Mitä tapahtui? Iivo Niskasen käytös muuttui huomattavasti ennen MM-kisoja

Iivo Niskanen astelee muuttuneena miehenä MM-ladulle.

Tähtihiihtäjä Iivo Niskasesta on paljastunut viime aikoina aivan uusi puoli suomalaisille urheilun seuraajille.

Niskanen, 29, on hauskuuttanut kansaa muun muassa ajamalla päänsä kaljuksi ja auttamalla joukkuekaveri Lauri Lepistöä tämän naisasioissa.

Haastatteluissa vitsikkäitä kommentteja on lennellyt esimerkiksi Norjaan ja Pyhäjärvelle. Niskanen ei ole jäänyt sanattomaksi oikeastaan missään tilanteessa.

Velmuilun taustalla voi olla monia syitä. Hiihtomaajoukkueessa pitkän uran tehnyt Sami Jauhojärvi näkee asiaan loogisen selityksen.

– Ehkä se on kokemuksen tuomaa varmuutta kameran edessä, Ylen suosittu hiihtoasiantuntija sanoo.

– Valitettavasti monelle käy niin, että kun rec-valo syttyy, niin se oma luonnollinen identiteetti vähän kärsii. Kyllä Iivolla on ollut hyvä huumori ja pilke silmäkulmassa alusta pitäen.

Juuri ennen MM-hiihtojen alkua Niskanen antoi huumorin kukkia norjalaislehden haastattelussa.

Jauhojärven mukaan Niskanen ei ole pelkästään verbaalinen lahjakkuus, vaan myös fyysisen komedian taitaja. Tästä oiva osoitus oli hänen räväkkä hiustenleikkuunsa.

– Iivo osaa pistää tarvittaessa kroppaakin likoon, Jauhojärvi kehuu.

– Hän osaa laskea huumoria itsestään. Jos ulkopuolelta tulee häneen kohdistuvaa huumoria, hän osaa heittää sen sopivasti yli.

Oberstdorfin helteisiin MM-kisoihin kalju pää toki sopii – kilpailumielessäkin.

– Hyvä, että ylimääräinen paino on pois. Nyt mies ei hikoile päästä liikaa. Päähän se kuitenkin on, joka haihduttaa eniten lämpöä, Jauhojärvi miettii.

Haastatteluissa Iivo Niskanen ei nykyisin turhia jäykistele.­

Niskasen entinen manageri Hannu Koivusalo tunnistaa tempauksista sen saman vanhan Iivon, jonka hän on aina tuntenut.

– Kun on savolaistaustainen kaveri, kyllä siellä on huumorinpilkettä ollut aina. Hän on velikulta oikein viimeisen päälle. Kuuluu perusluonteeseen, Koivusalo kertoo.

Hiustenleikkuu ja parisuhdeneuvonta ovat vain jäävuoren huippu Niskasen velmuiluista hiihtomaajoukkueessa.

– Huumori tietysti pyörii siinä joukkueen sisällä, kun ollaan paljon yhdessä. Välillä se eskaloituu ja tulee kameran kautta esiin kaikelle kansalle, Koivusalo sanoo.

– Se kertoo siitä, ettei tämä kuitenkaan ole mitään ihan älytöntä väkisin puurtamista – ainakaan joka hetki.

Huumoria repivät hiihtäjät eivät ole olleet historian saatossa yleisin näky latujen varrella. Nyt asetelma on kuitenkin pikkuhiljaa muuttumassa. Koivusalo näkee uuden suuntauksen pelkästään positiivisena.

– Meillä alkaa olla Iivoa ja Ristomatti Hakolaa – tuollaisia velikultamaisia kavereita. Mielestäni se istuu lajiin ihan hyvin.

Myös Jauhojärvi allekirjoittaa väitteen. Hän oli itse jopa eräänlainen pioneeri lajin huulenheittäjille.

– Pidin itseänikin aika huumoriveikkona. Välillä tuli kepposteltua siellä maajoukkuereissuilla. Kyllä se sopii sinne erittäin hyvin.

– Kun harjoitellaan, niin keskitytään siihen ja ollaan tosissaan. Kun ollaan treenien ja kisojen ulkopuolella, silloin saa huumori kukkia ja keventää tunnelmaa.

Sotshin olympialaisissa 2014 Iivo Niskasen kanssa parisprintin kultaa voittanut Sami Jauhojärvi kertoo olleensa itsekin huulenheittäjä maajoukkueleireillä.­

Erityisesti arvokisareissut tarjoavat otollisen paikan pilailuun.

Suomen joukkue viettää Oberstdorfin MM-kisoissa yhdessä kaksi viikkoa, joiden aikana tunnelman ylläpitäminen on tärkeää. Tapahtuma on osalle urheilijoista ainutkertainen, joten kokemuksesta on osattava myös nauttia.

– Se on kuitenkin parhaimmillaankin vain maastohiihtoa. Ei ole kuolemanvakavasta asiasta kysymys, Jauhojärvi muistuttaa.

Huumorin avulla ei kevennetä pelkästään omaa mieltä, vaan sillä autetaan myös muita joukkueen jäseniä. Koivusalo näkee Niskasella selkeän roolin myös kisasuoritusten ulkopuolella.

– Kun on tuollaisia isoja ryhmiä, niin joillakin juttu lentää luontaisesti paremmin kuin joillakin toisilla. Hengenluonti on aina tärkeää, hän sanoo.

– Totta kai tulee onnistumisia ja pettymyksiä, mutta jos ilmapiiri on mahdollisimman hyvä, niin kyllä sillä on vaikutusta kaikkien tekemiseen.

Kisojen lähestyessä on osattava myös lukea joukkuekavereita. Pelisilmä on tärkeää pitää auki, kun ryhtyy vääntämään vitsiä.

– Kun ruvetaan hakemaan sitä ihan viimeistä kisavirettä, jokaisella on omat rutiininsa. Mitä lähemmäs h-hetki tulee, niin jotkut voivat olla sulkeutuneempia ja haluta olla omissa oloissaan.

Hannu Koivusalo näkee, että huumori toimii hyvänä hengenluojana maajoukkueen tapahtumissa.­