason henkilökohtaisissa sprinteissä. Sprintistä on tullut suomalaishiihdolle kirosana, oikea perkele, eivätkä muutamat joukkuesprinttien arvokisamitalit kaunista totuutta.

Pirjo Manninen (nyk. Muranen) voitti historian ensimmäinen sprintin MM-kullan Lahdessa 2001. Harri Kirvesniemen (alla) mukaan hänellä oli lajin vaatimat ominaisuudet kohdallaan.­

Siis kun oikein tosissaan istahdetaan faktojen äärelle, karultahan historia näyttää. 2010-luvulta lähtien suomalaiset eivät ole venyneet kertaakaan edes arvokisamitaleille, ja ylipäätään A-finaalipaikat ovat olleet kiven alla. Suomen viimeisin sprinttimitali on vuodelta 2009, jolloin juuri Muranen kiri MM-pronssille.

– Sprintissä Suomen maajoukkueen taso on kiistatta pudonnut merkittävästi. Viime vuosikymmeneltä lähtien on mennyt kyllä yllättävän heikosti, Muranen näkee.

Mielenkiintoista on selvittää, miten tässä oikein näin kävi.

Vastauksia polttavaan kysymykseen voi löytää ainoastaan ymmärtämällä ensin niin sprintin kuin suomalaishiihdon taustoja. Tie kristallipallon luokse löytyy jälkiviisaudella, kuinkas muutenkaan.

Sprintti lisättiin pikavauhdilla Lahden MM-kisojen ohjelmaan. Kansainvälinen hiihtoliitto uskoi, että sähäkköihin startteihin ja sykähdyttäviin loppukireihin huipentuvat erävaiheet kasvattaisivat lajin suosiota tulevaisuudessa. Ratkaisulla haluttiin palvella ennen kaikkea tv-katsojia, koska FIS pystyi vaurastumaan ainoastaan rahakkailla tv-sopimuksilla. Toki ajateltiin myös kisapaikoille jalkautuvaa yleisöä: sen haluttiin näkevän kilpailijoiden suoritukset omin silmin lähes kaiken aikaa.

Vastaanotto oli kaksijakoinen, yhtä lailla huippuhiihtäjien kuin hiihtoa seuraavan yleisön keskuudessa. Toiset luottivat sprintin vetovoimaisuuteen, toiset taas uskoivat sen jäävän ikuiseksi täytelajiksi, hetken huumaksi. Tämän muistaa hyvin takavuosien menestyshiihtäjä, Lahden MM-kisoihin uransa päättänyt Harri Kirvesniemi.

– Kyllä se sprintin arvostus oli alkuun aika vaatimatonta, ja jopa osa hiihtäjistä suhtautui siihen hieman väheksyvästi. Eikä tässä ole mitään ihmeellistä, koska sprinttihän otettiin arvokisaohjelmaan niin nopeasti, ettei sitä oikein ehditty edes harjoitella erikseen, Kirvesniemi kertoo.

– Kuvaavaa on, että Lahdessa naisten sprintissä MM-pronssille kiri Venäjän Julia Tshepalova, joka oli kuin sen ajan Therese Johaug: puhdasverinen kestävyyshiihtäjä, ei missään nimessä nopea ominaisuuksiltaan, Urheilulehden ja Ilta-Sanomien hiihtoasiantuntija jatkaa.

Vaikka Lahden MM-menestys oli suomalaisittain vakuuttavaa, jo seuraavat vuodet alkoivat osoittaa, etteivät nopeatempoiset pyrähdykset tahtoneet istua häjyjen suomalaisten pirtaan. Suomessa kaikkea on totuttu mittaamaan ennen kaikkea kestävyydellä, ei niinkään nopeudella. Täällä arvostus ja sielukkuus ovat kummunneet yleensä siitä, kun on taisteltu ikään kuin viimeiseen mieheen asti. Meillä on ollut Lasse Virén ja kumppanit, mutta ei Carl Lewisia tai Usain Boltia.

