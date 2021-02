MM-hiihdot alkavat! Harri Kirvesniemi vinkkaa seuraamaan torstaina näitä kutkuttavia asioita

Hiihdon MM-kilpailut alkavat torstaina sprinttihiihdoilla. IS käsittelee avauspäivän puhuttavimmat teemat.

Oberstdorfin MM-hiihdot polkaistaan toden teolla käyntiin torstaina maastohiihdon sprinttikilpailuilla. Karsinta käynnistyy aamukymmeneltä ja erähiihdot kello 12.30.

Ilta-Sanomien hiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi nostaa esiin kutkuttavan avauspäivän kolme puhuttavinta kysymystä.

Pilaako kevätaurinko päivän?

Oberstdorfin sääolosuhteet tiedettiin haastaviksi, mutta kisapaikalla maajoukkueita oli vastassa karu, helteinen yllätys. Torstain sprinttejä jouduttiin aikaistamaan useammalla tunnilla, jotta ladut eivät muuttuisi kevätauringon paahteessa totaaliseksi mössöksi.

Sääennusteiden mukaan lämpötila on karsintojen aikana muutaman asteen plussan puolella. Finaalivaiheessa kuvainnollinen elohopea voi kivuta jopa 15 plusasteen tietämille.

– Ei tähän sopeudu viikossa, kun on tottunut hiihtämään pakkasessa. Huomasin jo harjoituskisassa, että tuli huono olo, kun paistattelin liian pitkään auringonpaisteessa. Paras keino on huolehtia nesteytyksestä ja hakeutua erien välissä varjoon, sprinttitoivo Lauri Vuorinen totesi keskiviikkona.

Lauri Vuorinen lähtee torstain sprinttiin kovin odotuksin.­

Kesäkelejä lähentelevä lämpötila aiheuttaa haasteita urheilijoiden lisäksi myös huoltotiimille. Kirvesniemi nostaa välinesirkuksen torstain merkittävimmäksi uhkakuvaksi.

– Suksen toimivuus voi nousta liian isoon rooliin Tuolla kelillä pidon saamisessa ei ole ongelmia, mutta luistoissa voi syntyä hurjia eroja. Urheilijoita mitataan nyt toden teolla suksenvalinnassa, hän huomauttaa.

Voiko Linn Svahnia voittaa?

Ruotsin Linn Svahn on naisten sprintin ylivoimainen voittajasuosikki. Hän on vienyt tällä kaudella nimiinsä yhtä vaille maailmancupin sprintit, joihin on osallistunut.

Ainoa kauneusvirhe tuli Ulrichehamnissa, jossa hänen urakkansa päättyi kaatumiseen.

Kirvesniemi nostaa Svhanin kovimmiksi haastajiksi slovakialaisen Anamarija Lampičin ja maannaisensa Maja Dahlqvistin.

– Heilläkin tekee tiukkaa haastaa Svahn.

Linn Svahn on dominoinut sprinttejä tällä kaudella.­

Suomalaisista katseet kiinnittyvät Jasmi Joensuuhun ja sprintin SM-kultaa Pyhäjärvellä napanneeseen Johanna Matintaloon.

– Kummatkin voivat hyvänä päivänään kilvoitella tosissaan välieräpaikasta. Se olisi suomalaisittain onnistuminen.

Falunin ja Ulrichehamnin maailmancupin sprinteissä jämerällä loppuvedollaan kahdentoista joukkoon hiihtäneen Joensuun vahvuudet ovat kirikahinoissa. Normaalimatkojen hiihtäjäksi profiloitunut Matintalo viihtyy parhaiten ankarassa matkavauhdissa.

– Johanna pystyy maailman tasollakin pitämään tasaisen kovaa vauhtia koko matkan. Hän on ehdottomasti niitä urheilijoita, joilla on mahdollisuus edetä aikavertailulla jatkoon, vaikka ei olisi erässään kahden parhaan joukossa.

Naisten sprinttinelikko, Katri Lylynperä (vas.), Anne Kyllönen (toinen vasemmalta), Johanna Matintalo ja Jasmi Joensuu Oberstdorfin hiihtostadionilla tiistaina.­

Malttavatko Suomen miehet?

Miesten ennakkosuosikit löytyvät Norjasta. Hallitseva maailmanmestari Johannes Hösflot Kläbo on jäänyt kuluvalla kaudella hieman yllättäenkin Erik Valnesin jalkoihin ”pertsan” kirikamppailuissa.

Sama kaksikko taistelee ennakolta rajuimmin kullasta myös torstaina. Taustalla vaanii ainakin ruotsalais-venäläinen parivaljakko.

– Oskar Svensson ja Gleb Retivyh ovat olleet älyttömän kovia loppusuoralla. Kummallakin on kapasiteettia nousta viimeisellä sadalla metrillä jämäsijoilta voittoon. He ovat yllätysvalmiita, Kirvesniemi povaa.

Suomalaisista ladulle ampaisevat torstaina Vuorinen, Joni Mäki, Ristomatti Hakola ja Juho Mikkonen.

Kolmen ensin mainitun voi odottaa läpäisevän karsinnan parhaiden joukossa. Heidän todellinen tasonsa mitataan kuitenkin vasta alkuerässä – ja etenkin viimeisen parinsadan metrin aikana.

– Vuorinen, Mäki ja Hakola ovat äärimmäisen vauhdikkaita kavereita, mutta heille jaksaminen on kynnyskysymys. Kaikkien suurin heikkous on palautumiskyky, joten heidän kannattaisi tavoitella välierää yläkaavion kautta maksimoidakseen palautusaikansa, Kirvesniemi toteaa viitaten karsinnan jälkeen tehtäviin erävalintoihin.

Ristomatti Hakola (vas.) ja Joni Mäki ovat torstaina vahvoilla. Menestys vaatii malttia ja kylmäpäisyyttä.­

Etenkin Mäki ja Hakola ovat kunnostautuneet hurjina karsintahiihtäjinä. Heidän kohtalokseen on osoittautunut kerta toisensa jälkeen liian ilomielinen vauhdinpito heti alkuerän ensimetreistä lähtien.

Onni on muuttunut loppusuoralla maitohapoksi ja pahaksi mieleksi.

– Heidän pitäisi uskaltaa luottaa lujemmin omiin kykyihinsä ja hiihtää alku maltillisesti. Kovan vauhdin dominointiyritys saattaa onnistua vielä puolivälierässä, mutta hyvin usein se syö paukut jatkosta.