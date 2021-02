Draamaa sprinttihiihdoissa: Ruotsin nuori supertähti kaatui ja tuli maaliin naama verillä – Joni Mäelle iso pettymys

Linn Svahnin lauantai päättyi pettymykseen. Jasmi Joensuu jatkoi välieriin.

Ruotsin Linn Svahn, 21, kaatui puolivälierissä kotimaansa Ulricehamnin maailmancupin sprinttikisoissa. Sprintin supertykki kellahti porukan keskellä alamäessä ja löi kasvonsa.

Svahn liukui maaliin eränsä viimeisenä yli minuutin erävoittaja Johanna Hagströmin jälkeen ja karsiutui luonnollisesti jatkosta. Televisiokuvat näyttivät, että Svahnin silmäkulma oli aeunnut. Hänen kasvonsa olivat veressä.

Ylen asiantuntija Sami Jauhojärvi arvioi Ylen TV2:n lähetyksessä, että Svahnin suksen kärki osui kilpakumppanin sukseen ja kaatuminen oli ruotsalaisen oma virhe.

Svahn on voittanut tällä kaudella kaikki neljä MC-sprinttiä, joihin on osallistunut, ja on sprintticupissa kolmantena.

Suomen Jasmi Joensuu hiihti komeasti oman eränsä kakkoseksi ja jatkoi välierävaiheeseen. Anni Alakoski ei selvinnyt puolivälieristä jatkoon.

Miesten puolivälierissä hiihti neljä suomalaista. Joni Mäki, Lauri Vuorinen, ja Juuso Haarala karsiutuivat. Aamun aika-ajoissa Mäki oli ollut koko porukan nopein.

Verneri Suhonen sen sijaan ylsi välieriin viimeisestä erästä neljän sadasosan turvin.

Juttu päivittyy...