Kuuluuko taas jostain P*****E! – Näin Suomen valmentajat kommentoivat MM-kisojen massiivisia säähaasteita

Iivo Niskasen mukaan MM-kisa-asuksi riittäisivät uimahousut ja numerolappu.

Oberstdorfissa on lämpimät hiihtokelit. Kuvassa Yhdysvaltain joukkueeseen kuuluvia henkilöitä.­

Päävalmentaja Teemu Pasanen kuuli Marjo Matikaisen legendaarisen ”Havuja perkele” -karjaisun viitasaarelaisena koulupoikana tv:stä Oberstdorfin MM-kisojen aikaan 1987.

Matikainen hiihti yli havujen, jotka puhdistivat jääpaakut suksien pohjista.

– Se oli juhlava hetki, kun havuja oli ladulle laittamassa Ahosen Tapani, seurakaverini Viitasaaren Viestistä.

Pasanen tuskin tuolloin aavisti, että olisi 34 vuotta myöhemmin samoissa maisemissa ja nykyisessä vastuuasemassaan – ja samanlaisten valtavien sää-, lumiolosuhde- ja suksivalintahaasteiden edessä kuin tuolloinen valmennus- ja huoltoporukka.

Päivälämpötilat hiihtostadionilla ovat viime päivinä kohonneet 20 asteen tuntumaan, mikä pakottaa paikalliset järjestäjät tekemään vimmatusti työtä kisaratojen kunnossapidossa.

Tiistaina kisojen tv-oikeudet omistava Infront ja Kansainvälinen hiihtoliitto FIS keskustelivat kilpailujen aikaistamisesta aamuun tai varhaiseen aamupäivään, jolloin rata on vielä yöpakkasen jäljiltä kova. Ainakin keskiviikon karsintakilpailujen ja torstain sprinttien osalta alkamisaikaa tuotiin kohti aamua.

Lähipäiviksi on ennustettu lievää vesisadetta. Se saattaisi jopa pelastaa tilanteen, koska sitä seuraava yöpakkanen kovettaisi radat erittäin perusteellisesti. Maanantain harjoitusoloja Iivo Niskanen kommentoi näin:

– Tämän perusteella uimahousut ja numerolappu olisivat täällä riittävä kisavaatetus. Tulosten kannalta suksenvalinta ja hiontakuviot ovat näissä oloissa jopa korostuneen tärkeitä, mutta sellaistahan se oli jo Seefeldin MM-kisoissa 2019, Niskanen totesi.

Iivo Niskanen hiihti Suomen mestariksi Pyhäjärvellä 13. helmikuuta.­

– Täälläkin joku saattaa radalla kiroilla, mutta syy ei varmaan ole sama kuin Marjolla 1987. Sellainen tilanne vaatisi uutta lunta taivaalta. Nyt isoin pitohaaste on se, että stadionalueen ladunpinta voi olla jopa jäässä. Ylempänä taas on isoja aukeita, joilla aurinko porottaa lumen aivan märäksi mössöksi. Se on pitovoitelulle ja suksenhionnalle aikamoinen pähkinä, miesten toinen maajoukkuevalmentaja Mikko Virtanen sanoi.

Matikaisen haaste oli juuri päinvastainen: stadionilla oli märkä vesikeli, mutta radan ylemmissä kohdissa kuivaa, suksien pitoalueelle tarttunutta pakkaslunta.

Vastaavissa oloissa kisaradat on usein pelastettu kovettamalla ne suolan avulla. Tätä ei ole vielä Oberstdorfissa tehty, vaan ensin ratamestarit katsovat, antavatko kylmät yöt riittävästi apua.

– Silloin suolattaisiin radasta todennäköisesti ne kriittisimmät eli auringonpaahteelle altteimmat kohdat. Suolaamisen viivyttäminen on sikäli ihan fiksua, että jos se ei sitten onnistu täydellisesti, niin radan pelastamiseksi ei sen jälkeen ole välttämättä oikein mitään tehtävissä, Teemu Pasanen sanoi.

Suomen maastohiihtomaajoukkueen päävalmentaja Teemu Pasanen Oberstdorfissa tiistaina.­

Harjoitusajan piti olla tiistaina kello 13.30, mutta se aikaistui 4,5 tunnilla, koska kisa-alue suljettiin koko päiväksi latujen varjelemiseksi. Aamuisin kylmän yön jäljiltä radat ovatkin vauhdikkaan jäisiä.

Mikko Virtanen kertoi tulleensa erään umpijäisen alamäen alas kauhusta kankeana. Huoltopäällikkö Martin Norrgård taas veti sellaiset lipat, että ei tiistaina varotoimeksi tehnyt mitään ruumiillista työtä. Päiväsaikaan sohjoiset laskut mutkineen ovat taas nekin täysin arvaamattomia.

– Kun liisteripito nappaa sohjoon kiinni, siitä saa hyvät lähdöt, Virtanen vakuutti.