Iivo Niskanen heitti tiukan haasteen Norjaan: ”Bisnes on bisnestä”

Suomalainen mestarihiihtäjä lähetti terveisiä kilpakumppanilleen.

Maastohiihtäjä Iivo Niskanen, 29, ajoi päänsä kaljuksi kuluneella viikolla. Nyt hän heittää haastetta Norjan suuntaan, kohti kovaa kilpakumppania Emil Iverseniä.

– Minun mielestäni Emilin pitäisi myös ajella päänsä. Mutta teoriani on, että Iversenin täytyy pitää hiukset, jos hän on Johannes Hösflot Kläbon pari parisprintissä. Bisnes on bisnestä, Niskanen kommentoi Dagbladetille.

Kläbo luottaa tunnetusti kadehdittavan komeaan hiusharjaan.

Vaan on kaljuuskin on tuonut kovia voittoja hiihtoladuilla esimerkiksi Martin Johnsrud Sundbylle, Pål Golbergille, Sjur Röthelle ja Aleksander Bolshunoville.

– Ennen kaikkea hiustyyli on historian saatossa taannut hyvät tulokset, Niskanen totesi.

Ilta-Sanomille suomalaistykki kertoi aiemmin tällä viikolla, että tärkein syy klanipäälle oli se, ettei mestarin tarvitse mennä parturiin ennen MM-kisoja. Parturia välttelemällä vähenevät ihmiskontaktit korona-aikana ainakin yhdellä.

Oberstdorfin MM-kisat alkavat ensi torstaina. Kisojen päätöspäivänä sauvotaan 50 kilometrin perinteisen hiihtotavan kisa. Niskanen on matkan olympiavoittaja vuodelta 2018. Bolshunovin lisäksi hän nostaa nyt haastajina esiin kaksi norjalaista.

– Uskon Golbergin ja Iversenin olevan vaikeita voitettavia. Se on sataprosenttisen varmaa, Niskanen sanoi Dagbladetille.