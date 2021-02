Ylen tv-asiantuntija Kalle Lassila paljastaa, millaista palautetta saa – ollut hämillään huomiosta: ”Jos olisin tiennyt, mitä siitä seuraa”

Ylen hiihtoasiantuntija Kalle Lassila ammentaa oppia niin kehuista kuin moitteistakin.

Kalle Lassila, 36, hymyilee kilpaa pilkahtelevan auringon kanssa Seinäjoen Jouppilanvuoren laskettelukeskuksessa.

Ylen hiihtolähetyksistä tuttu kommentaattori on päässyt nauttimaan runsaslumisesta talvesta niin kotioloissa kuin töissään hiihdon parissa.

– Onhan tämä ollut hiihtoihmisen supertalvi, Lassila hymyilee kirpeän pakkasen kutitellessa poskipäitä.

Vetelin Urheilijoita edustaneen Lassilan matka sprinttihiihdosta selostuskoppiin kulki vauhdikkaasti.

Kalle Lassila sprinttivauhdissa Sapporon MM-ladulla 2007.­

– Oma kilpaura oli loppumaisillaan, kun minua kysyttiin mukaan lähetyksiin loppuvuodesta 2016. Se oli eräänlainen kokeilukeikka, joka sujui ilmeisen hyvin. Pääsin sen jälkeen mukaan tiimiin Lahden kotikisoihin seuraavana keväänä 2017, Lassila muistelee.

Lassila kertoo seuranneensa jo omalla hiihtourallaan lajin ilmiöitä sekä kehitystä analyyttisesti.

– Puhuminen ja esiintyminen ovat aina kuuluneet vahvuuksiini, joten varmasti mielessäni vilahteli tämänkaltainen työ. En kuitenkaan uskonut, että minulla on siihen mahdollisuuksia, sillä kommentaattorin rooli Suomessa on yleensä entisten menestysurheilijoiden näpeissä.

Vaikka Lassilan uraa ei muistella maailmanmestaruuksista tai olympiavoitoista, antaa 10 vuoden maajoukkuekokemus laajaa perspektiiviä asiantuntijatehtävään.

Lassila kertoo nauttivansa joka hetkestä.

– Saan tällä tavoin olla mukana rakastamassani lajissa, jota olen elänyt ja hengittänyt lapsesta saakka.

Suomalaisten vaihtelevasta menestyksestä huolimatta hiihto on säilyttänyt uskollisesti asemansa katsotuimpien televisio-ohjelmien joukossa. Lassila kertookin tuntevansa isoa vastuuta siitä, millaista lisäarvoa lähetyksiin yritetään tuottaa.

– Pyrin avaamaan asiantuntijan näkökulmasta syitä ja seurauksia kisatapahtumista sekä niiden ympäriltä. En ole kuitenkaan jakamassa tuomioita, vaan annan katsojalle lopullisen päätäntävallan siitä, kuka onnistui ja kenelle jäi parannettavaa.

Lassilan mukaan penkkiurheileva hiihtokansa antaa välillä arvioita myös kommentaattorin edesottamuksista.

Kalle Lassila oli Rukalla hiihdon maailmancupissa kuudes 2007.­

– Positiivista palautetta on tullut todella paljon, mikä tietysti aina lämmittää. Pyrin kuitenkin poimimaan niin kehuista kuin haukuistakin asioita, jotka auttavat kehittymään.

– Palautteiden antajat toivovat usein, että olisin vahvistanut heidän tunteitaan esimerkiksi moittimalla suomalaissuorituksia enemmän. En koe sitä kuitenkaan omaksi tehtäväkseni, eikä se olisi minulle muutenkaan luontaista.

Suosikkikommentaattori myöntää, että roolista tullut huomio on yllättänyt. Siitä puhuminen vaikuttaa jopa vähän nolostuttavan puheliasta hiihtomiestä.

– Jos 2017 ennen Lahden MM-kisoja olisin tiennyt, mihin olen menossa ja mitä siitä seuraa, olisin jännittänyt aivan eri tavalla, Lassila hymyilee.

Katsojat kertovat aktiivisesti mielipiteensä selostajien ja kommentaattoreiden sanomisista, mutta parranpärinää aiheuttavat myös kilpailumuodot. Viime aikoina tapetille nousseet yhteislähtökisat ovat nostaneet kuohuntaa kansan syvissä riveissä, joissa vaaditaan palaamista vanhaan väliaikalähtöjen aikakauteen.

Lassila peräänkuuluttaa asiassa ajattelutavan avartamista.

– On surullista kuulla, kuinka intohimoiset hiihtoihmiset kertovat vastustavansa sprinttihiihtoa, yhteislähtöjä ja takaa-ajokilpailuja. Tulee mieleen, että saavatko he enää tästä lajista mitään? Olen itsekin rakastunut hiihtoon väliaikalähtöjen ja pitkien matkojen kautta, mutta ajat ovat muuttuneet, ja siihen pitää sopeutua.

