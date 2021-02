Ruotsalaislehti nosti esiin hämmentävän näyn MM-hiihtojen varikolta – miksi venäläisten huoltoautot on peitetty? ”Eikö tämä koskaan lopu”

Venäläisiä valmentama Markus Cramer ilmoitti olevansa väsynyt koko tilanteeseen.

Markus Cramerin mukaan Venäjän nykyinen hiihtomaajoukkue on puhdas.­

Oberstdorfissa torstaina alkavien MM-hiihtojen varikkoalueella liikkuvat ihmiset ovat hieraisseet silmiään venäläisleirin kohdalla.

Venäläisurheilijoiden huoltojoukkojen käyttämät huoltoautot on nimittäin peitetty isoilla valkoisilla peitteillä. Ruotsalainen Aftonbladet käsitteli asiaa verkkosivuillaan ja julkaisi myös kuvia venäläisleiristä.

Ensin Oberstdorfissa spekuloitiin, että autot olisi peitetty auringon takia, siis suojaamaan autojen sisätiloja liialta lämmöltä. Kisapaikalla kun on hyvin lämmin, ja vielä kuumempaa on luvassa. Totuus on kuitenkin raadollisempi.

Venäjän systemaattisen dopingohjelman takia maa on suljettu useiden lajien, kuten maastohiihdon, MM-kilpailuista.

Vain ne venäläisurheilijat, jotka ovat pystyneet todistamaan, etteivät ole millään tavalla sotkeutuneet dopingiin, saavat kilpailla Oberstdorfissa – ja nämäkin vain neutraalin lipun alla.

Samasta syystä Venäjän lippua ei saa olla esillä, eikä myöskään Venäjä-nimistä maata tarkoittava sana saa näkyä kisapaikalla. Siksi esimerkiksi yhden venäläisten huoltoauton takaovista on maalattu mustalla yli tieto siitä, minkä maalaisesta autosta on kyse.

Hulluksi tilanteen tekee se, että maailmancupissa vastaavat kiellot eivät ole voimassa.

Eli ennen ja jälkeen MM-kisojen venäläisurheilijoiden kisa-asussa lukee Venäjä ja niissä on Venäjän lippu.

Venäjän maastohiihtäjien päävalmentaja Markus Cramer on saanut riemuita Aleksandr Bolshunovin menestyksestä. Mutta venäläisten sorsimista MM-kilpailuissa hän ei ymmärrä.­

Sinipunavalkoisten maajoukkuetta valmentava saksalainen Markus Cramer kertoi Aftonbladetille olevansa väsynyt koko tilanteeseen.

– Emme saa käyttää Venäjän lippuja tai tunnuksia. Tämä alkoi jo vuonna 2015, eikä tunnu loppuvan koskaan. Joskus tämänkin vaiheen historiasta täytyy loppua ja meidän pitää pystyä elämään normaalisti, Cramer sanoi lehdelle.

Venäläisurheilijoiden joukkue on toki tiennyt MM-kisasäännöt jo pitkään ja osannut valmistautua niihin.

– Minun on vaikea ymmärtää, miksi tämä jatkuu aina vaan. Myös urheilijoiden on vaikea ymmärtää, miksi he voivat edustaa Venäjää maailmancupissa, mutteivät arvokilpailuissa, Venäjän maajoukkuetta vuodesta 2015 luotsannut Cramer hämmästeli.

– Olemme aloittaneet alusta. Meillä on uusia, nuoria hiihtäjiä, ja teemme yhteistyötä kaikkien sitä haluavien organisaatioiden kanssa. Näytämme, että olemme puhdas joukkue. Testaajat saavat tulla ihan milloin haluavat. Toivon vain, että tämä kaikki loppuisi, Cramer vaikeroi Aftonbladetin mukaan.