– Itse olin silloin 2001 täysin kestävyysorientoitunut, eikä omien nopeusominaisuuksieni kehittäminen olisi niillä kilsoilla enää onnistunutkaan. Hieman samaa voi sanoa Myllylän Mikasta. Mutta sitten esimerkiksi Isometsän Jari olisi voinut olla sprintissä säännöllinen välierähiihtäjä, jos laji olisi ollut ohjelmassa jo 1990-luvulla, Kirvesniemi ruotii.

Parisprintissä Suomi on pärjännyt loistavasti. Sotshin olympialaisissa 2014 Iivo Niskanen (vas.) ja Sami Jauhojärvi hiihtivät kultaa, Kerttu Niskanen (2. vas.) ja Aino-Kaisa Saarinen hopeaa.­

– Suomen joukkueen selvät ykköstykit olivat ilman muuta Pirjo Muranen ja Ari Palolahti. Heiltä löytyi jo heti alkuvaiheessa sprintissä vaadittuja nopeus- ja voimantuotto-ominaisuuksia.

Urallaan 14 arvokisamitalia saavuttaneen Kirvesniemen mukaan kaksikko olisi menestynyt Lahdessa siinäkin tapauksessa, että koko hiihtokatras olisi ehtinyt keskittyä erikseen myös sprintin harjoitteluun.

– Ja Pirjohan saavutti sprintissä menestystä myös jatkossa, kun sprintti alkoi olla enemmän spesialistien hommaa.

Kirvesniemi muistelee, että Palolahti juoksi taannoin 100 metriä 11,5 sekuntiin. Käsiajanotolla mitattu tulos kertoi kaiken oleellisen hiihtäjän nopeusvoimasta.

– Kerran maailmancupissa Ari rikkoi sauvansa erävaiheessa noin 1,5 kilometriä ennen maalia, mutta sivakoi siitä huolimatta kolmanneksi. Olimme aivan äimissämme, että miten ihmeessä se tuon teki, Kirvesniemi sanoo hymähdellen.

Alkuvaiheessa sprinttivedot saattoivat kestää liki neljä minuuttia, jopa hieman enemmän kuin nykyään. Siinä välissä sprinttimatkat olivat lyhyempiä ja erävaiheen suoritukset kestivät keskimäärin alle kolme minuuttia.

– Sprintti on tätä nykyä kovaa kestävyysurheilua, ja sitä se oli myös lajihistorian alussa. Ei taida löytyä toista lajia, jossa 3–4 minuutin yhtäjaksoisia maksimaalisia suorituksia pidetään nopeusmatkoina. Tässä mielessä sprintti on hieman harhaanjohtava termi, Kirvesniemi muistuttaa.

– Jossain vaiheessa FIS vei lajia enemmän nimenomaan sprintin suuntaan, jotta ne kaikkein nopeimmat tyypit pääsisivät oikeuksiinsa. Ehkä siihen suuntaan palataan myös tulevaisuudessa. En ainakaan yllättyisi, jos niin tapahtuisi.

Kirvesniemen mielestä sprintin arvostus on tätä nykyä huippuluokkaa, täysin verrannollinen muiden kilpailumatkojen kanssa. Samaa mieltä ollaan yleisestikin.

– Sprintti on tullut hiihtoon jäädäkseen. Ja itse asiassa sprinttihän on tätä nykyä henkilökohtaisella puolella jo yksi pisimpään samansuuntaisena säilyneistä matkoista. Väliaikalähdöt ovat yhtä lukuun ottamatta korvattu arvokisoissa yhteislähdöillä, mutta sprintissä muutokset ovat olleet jokseenkin marginaalisia, hän linjaa.

Vaikka sprintti on kestävyysurheilua, vaatii se myös paljon erikoisominaisuuksia normaalimatkoihin verrattuna.

Kirvesniemi arvioi, että 70–80 prosenttia arvokisa- ja maailmancup-starttien välierävaiheen hiihtäjistä on puhdasverisiä sprinttispesialisteja. Urheilijoita, joille sprintti on harjoituksellisesti selvä ykkösjuttu.

