Norjalaislehti vahvistaa: Sää pakotti muuttamaan hiihdon MM-kilpailujen aikatauluja – torstain sprintit aikaistuivat

Kilpailunjohtajan mukaan jokainen aurinkoinen minuutti vaikuttaa merkittävästi olosuhteisiin.

Oberstdorfissa on tällä hetkellä shortsikelit.­

Pitkin alkuviikkoa on spekuloitu, että hiihdon MM-kilpailujen aikatauluja joudutaan mahdollisesti rukkaamaan, koska Saksan Oberstdorfin on yllättänyt lähes kesäinen sää. Oberstdorfissa on alkuviikolla koettu jopa +20 celsiusasteen lämpötiloja.

Nyt norjalaislehti VG kertoo saaneensa vahvistuksen aikataulun muutoksille. Lehden mukaan torstain sprinttejä aikaistetaan lähes neljällä tunnilla.

Sprintin aika-ajot siirtyvät iltapäivän kello 13.45:stä kello 10:een, ja erävaiheet alkavat kello 12.30. Alunperin erävaiheet piti aloittaa kello 16.15.

Norjan maajoukkueen johtaja Espen Bjervig vahvisti asian lehdelle. Samalla Bjervig arveli sprintin alkuerien ja finaalien olevan luonteeltaan hyvin erilaisia.

– Asemun alkuerissä latu on jäinen ja kova. Alkueristä ja finaaleista tulee aivan erilaiset kilpailut, Bjervig sanoi.

Bjervig oli siirrosta mielissään useasta syystä.

– Tämä ei ole ainakaan haitaksi Norjalle. Meillä on erittäin nopeita hiihtäjiä, jotka pystyvät hiihtämään hyvät ajat alkuerissä.

Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n kilpailunjohtaja Pierre Mignerey kertoi VG:lle, että päätös oli pakko tehdä.

– Jokainen aurinkoinen minuutti vaikuttaa lumiolosuhteisiin todella paljon. Uskomme, että kun aloitamme aamulla, olosuhteet pysyvät hyvinä. Urheilullisesti on paljon parempi toimia näin, Mignerey sanoi.

