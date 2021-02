Suomen mitalisaalis nuorten MM-kisoissa kasvoi – Alexander Ståhlbergilta huikea hiihto!

Vöyriläinen Alexander Ståhlberg hiihti yllätyshopeaa alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa Vuokatissa.

Alexander Ståhlberg on Pohjanmaan suuri hiihtolahjakkuus.­

Suomen Alexander Ståhlberg hiihti MM-hopeaa nuorten maailmanmestaruuskisoissa Vuokatissa.

Vöyriläinen Ståhlberg, 18, nappasi mitalinsa alle 20-vuotiaiden 10 kilometrin kisassa, joka käytiin vapaalla hiihtotavalla.

Kultaa voitti Norjan Martin Kirkeberg Mörk, jolle Ståhlberg hävisi 14,9 sekuntia. Kanadan Olivier Leveille oli kolmas.

Kymmenen parhaan joukkoon mahtui myös toinen suomalainen. Niko Anttola sijoittui kisan kahdeksanneksi. Hän hävisi Mörkille 57,8 sekuntia.

Ståhlbergin mitali oli Suomen toinen kotikisoissa. Niilo Moilanen hiihti tiistaina kultaa sprintissä.

Ståhlberg on erittäin lupaava hiihtäjä. Hän sijoittui viime talvena neljänneksi nuorten talviolympialaisten 10 kilometrin hiihdossa, vaikka kärsi jo alkavasta flunssasta.

Tuolloin entinen maajoukkuehiihtäjä Matias Strandvall latasi kovan ennustuksen Ståhlbergin tulevaisuudesta Helsingin Sanomille.

– Hän on seuraava Iivo Niskanen, jos kaikki menee hyvin ja hän jaksaa treenata ja pysyy terveenä. Toki hänellä on vielä pitkä matka, mutta hänellä on kaikki palaset, mitä vaaditaan huippuhiihtäjäksi. Hänen vahvimmat ominaisuutensa ovat hapenottokyky ja kestävyys, Ståhlbergin valmennuksessa mukana oleva Strandvall sanoi HS:lle.