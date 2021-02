Niilo Moilasen valmentaja katsoi MM-kultahiihtoa kisa-alueen ulkopuolella ja liikuttui kyyneliin – ”Aivan mahtava kruunu”

Valmentaja Tuomo Kiviniemi kehuu Niilo Moilasta tunnolliseksi ja analyyttiseksi huippu-urheilijaksi.

Nuorten MM-kultaa sprinttihiihdossa voittaneen Niilo Moilasen henkilökohtainen valmentaja Tuomo Kiviniemi katseli suojattinsa kultahiihtoa Vuokatissa varsinaisen kilpailualueen ulkopuolelta. Koronapandemian vuoksi kisa-alueelle pääsevät vain joukkueen jäsenet, joihin henkilökohtainen valmentaja ei kuulu.

Kiviniemi oli kuitenkin löytänyt paikan, josta kertoi nähneensä koko 1,4 kilometrin mittaisen kilpailun hyvin. Suojattiaan Kiviniemi oli päässyt näkemään vain nopeasti tämän ollessa menossa dopingtestiin.

– Siinä onniteltiin ja halattiin. Sanoin, että kova jätkä olet, Kiviniemi kertoo.

Ilta-Sanomat tavoitti Kiviniemen välittömästi palkintojenjaon jälkeen. Maamme-laulun jälkeisen liikutuksen saattoi kuulla valmentajan äänestä puhelimessakin.

– Olihan se… liikuttava hetki. Palkinto kovasta työstä, Kiviniemi sanoi sanojaan nieleskellen.

Niilo Moilasen maailmanmestaruus ehdittiin jo nimetä yllätykseksi. Kiviniemen mukaan mistään jättiyllätyksestä ei kuitenkaan voida puhua.

– Nuorten MM-mitali on ollut Niilon tavoite tämän kauden alusta alkaen. Jo viikko sitten MM-katsastuksissa näin, että Niilon kunto oli hyvällä mallilla. Mutta näissä nuorten kilpailuissa ei tunneta vastustajia kovin hyvin, eli yllätyksiä voi tulla, Kiviniemi kertoi

Tämän päivän aika-ajoissa Moilanen oli ylivoimainen tehden erän kakkoseen peräti 5,45 sekunnin kaulan. Myös alkueränsä Moilanen voitti selvästi, mutta välierässään suomalainen jäi niukasti kakkoseksi Ruotsin George Erssonin taakse.

Kiviniemi kertoo aavistelleensa jo aika-ajojen jälkeen, mitä tuleman pitää.

– Kun erävaiheet menivät suomalaisittain noin hyvin, silloin tiesin, että huolto on onnistunut. Heti ensimmäinen signaali oli, että kalustolla ainakin pärjätään. Aika-ajon jälkeen ajattelin, että jos ei ihan änkyrähapot iske jalkoihin, saa olla kova vastustaja jos meinaa mennä ohi, Kiviniemi kertaa.

Niilo Moilanen saapui maaliin ylhäisessä yksinäisyydessään.­

Finaalissa Moilanen iski ”itsemurhataktiikallaan” heti keulaan ja veti tasaista tahtia. Kovinta vastusta tarjosi Ersson, jonka sauva kuitenkin katkesi kesken kilpailun.

Ruotsalaisen epäonnen jälkeen Moilanen näytti lipuvan aivan ylivoimaiseen voittoon. Viimeisen laskun alkaessa kilpailun kuuluttaja huusi, että Moilasen ero kakkoseen ”mitataan kalenterilla”.

Loppusuoralla Norjan toisen polven hiihtotähti Lars Agnar Hjelmeset ja Ruotsin Emil Danielsson näyttivät pääsevän lähietäisyydelle, mutta maalissa eroa Moilasen ja Hjelmesetin välillä oli 1,68 sekuntia.

– Kun ruotsalainen (Ersson) kaatui kakkospaikalta, alkoi tuntua, että jos Niilo pysyy laskun pystyssä, ainakin mitali tulee. Loppusuoralla alkoi näyttää, että voitto tulee. Kyllähän siinä oli… mahtavat tunnelmat! Tuli kruunu tähän asti tehdylle työlle, Kiviniemi tunnelmoi.

Oulussa asuva it-alan projektipäällikkö Kiviniemi on valmentanut Moilasta seitsemän vuotta. Kiviniemi, 53, kertoo toimineensa aiemmin seuravalmennuksessa ja opastaneensa muutamaa urheilijaa henkilökohtaisesti.

– Ammatikseni ei ole koskaan valmentanut, vaikka minulla valmentajan ammattitutkinto onkin. Kolme–neljä viime vuotta Niilo on ollut ainoa valmennettavani, hän kertoo.

Kiviniemen mukaan Moilanen on aivan ihanteellinen valmennettava.

– Hän on todella tunnollinen harjoittelija ja äärettömän analyyttinen urheilija. Hän osaa itse analysoida tekemisiään tarkasti. Harjoituspäiväkirjat on täytetty viimeisen päälle, ja hän pystyy itse sanomaan, että nyt jokin toimii tai ei toimi ja reagoimaan sen mukaan. Ja hän on sisäistänyt urheilijan elämän todella hyvin, valmentaja kehuu.

Moilanen käy Rovaniemellä Ounasvaaran urheilulukiota, minkä vuoksi valmentaminen on paljolti etävalmennusta. Siksikin urheilijan oma analysointikyky on eduksi.

– Lukion valmentajat, voimavalmentaja Jukka Salo, Janne Hyyppä ja nuorten maajoukkuevalmentajat osallistuvat Niilon valmentamiseen myös paljon, Kiviniemi jakoi kunniaa.

Valmentajan mukaan Moilasen ominaisuudet sopivat erityisesti sprinttihiihtoon.

– Niilo on äärimmäisen nopea ja kimmoisa jaloistaan. En tiedä, mahtaako (aikuisten) maajoukkuehiihtäjistäkään löytyä ominaisuuksiltaan samanlaista kaveria. Perinteinen tyyli ja sprinttimatka ovat hänen ehdottomat syömähampaansa, Kiviniemi kertoo.

Niilo Moilanen ratkaisi finaalin tasaisen kovalla vauhdinpidollaan.­

Täksi kaudeksi Moilanen siirtyi edustamaan pyhäjärveläistä Pohti Ski Teamiä

– Haettiin sitäkin kautta vähän uutta potkua. Kauko Tikkanen on rakentanut sinne hyvän tiimin.

Moilanen saatetaan nähdä juuri Pyhäjärvellä myös ensi sunnuntaina yleisen sarjan SM-sprintissä.

– Täällä nuorten MM-kisoissa olisi lauantaina viesti. Katsotaan, riittävätkö Niilon näytöt siihen. Sunnuntaina on sitten perinteisen tyylin 30 kilometriä yhteislähdöllä. Emme ole vielä keskustelleet maajoukkueen valmentajien kanssa, osallistuuko Niilo siihen vai SM-sprinttiin, Kiviniemi kertoi.

Lähiajan suunnitelmat Kiviniemellä oli jo selvillä. Hän oli matkassa Niilon isän Juha Moilasen kanssa.

– Mitalikahveilla tässä istutaan, mutta kahvin juonnista ei meinaa tulla mitään, kun jommankumman puhelin soi koko ajan. Kunhan tästä päästään, käännetään auton nokka kohti Oulua ja mennään huomenna töihin. Tai no, katsotaan, muuttuuko suunnitelma matkalla, Kiviniemi naurahti.