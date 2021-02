Niilo Moilanen, 19, oli suvereeni MM-finaalissa – näin hän kasvoi hiihdon maailmanmestariksi: ”Olen voinut vain kuvitella tämän tunteen”

Niilo Moilanen voitti ylivoimaisella tavalla nuorten MM-kultaa sprinttihiihdossa.

Vuokatissa vastasi tiistai-iltana puhelimeen ystävällinen, kohtelias ja iloinen ääni.

– On uskomaton fiilis kokea maailmanmestaruus. Aikaisemmin olen voinut vain kuvitella tunteen, mutta tässä sitä pääsee nyt oikeasti kokemaan ja pikkuhiljaa sulattelemaan tätä asiaa.

Ääni kuului Niilo Moilaselle, 19. Hän pamautti alle 20-vuotiaiden maastohiihdon MM-kotikisoissa veret seisauttavan esityksen heti avauspäivänä. Oululainen voitti MM-kultaa perinteisen hiihtotavan sprintissä.

Ja millä tavalla! Pyhäjärveläistä Pohti SkiTeamiä edustava nuorukainen täräytti aika-ajossa parhaan ajan yli viiden sekunnin erolla muihin. Erävaiheessa kammottava tykitys vain jatkui. Moilanen painoi paukusta kärkeen ja karkuun.

– Pyrin ratkaisemaan erät hyvissä ajoin ja välttämään kolarit, hän kuvaili taktiikkaansa.

Välierässä ruotsalaishiihtäjä George Ersson ehti edelle, mutta finaalissa Erssonin sauva katkesi, eikä muista lykkijöistä ollut vastusta Suomen nuorelle voimanpesälle.

Moilasesta tuli ensimmäinen suomalainen miesmestari maastohiihdon nuorten MM-kisoissa 14 vuoteen. Martti Jylhä voitti 10 kilometrin vapaalla hiihtotavalla hiihdetyssä kilpailussa kultaa vuonna 2007. Jylhän ja Moilasen välissä Krista Pärmäkoski voitti U20-sarjan MM-kultaa vuonna 2010.

Miltä tuntuu katkaista pitkä putki?

– Todella hienolta kerta kaikkiaan. Suorastaan kunnia. Kaikin puolin mahtavaa, Moilanen makusteli.

Moilanen on Vuokatissa kotilumillaan. Hän muutti vastikään Sotkamoon Rovaniemeltä, jossa ehti asustaa alle vuoden. Hänellä on edessään kiireinen kevät. Hiihdon ohella pitäisi suorittaa Rovaniemen Ounasvaaran lukio etänä loppuun ja kirjoittaa ylioppilaaksi. Sitten latu jatkuu armeijan harmaisiin, Kainuun prikaatiin.

– Arkeni toimii hyvin ja on rakentunut urheilun ympärille, sillä urheilu vie valtavasti aikaa. On monta asiaa ja paljon hommaa, mutta kun suunnittelee ja aikatauluttaa hyvin, niin kyllä kaikki on onnistunut, kiireinen lukiolainen kertoo.

Hiihtokärpänen puraisi Moilasta jo pienenä poikana. Innostuksen juuret ovat kotona. Vanhemmat laittoivat hänet varhain suksille ja ottivat mukaan yhteisille hiihtolenkeille. Pian nassikka kiikutettiin jo hiihtokouluun.

– Ikinä minua ei ole ikään kuin painostettu kilpahiihtoon, vaan se on tullut oman kilpailuviettini kautta. Pienin askelin. Koko ajan on menty eteenpäin kilpailussa pienestä pitäen, vanhempien kannustamana, Moilanen virkkoi.

Kun on hyvä, voi hymyillä välillä.­

Lajihurahdukseen kuului, että hän myös seurasi huipputason kilpahiihtoa pienestä pitäen television ja muiden medioiden välityksellä. Yhtä esikuvaa hänellä ei maastohiihdossa ole koskaan ollut.

– Nuorena urheilijana olen aina ihaillut maailman kärkinimiä, että voisinpa itsekin hiihtää joskus niin kovaa.

Tuoreen maailmanmestarin lähitavoitteet liittyvät käynnissä olevaan MM-rupeamaan. Suomi ei ole vielä nimennyt viestijoukkuettaan, mutta on mahdollista, että Moilanen on mukana nelikossa. Lisäksi ohjelmistossa olisi vielä 30 kilometrin kisa perinteisellä tavalla lykittynä.

Pitkän aikavälin tavoitteisiin 19-vuotias suhtautuu maltillisesti.

– Pidemmälle katsottuna edessä on urheilijapolulla eteneminen pikkuhiljaa kohti A-maajoukkueen tasoa. Sinne on tietenkin vielä matkaa, Moilanen aprikoi.

Kaikkein tärkein kysymys nuorelle tähdenlennolle on, miten hän aikoo juhlia kultamitaliaan.

– Suomen omalla joukkueella on varmaan pienet juhlat ja sitten katsotaan, mitä tuleva tuo, Moilanen aloittaa.

Sitten maajoukkueen valmentaja Jussi Simula keskeyttää mestarin ja kertoo oman bilesuunnitelmansa puhelimen kaiuttimeen.

– Tuossa oven suussa minulla on ostettuna isompi kasa Pommacia koko joukkueelle.