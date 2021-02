Hiihdon tuore MM-kultamitalisti Niilo Moilanen teki harvinaisen tempun – tilastot kertovat huimaa kieltä

Ilta-Sanomat listasi kaikki suomalaisten hiihtäjien mitalit nuorten MM-kisoissa 2000-luvulla.

Hiihdon nuorten MM-kisat alkoivat tiistaina Vuokatissa suomalaisittain upeasti.

19-vuotias Niilo Moilanen voitti suorastaan dominoivalla esityksellä kultaa perinteisen hiihtotyylin sprintissä.

Pohti Ski Teamin Moilasesta tuli ensimmäinen suomalaismestari alle 20-vuotiaiden miesten sarjassa sitten Martti Jylhän, joka voitti 10 kilometrin vapaan hiihtotavan kisan vuonna 2007 Italian Tarvisiossa.

Jylhän ja Moilasen välissä U20-sarjan MM-kultaa on juhlinut naisten puolella Krista Pärmäkoski, joka voitti 2010 Saksan Hinterzartenissa 5 kilometrin perinteisen kisan.

Kuvassa nuoret Sami Jauhojärvi (vas.) ja Martti Jylhä. Kuva vuoden 2007 SM-hiihdoista. Samana vuonna 20-vuotias Jylhä saavutti nuorten MM-kisoissa kultaa ja hopeaa. Kuusi vuotta vanhempi Jauhojärvi voitti nuorten MM-tasolla kultaa ja pronssia vuonna 2001.­

Kun tutkaillaan kaikkia 2000-luvulla järjestettyjä nuorten MM-hiihtoja, saadaan laskutulokseksi, että suomalaiset ovat nyt rohmunneet henkilökohtaisilta matkoilta yhteensä 42 mitalia. Niistä kultaisia on 14.

Tämän jutun tilastoihin on laskettu sekä U20- että U23-sarjoissa saavutetut mitalit. Nuorten MM-kisoissa on hiihdetty myös alle 23-vuotiaiden sarjaa vuodesta 2006 lähtien. Viestimitaleja tämän jutun tilastoinnissa ei ole huomioitu. Kaikki mitalistit on lueteltu jutun lopussa.

Kovimmat suomalaiset mitalirohmut nuorten kisoissa ovat olleet naishiihtäjiä. Mitalisaldon ykkönen on Pirjo Muranen (o.s. Manninen).

Aikuistenkin kisoissa MM-kultaa juhlinut Muranen saavutti 2000-luvulla nuorten tasolla kuusi henkilökohtaista MM-mitalia: kolme kultaista, kaksi hopeista ja yhden pronssin. Lisäksi Muranen, nyt 39, voitti hopeaa jo vuoden 1999 nuorten kisoissa.

Pirjo Murasen mitalisaalis nuorten MM-tasolta on kovempi kuin kellään muulla suomalaisella 2000-luvulla. Aikuisten tasolla Muranen voitti muun muassa kolme MM-kultaa ja olympiapronssin. Kuva vuodelta 2013.­

Toiseksi kovimmat suomalaiset mitalirohmut 2000-luvun nuorten kisoissa ovat Kerttu Niskanen ja Anita Korva.

Edellisissä Suomessa järjestetyissä nuorten MM-kisoissa, 2019 Lahdessa, Anita Korva nousi palkintopallille kolme kertaa. Kun Lahdessa saavutettujen mitalien lisäksi Korva, 21, nappasi pronssia myös 2018 Sveitsissä, on hänen kokonaissaldonsa neljä pronssia.

Niskanen, 32, joka joutuu jättämään tämän vuoden aikuisten MM-kisat väliin loukkaantumisten vuoksi, saalisti U23-sarjassa vuosina 2009–2011 kaksi kultaa ja kaksi pronssia.

Kolmeen nuorten MM-mitaliin on 2000-luvulla yltänyt kolme suomalaista, hekin naisia.

Krista Pärmäkosken (o.s. Lähteenmäki) saldo on kaksi kultaa ja hopea. Traagisesti vuonna 2019 menehtynyt Mona-Liisa Nousiainen (o.s. Malvalehto) saavutti nuorten tasolla kaksi kultamitalia ja yhden pronssin. Ampumahiihtäjänä ammattilaisuransa tehnyt Mari Eder (o.s. Laukkanen) saavutti maastohiihdon puolella nuorten MM-kisoissa yhden kullan, yhden hopean ja yhden pronssin.

Miehistä kahteen mitaliin nuorten MM-tasolla ovat yltäneet vain Sami Jauhojärvi, Perttu Hyvärinen ja Martti Jylhä.

Suomen tämänhetkinen ykköshiihtäjä, kaksinkertainen olympiavoittaja Iivo Niskanen, saavutti nuorten tasolla yhden mitalin. Niskanen, nyt 29, nappasi kultaa bravuurimatkallaan 15 kilometrin perinteisellä Italian Val di Fiemmessä vuonna 2014.

Tiistain MM-sprintti Vuokatissa oli Niilo Moilasen juhlaa. Edellisen kerran suomalainen hiihtäjä nousi korkeimmalle korokkeelle alle 20-vuotiaiden sarjassa vuonna 2010, kun Krista Pärmäkoski voitti 5 kilometrin kisan Hinterzartenissa.­