– Nykypäivän sprintissä menestys edellyttää riittävää hapenottokapasiteettia sekä piinkovia nopeudellisia, voimantuotollisia ja anaerobisia ominaisuuksia. Iso merkitys on myös hiihtotekniikalla. Mitä kovempaa hiihdetään, sitä suuremmaksi tekniikan merkitys korostuu, Kirvesniemi tietää.

– Toki sprintissä voi menestyä myös eri ominaisuuksilla, ja siitä hyvä esimerkki on Venäjän Aleksandr Bolshunov, joka on vahva kaikilla kilpailumatkoilla.

Ristomatti Hakola (oik.) on päässyt lähelle kansainvälistä huippua, mutta aivan viimeinen suksentyöntö on toistaiseksi jäänyt tekemättä.­

Miesten tämän hetken ykkössprintteri on Norjan Johannes Hösflot Kläbo ja naisten Ruotsin Linn Svahn. Kummatkin ovat pystyneet voittamaan myös normaalimatkoilla.

– Yleensä lajin todelliset huippuluokan yleishiihtäjät ovat olleet eliittiä ensin normimatkoilla ja kehittyneet vasta myöhemmin uskottaviksi sprinttereiksi. Nyt näyttäisi siltä, että monet heistä pärjäävät ensin sprintissä ja kehittyvät vasta sen jälkeen distanssimatkojen menestyjiksi – aivan kuten juuri Kläbon ja Svahnin kohdalla on käynyt.

Suomesta on jo vuosikausien ajan löytynyt säännöllisesti hiihtäjiä, jotka ovat keskittyneet nimenomaan sprinttiin. Maajoukkueessa oli pitkään erilliset sprintteriryhmätkin, mutta lähelle todellista kansainvälistä läpimurtoa on päässyt vain Ristomatti Hakola. Tilanne hämmentää Kirvesniemeä.

– Homma ei ole aikoihin ollut kiinni ainakaan siitä, etteikö sprinttiä arvostettaisi, hän muistuttaa.

– Suomen menestymättömyyteen on mielestäni kaksi keskeistä syytä. Ensinnäkin hiihtoon ei ole kanavoitunut riittävästi sprintterityylisiä lahjakkuuksia, ja niistä vähäisistäkin monet ovat lopettaneet jo varhain. Kun sprintin kilpailutoimintaan ei ole panostettu tarpeeksi, se ei ole nuorille tarpeeksi vetovoimainen vaihtoehto.

Toinen syy löytyy Kirvesniemen mukaan harjoittelusta. Suomessa ei ole harjoiteltu tarpeeksi laadukkaasti sprinttiominaisuuksia, toisin kuin erityisesti Norjassa.

– Maailman huiput keskittyvät korostetusti tehovetoiseen harjoitteluun, joka pitkässä juoksussa kehittää urheilijaa myös muita matkoja varten. Suomessa puolestaan on orientoiduttu liiaksi matalatehoiseen määrätreeniin siinä kaikkein tärkeimmässä kehitysvaiheessa, ja näin ollen sprintteriominaisuudet eivät ole kehittyneet tarpeeksi.

Maailmanmestari Muranen on Kirvesniemen kanssa samaa mieltä. Sprinttiharjoittelu ei hänen mukaansa ole ollut oikeassa suhteessa lajin kehityksen kanssa.

– Omalla kohdallani vahvat sprintteriominaisuudet olivat uskoakseni seurausta siitä, että olin nuorena harrastanut urheilua hyvin monipuolisesti. Minulla oli pitkä tausta yleisurheilusta ja pesäpallosta, joissa tarvitaan räjähtäviä ominaisuuksia, Muranen selvittää.

– Nuorten harjoittelussa tulisi oppia löytämään oikeanlainen konsensus.

Pitkän linjan hiihtovalmentaja Pekka Vähäsöyrinki näkee myös, ettei sprinttimatkoille ole löytynyt riittävästi oikeanlaisia tyyppejä. Dieselmäiset kestävyyslahjakkuudet ovat vallanneet eturivin.