Lassila puhuu haastattelun aikana hiihdosta, lajin kehityksestä ja tulevaisuuden näkymistä silmät loistaen. Käy nopeasti selväksi, että mies haluaa olla lajin parissa vielä pitkään, myös ladun varressa, tapahtumien sykkeessä.

Kalle Lassila ylitti ensimmäisenä maaliviivan SM-hiihdoissa Hakunilassa 2008. Takana Matias Strandvall, oikealla Keijo Kurttila.­

– Valmennan tällä hetkellä muutamaa huipun kynnyksellä olevaa nuorta urheilijaa sekä pyöritän Ville Nousiaisen kanssa hiihdon nettivalmennuksiin keskittyvää yritystä. Päätoimisempi valmennus esimerkiksi maajoukkueessa ei ole tällä hetkellä ajankohtaista, sillä haluan matkustelun sijaan antaa aikaa myös perheelle, 1- ja 4-vuotiaiden lasten isä kertoo.

Suomi lähtee helmi–maaliskuun vaihteessa Oberstdorfissa järjestettäviin hiihdon MM-kisoihin maltillisin odotuksin. Joukkueen osakkeita entisestään laski luottohiihtäjä Kerttu Niskasen jalkamurtuma helmikuussa.

2019 järjestetyistä Seefeldin MM-kisoista Suomen mitalisaldoksi jäi Iivo Niskasen pronssimitali. Lassilan mukaan tylyt realiteetit puhuvat sen puolesta, että menestys Saksassakin jää parin hiihtomatkan varaan.

Olympiavoittaja Iivo Niskanen on edelleen Suomen ykköshiihtäjä.­

– Arvokisoissahan mietitään aina mitalimahdollisuuksia. Kertun loukkaantumisen jälkeen katseet kohdistuvat entistä enemmän mieshiihtäjiin Iivon johdolla. Miesten viesti ja kenties parisprintti ovat myös potentiaalisia mitalimatkoja, Lassila arvioi.

Viime vuosien kestomenestyjä Krista Pärmäkoski kärsi alkutalvesta sairasteluista, jotka ovat väistämättä heijastuneet moninkertaisen arvokisamitalistin suorituksiin.

– Krista on kokenut urheilija, joka osaa varmasti viritellä itsensä arvokisoihin. Hänellä on ollut kuitenkin vaikea kausi, eikä perustaso ole ollut aiempien vuosien tasolla. Hiihdon luonne on sellainen, että hokkuspokkus-temppujen tekeminen nopealla aikavälillä on vaikeaa. Tämän vuoksi menestysodotukset Kristan kohdalla on syytä pitää maltillisina.

Kerttu Niskasen poisjäänti MM-kisoista heikentää Suomen mahdollisuuksia.­

Suomalaisen hiihdon tulevaisuudennäkymissä on ollut viime aikoina havaittavissa toiveikkuutta.

Suomalaisnuoret kahmivat mitaleita Vuokatissa järjestetyissä nuorten MM-hiihdoissa superlupauksina pidettyjen Niilo Moilasen ja Alexander Ståhlbergin johdolla.

– Vuokatissa menestystä toivat juuri ne yksilöt, joilta huippusijoituksia on odotettu. Nuorten kisoissa menestyminen on lupaus siitä, että urheilijalla on urapotentiaalia. Kyseessä on kuitenkin vain yksi kisaviikko, eikä yksittäisessä tapahtumassa pärjäämiselle tai epäonnistumiselle saa antaa ratkaisevaa painoarvoa, Lassila korostaa.

Niilo Moilanen voitti sprintissä kultaa nuorten MM-kisoissa Vuokatissa 9. helmikuuta.­

Suomalaisten menestys junioreiden arvokisoissa ei ole ollut viime vuosina tae huippumenestyksestä aikuisissa. Lassila uskoo kelkan kääntymiseen tällä saralla, sillä hiihdon ympärillä väreilee kokonaisuudessaan positiivisesti.

– Menestyksen siirtäminen juniorisarjoista aikuisten tasolle on usein monen asian summa. Siinä emme varmasti ole täysin onnistuneet, mutta katson luottavaisena tuleviin vuosiin. Ominaisuudet, ammattiurheiluun heittäytyminen ja uskallus tehdä oikeita asioita ratkaisevissa kehitysvaiheissa määrittelevät yleensä lopputuloksen. Meillä on hiihdossa käynnissä orastava buumi, joka heijastuu jo näihin nuoriin tähtiin. Minulla on vahva usko, että saamme nauttia menestyksestä myös aikuisten tasolla 5–10 vuoden aikana.