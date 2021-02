Riitta-Liisa Roponen luisteli mukaan Iivo Niskasen ja Krista Pärmäkosken tähdittämään MM-joukkueeseen.

Suomen joukkueen menestysodotukset lepäävät harvojen harteilla ensi viikolla käynnistyvissä pohjoismaisten hiihtolajien MM-kilpailuissa. Saksan Oberstdorfin laduilla Iivo Niskanen on Suomen kärkihiihtäjä, mutta esimerkiksi vakiomenestyjä Krista Pärmäkosken iskukyky on kysymysmerkki.

Miehet saavat Niskasesta, Ristomatti Hakolasta, Perttu Hyvärisestä ja Joni Mäestä hyvän viestinelikon, mutta Kerttu Niskasen loukkaantumisen vuoksi naisten viestinelikossa on liikkumavaraa.

Hiihtoliitto julkaisi maanantaina kisajoukkueen, johon kuuluu esimerkiksi 42-vuotias Riitta-Liisa Roponen. Hän voitti lauantaina vapaan kympin SM-kultaa.

– Kympin vapaa on MM-kilpailuissakin Riitta-Liisan matka. Hänellä on myös kansainvälisiä näyttöjä tältä kaudelta. Falunissa hän osoitti, että kuuluu neljän parhaan vapaan hiihtäjämme joukkoon, maastohiihtomaajoukkueen päävalmentaja Teemu Pasanen perusteli valintaa STT:lle.

Roponen taistelee myös viestipaikasta, joka Pärmäkoskelle on selvä. Salpausselän maailmancupissa Johanna Matintalo hiihti hyvän avausosuuden ja alleviivasi kuntoaan viikonloppuna sprintin SM-kullalla. Hyvää kautta hiihtävä Jasmi Joensuu on myös tyrkyllä viestiin.

– Kerttu olisi ollut yksi parhaista hiihtäjistämme, mutta ihan hyvän nelikon saamme aikaan. Olemme uudessa tilanteessa, ja muiden on nostettava tasoa, Pasanen harmitteli arvokisaveteraanin tilannetta.

Suomen maastohiihtojoukkueeseen nimettiin kaikkiaan kahdeksan miestä ja kahdeksan naista.

– Lähes kaikille on varma matka, mutta mukana pitää olla myös varahiihtäjiä. Miehissä Lauri Lepistö on ilman varmaa matkaa, mutta hän on ykkösvaramies sprinttiin. Jokaiselle matkalle on hiihtäjiä, mutta näinä aikoina pitää varautua, että mukana on tarpeeksi hiihtäjiä, Pasanen avasi ison joukkueen valitsemista.

Kahden vuoden takaisten Seefeldin MM-hiihtojen ainoa suomalaismitalisti Iivo Niskanen on jälleen mitalitoivo. Täydellisenä päivänä kotiintuomisia voisi kertyä myös viestistä.

– Miehissä meillä on selkeä ykkösnelikko, mutta myös muiden pitää olla valmiina, jos tapahtuu jotain, Pasanen sanoi.

Päävalmentaja ei todennäköisesti aseta julkista mitalitavoitetta.

– Pidän sellaista vähän vanhanaikaisena, että asetetaan joku luku. Lähdemme taistelemaan ja tiedämme, millä matkoilla on mahdollisuus pärjätä. Meillä on muutama syömähammas, joilta se (mitali) on mahdollista tulla, Pasanen viittasi lähinnä Niskaseen ja Pärmäkoskeen, jonka kausi tosin ollut takkuinen.

– Huippukilpaurheilussa se on pienestä kiinni. Voi olla neljäs, ja suuren yleisön silmissä ei ole onnistunut ollenkaan. Kisojen lopussa olisin tyytyväinen siihen, että saamme onnistuneita suorituksia, jokainen on kauden parhaassa kunnossa ja hiihtää kauden parhaat hiihtonsa. Se riittää, mihin se riittää.

Viime viikolla Lahdessa ja Sotkamon Vuokatissa käydyissä nuorten MM-hiihdoissa Suomen alle 20-vuotiaat miehet saavuttivat kolme henkilökohtaista ja yhden viestimitalin.

Pasanen myöntää, että kahden mitalin Niilo Moilasen ja kolmen mitalin Alexander Ståhlbergin sekä heidän valmentajiensa kanssa keskusteltiin.

– Moilanen oli katsastamassa myös aikuisten tasoa Pyhäjärven SM-hiihdoissa. Päädyimme siihen, ettei heillä ole vielä aika aikuisten arvokilpailuille. Tasoeroa sinne vielä on.