– Suomessa ei myöskään ole löydetty oikeaa konseptia sprinttiharjoitteluun. Nopeuden ja voiman sekä kestävyyden yhdistäminen ei ole harjoittelussa onnistunut. Osaamisvajeen takia peruskestävistä ei ole kyetty tekemään aiempaa nopeampia eikä perusnopeista kestävämpiä.

– Meiltä on tullut joitakin tyyppejä, jotka ovat olleet vielä aika-ajovaiheessa loistavia, mutta eivät sitten erävaiheessa riittävän kestäviä mitaleille, Vähäsöyrinki toteaa.

Entä suomalaissprintterien tulevaisuus?

Miesten maajoukkueessa on sekä Kirvesniemen että Vähäsöyringin mukaan paljon potentiaalia. Ristomatti Hakola ja Joni Mäki voivat heidän mukaansa taistella nappipäivänä arvokisojen sprintin A-finaalipaikasta.

– Mäki ja Hakola eivät ole lähtökohtaisesti finaalisuosikkeja, mutta sprintti on niin herkkä laji, ettei kuntopuolella tarvitse tapahtua ihmeitä, kun voimasuhteet alkavat jo kääntyä suomalaisten eduksi, Kirvesniemi uskoo.

– Lisäksi näyttää vahvasti siltä, että Mäki on onnistunut valmentajansa kanssa löytämään oikeanlaisen tasapainon harjoitteluun. Jos Mäki tai Hakola pääsevät sprintin välieriin, niin siitä eteenpäin kaikki on mahdollista. Yksittäisessä erässä voi tapahtua kummallisia käänteitä, muun muassa sauvarikkojen ja kaatumisten seurauksena, Vähäsöyrinki puolestaan painottaa.

Naisten puolen tulevaisuuden osalta kumpikin uskoo, että esimerkiksi Jasmi Joensuusta voi kasvaa pätevä kansainvälisen tason yleishiihtäjä, jonka vahvuudet ovat sprinteissä.

Erityisesti sinivalkoiset toiveet jatkon osalta lepäävät tuoreessa alle 20-vuotiaiden MM-kisojen sankarissa, Vuokatissa sprintin maailmanmestaruuden voittaneessa Niilo Moilasessa.

– Moilanen on juuri sellainen sprintterityyppi, jollaista Suomeen on pitkään kaivattu, Kirvesniemi tiivistää.

Tuore sprintin nuorten maailmanmestari Niilo Moilanen (vas.) voi nostaa Suomen miehet jatkossa mitalipallille myös aikuisten sarjassa. Naisissa suurimmat toiveet kohdistuvat Jasmi Joensuuhun (alla).­

Jasmi Joensuu on naisten puolella yksi potentiaalisista sprinttinimistä.­

Pauhu nuorten tasolla on kuitenkin eri juttu kuin menestyminen aikuisissa. Hyviä esimerkkejä tästä ovat Anita Korva ja Eveliina Piippo, jotka ovat muutaman vuoden takaisten MM-mitalimenestystensä jälkeen kadonneet kuvasta.

– Uskon Moilaseen, mutta ei kukaan voi vielä varmuudella tietää, osataanko hänet jalostaa huipulle, Vähäsöyrinki alleviivaa.

– Moilasessa on mahdollisuus. Jos hänen kanssaan onnistutaan, Suomen pitkään jatkunut sprinttikirous voi murentua laajemminkin.

Torstaina hiihdettiin Oberstdorfin MM-kisojen sprinttikisat perinteisellä hiihtotavalla. Suomen parhaasta tuloksesta vastasi Katri Lylynperä, joka oli kahdeksas. Jasmi Joensuu oli naisten kisan 17:s. Yksikään Suomen mieshiihtäjistä ei yltänyt välierävaiheeseen. Joni Mäki oli 13:s, Lauri Vuorinen 15:s ja Ristomatti Hakola 16:s.