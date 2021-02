Ikimuistoinen tiedotustilaisuus herätti hilpeyttä ja häpeää – näin Jari Isometsä kertoi dopingkärystään 20 vuotta sitten

Suomalaishiihtäjien positiivisten dopingnäytteiden sarja Lahden MM-kisoissa 2001 alkoi Jari Isometsän kärystä.

Torstaina 18. helmikuuta tulee kuluneeksi 20 vuotta hiihtäjä Jari Isometsän dopingkäryyn liittyneestä tiedotustilaisuudesta Lahden MM-hiihtojen yhteydessä 2001.

Kisojen mediakeskuksessa järjestetty tilaisuus keräsi paikalle satoja toimittajia.

Suomen hiihtoliiton puheenjohtaja Paavo M. Petäjä aloitti tilaisuuden kertomalla saaneensa tiedon Jari Isometsän positiivisesta dopingnäytteestä päivää aiemmin eli 17. helmikuuta.

Sen jälkeen punakkaposkinen hiihtopomo vaihtoi kielen hetkeksi englanniksi, kun toimittajajoukosta oli pyydetty kielen vaihtamista.

– I think that I speak first little bit in Finnis and after that same in English, is that okay? Petäjä kysyi mediaväeltä, mutta vaihtoi nopeasti mieltä ja aloittikin selvityksensä englanniksi.

Suomen hiihtoliiton puheenjohtajan Paavo M. Petäjän ilme oli tuskainen koko tiedotustilaisuuden ajan.­

Hän kertoi kuulleensa Kansainvälisen hiihtoliiton puheenjohtajalta Gian-Franco Kasperilta ja pääsihteeriltä Sarah Lewisilta, että Isometsän avausmatkalla antama dopingnäyte oli osoittautunut positiiviseksi. Tämän molemmat kilpailusuoritukset hylättiin, ja näin Isometsä menetti takaa-ajokilpailussa saavuttamansa hopeamitalin.

Petäjä ilmoitti Isometsän saaneen kahden vuoden kilpailukiellon. Tiedotustilaisuuden yleisö seurasi tapahtumaan hämmentyneenä, etenkin kun hiihtäjä hymyili välillä leveästi. Hiihtäjä jutteli vieressään istuneen vaimonsa kanssa Petäjän puheen aikana ja kumpikin naureskeli avoimesti.

Jari Isometsän tiedotustilaisuus keräsi Lahden MM-kisojen mediakeskukseen satoja toimittajia 18. helmikuuta 2001.­

Avauspuheenvuoronsa lopuksi Petäjä pyysi tapahtumaa anteeksi Hiihtoliiton puolesta ja kuvasi episodia hirvittäväksi. Hän pyysi, että ”Jari itse kertoo yksityiskohdat tästä ikävästä tapahtumasta”.

Hiihtäjä perusteli Johanna-vaimonsa läsnäoloa avioliittolupauksella.

– Vaimo on täällä mukana sen takia, että olemme pyhässä papin valassa sopineet, että niin myötä- kuin vastamäessäkin. Nyt on se vastamäen paikka, Isometsä perusteli Helsingin Sanomien uutisen mukaan.

Isometsä myönsi käyttäneensä Hemohes-nimistä ainetta, joka laskee tilapäisesti hemoglobiiniarvoa. Syyksi hän kertoi ongelmat FIS:n asettamien hemoglobiiniarvoille asettaman rajan kanssa.

– Aikaisemman rajan kanssa tulin aika hyvin toimeen. Mutta kun sääntöjä muutettiin ja rajaa alennettiin, niin sen jälkeen minulla on ollut kaiken aikaa vaikeuksia päästä kilpailemaan, Isometsä kertoi.

Päävalmentaja Kari-Pekka Kyrö huutaa Jari Isometsälle (etualalla) väliaikoja talven 2001 SM-hiihdoissa Lahdessa.­

Hiihtäjän mukaan kyse ei ollut suorituksen parantamisesta.

– En ole tehnyt tätä asiaa parantaakseni suoritusta, koska kyseinen aine ei paranna millään tavalla vauhtia kilpailussa, kuului perustelu.

Isometsä ei halunnut kertoa, kuka antoi hänelle Hemohesiä, joka oli tullut urheilussa kiellettyjen aineiden listalle vuotta aikaisemmin.

– Tämän toimenpiteen minulle on tehnyt täysin ulkopuolinen henkilö, ja hän ei ole millään tavalla kytköksissä Hiihtoliittoon tai mihinkään muuhunkaan järjestöön. Tämä on minun oma henkilökohtainen juttuni, hiihtäjä kertoi tiedotustilaisuudessa.

Hän sanoi, ettei paljasta koskaan tekijän henkilöllisyyttä.

– Jos olen luvannut, että en häntä paljasta, niin lupaukseni pidän niin kauan kuin henki pihisee.

Vaikka Isometsä sai kahden vuoden kilpailukiellon, hän vähätteli rikettään.

– En koe, että tämä olisi ollut sellainen dopingrike kuin normaalisti dopingtapaukset, koska kyseessä on lääkeaine, joka ei paranna suoritusta.

Jari Isometsän ilme vaihteli tilaisuuden aikana laidasta laitaan. Taaimmaisena kurkkiin maastohiihdon lajipäällikkö Antti Leppävuori.­

Puheenvuoronsa lopussa Isometsä kertoi kärsivänsä suuret taloudelliset menestykset dopingtapauksen seurauksena.

– Leipätyöni on ollut 15 vuotta hiihtäminen. Nyt sitä ei enää ole, eli olen työtön. Tässä on aika tiukka paikka. Ei ole harmainta aavistusta, mitä rupean tekemään tämän jälkeen.

Isometsä ei nähnyt teossaan moraalista ongelmaa.

– Huippu-urheilija tekee kaikkensa, että voittaa kilpailun. Mutta sen pitää tapahtua sääntöjen puitteissa. En ole mielestäni sekoittanut oikeaa ja väärää.

Isometsän mukaan hänen joukkuekaverinsa ja valmentajansa Harri Kirvesniemi ei tiennyt asiasta mitään.

Suureksi häviäjäksi Isometsä ei tunnustautunut, vaan väitti kertovansa ylpeänä asioiden todellisen laidan.

– Olen suomalainen Lapin mies, ja tulin kertomaan asiasta niin kuin asia on, HS siteerasi Isometsää.

Myöhemmin on selvinnyt, että varsin iso osa Isometsän lausunnoista ei pitänyt paikkaansa. Lahden MM-kisojen dopingtesteissä jäi kiinni viisi muutakin suomalaista. Myöhemmin sinivalkoisen hiihdon dopingkulttuuria käsiteltiin oikeusistuimissa.

Helsingin käräjäoikeuden lokakuussa 2013 antaman tuomion mukaan Kirvesniemi, Isometsä ja Janne Immonen olivat käyttäneet kiellettyjä aineita hiihtouransa aikana. Kaikille langetettiin puolen vuoden ehdollinen vankeusrangaistus perättömästä lausumasta tuomioistuimessa.

Tuomio liittyy todistajanlausuntoihin, jotka kyseiset hiihtäjät antoivat vuonna 2011. He vakuuttivat tuolloin tietämättömyyttään kiellettyjen aineiden käytöstä. Käräjäoikeus piti miesten toimintaa erityisen häikäilemättömänä ja moitittavana, koska valehtelua oli tullut ilmi jo aiemmissa dopingoikeudenkäynneissä.