Linn Svahnin MM-debyytti päättyi mykkäkouluun – muut joutuivat selittelemään fiaskoa

Linn Svahn romahti täysin Oberstdorfin MM-sprinttien välierässä.

Ruotsin Linn Svahn oli etukäteisarvioissa ehdoton ennakkosuosikki Oberstdorfin MM-hiihtojen ensimmäiseksi maailmanmestariksi, mutta toisin kävi.

21-vuotias ruotsalainen romahti täysin jo torstain sprinttihiihtojen välierävaiheessa. Svahn lykki uupuneena maaliin eränsä viimeisenä. Mestaruutta juhli lopulta nuoren lupauksen maannainen Jonna Sundling.

Svahn oli voittanut kaikki maailmancupissa tällä kaudella hiihdetyt perinteisen hiihtotavan sprinttikilpailut.

– Tuo ei ollut se Linn Svahn, jonka olemme nähneet edellisenä kahtena vuonna. Hän ei pystynyt tekemään itselleen oikeutta ensimmäisessä arvokisastartissaan, asiantuntija Anders Blomquist totesi Expressenin mukaan SVT:llä.

Kisan jälkeen Svahn kommentoi lyhyesti kisaansa SVT:lle.

– Lähinnä vain haluan päästä pois täältä, Svahn kommentoi ja totesi puhuvansa seuraavaksi valmentajalleen Ola Ravaldille.

Muun median eteen pettynyt ruotsalainen ei pysähtynyt. Expressenin videolla nuori tähti pyyhälsi hidastamatta lehdistöalueen ohi.

– Hän on hyvin pettynyt ja haluaa vain päästä pois täältä, Ruotsin maajoukkueen lehdistövastaava Lukas Johansson selitti Expressenin mukaan.

Aftonbladet kertoo, ettei Svahn jäänyt stadionille kannustamaan Sundlingia kohti MM-kultaa, vaan hän suuntasi suoraan joukkueensa hotellille.

Jo ennen kisojen alkua Ruotsissa noteerattiin Svahnin vähäpuheinen esiintyminen lehdistötilaisuudessa. Nyt ruotsalaistähti oli entistä vähäpuheisempi.

Valmentaja Ravald muistutti, että Svahn on vasta ensimmäistä kertaa arvokisoissa.

– Täytyy muistaa, että Linn on 21-vuotias ja kilpailee ensimmäisissä MM-kisoissaan kovan paineen alla. Ja samalla en koe, että hän on käyttäytynyt eri tavalla kuin yleensä ennen tärkeää kilpailua. Mutta kaikki on hänelle uutta ja hänen täytyy oppia, Ravald totesi Aftonbladetille.