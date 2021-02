Iivo Niskanen ärjäisi tv-kuvaajalle – näin Yle kommentoi SM-hiihtojen kohutilannetta: ”Etäisyyttä oli riittävästi”

Iivo Niskasen ärähdys tv-kuvaajalle sai suuren huomion.

Iivo Niskanen ärähti lauantaina häntä läheltä kuvanneelle Ylen tv-kuvaajalle voitettuaan Suomen mestaruuden Pyhäjärvellä 15 kilometrin (v) hiihdossa.

– Lasien päällä seisot. Hei kameramies, hei! Mene helvettiin sen kameran kanssa, Niskanen komensi ja tuuppasi kädellään kameraa tv-lähetyksessä.

Yle Urheilun päällikkö Joose Palonen kommentoi tapausta Ilta-Sanomille lauantai-iltana.

– Kuvaaja hoiti omaa työtään ihan normaalisti, ja etäisyyttä oli riittävästi. Kun tehdään suoraa tv-lähetystä, halutaan päästä lähelle urheilijaa – mutta ei liian lähelle, hän sanoi.

Tilanteessa kuvaaja meinasi vahingossa ja epähuomiossa astua Niskasen maassa olleiden varusteiden päälle, mikä säikäytti huippuhiihtäjän.

– Kuvaajan katse oli tietenkin kamerassa, eikä hän huomannut asiaa. Urheilija liikkuu ja kuvaaja liikkuu. Mielestäni tuossa oli ihan normaali tilanne, Palonen sanoi.

Niskanen pahoitteli ärähdystään pian tapahtuneen jälkeen mm. Twitter-tilillään.

– Iivo on pahoitellut kielenkäyttöään ja kuvaaja on pahoitellut sitä, että meinasi astua varusteiden päälle. Homma on nähdäkseni sovittu. Ylen puolelta no hard feelings, Palonen sanoi.

Hänen mukaansa tapaus on käyty läpi Pyhäjärvellä tv-lähetyksen jälkeen ohjaaja Tapani Parmin johdolla.

– Meillä on kokeneita tekijöitä, jotka ymmärtävät, että urheilijan tunteet ovat pinnassa heti suorituksen jälkeen. Tunteet ja tunteenpurkaukset kuuluvat urheilussa asiaan.