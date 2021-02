Oletko aina hiihtänyt väärin? Katso tästä Anssi Pentsisen 8 yksinkertaista vinkkiä täydelliseen latunautintoon

Suomalaiset ovat rynnänneet suksikaupoille ja ladulle. Entinen maajoukkuehiihtäjä, hiihtokouluyrittäjä Anssi Pentsinen jakaa niksit, joiden avulla hiihdosta saa kaiken irti.

Poikkeuksellisen luminen talvi on saanut suomalaiset sankoin joukoin ladulle. Suomen Ladun joulukuussa teettämän tutkimuksen mukaan 42 prosenttia suomalaisista harrastaa hiihtoa, joko säännöllisesti tai satunnaisesti.

Luku on kasvanut vielä tammikuussa, jolloin koko Suomeen, eteläosia myöten, satoi lumikerros. Vajaat 90 prosenttia harrastajista sivakoi perinteisellä tyylillä.

– Nyt on ihan älytön buumi päällä. Korona sulki suuren osan ihmisten harrastuksista ja sitten tuli lunta, mikä ajoi ihmiset toden teolla hiihtämään, kertoo Suomen Ladun viestintä- ja markkinointipäällikkö Panu Könönen.

Lumisilla taipaleilla suksiminen on parhaimmillaan nautinnollinen ja täyttymyksellinen liikuntamuoto. Hiihdolla on kuitenkin synkkä varjopuolensa. Monen mielissä se on silkkaa kidutusta, piinallista rämpimistä lipsuvilla suksilla.

Moninkertainen arvokisakävijä, nykyään Hiihtokoulu-yritystä Espoon Oittaalla pyörittävä Anssi Pentsinen kertoo, millä keinoin hiihtoharrastuksesta saa mielekkään – ja mitä yleisiä sudenkuoppia aloittelijan tulisi välttää.

Pentsinen, 34, lopetti komean hiihtouransa keväällä 2019. Nyt hän pitää suksikauppaa ja hiihtokoulua Espoon Oittaalla.­

1. Valitse oikeanlainen suksi

Perinteisen suksien ostaminen on tehty helpoksi. Pentsisen mukaan noin 95 prosenttia myydyistä suksista on voiteluvapaita karvapohjasuksia, jotka toimivat liki kelillä kuin kelillä.

Vilkasta suksikauppaa itsekin pyörittävä entinen huippuhiihtäjä peräänkuuluttaa kuluttajalta rehellisyyttä. Myyjää ei kannata sumuttaa, sillä oikean jäykkyysasteen valinnassa ratkaisevinta on hiihtäjän elopaino ja tekninen osaaminen.

Liian löysää suksea ei saa luistamaan, jäykkää ei pitämään.

– Hyvin usein hiihtäjä joko vähättelee omia taitojaan ja hankkii liian löysän suksen tai on turhan luottavainen, jolloin valinta kohdistuu monesti liian jäykkään sukseen. Tekninen suoritus hankaloituu kummassakin tilanteessa merkittävästi, eikä kalliistakaan suksesta saa silloin hyötyjä irti.

Karvapohjasuksi pitää kaikissa muissa olosuhteissa kuin kovilla ja erittäin märillä, jäisillä laduilla. Luisto heikkenee kylmillä keleillä.­

2. Pidä huolta välineistä

Pentsinen tyrmää sitkeän uskomuksen, jonka mukaan karvapohjasuksea ei tarvitsisi huoltaa lainkaan. Hänen mukaansa sekä luisto- että karva-alue olisi suositeltavaa putsata kuituliinalla ja puhdistusaineilla joka hiihtokerran jälkeen.

Aineet harjataan pois ennen seuraavaa lenkkiä.

– Puhdistusaine jättää luistavan kalvon, ja se toimii samalla luistovoiteena. Toimenpiteessä menee alle minuutti, mutta suksi toimii huomattavasti paremmin ja sen käyttöikä pitenee. Karvasuksihiihtäjä saa 50–60 euron panostuksella voitelupakkiinsa luistoalueen-, karvanpuhdistusaineet ja nylon-harjan, mikä on riittävä setti.

Pentsisen mukaan aloittelevan hiihtäjän kannattaa pulittaa hiihtosetistä (sukset, sauvat ja monot) noin 550–650 euroa. Riittävillä huoltotoimilla kertapanostuksen hedelmistä voi nauttia jopa kymmenen vuotta.

3. Vältä löysiä sauvoja

Sauvojen hintaskaala on valtava; muutamasta kympistä yli 400 euroon. Hinnalla saa lisää ominaisuuksia, joka tarkoittaa sauvojen maailmassa keveyttä ja jäykkyyttä.

– Löysät sauvat ovat hiihtonautinnon surma. Taipuisiin sauvoihin ei voi nojata, mikä vaikuttaa kovasti tekniikkaan. Suosittelen valitsemaan ennemmin painavan ja jäykän kuin huippukevyen ja löysän sauvan.

Hiihtosauvan optimaalisen pituuden voi mitata laittamalla sauvan maahan ja tekemällä toisella sauvalla suorakulman, jolloin remmin kiinnityskohdan tulee olla olkapään tasalla.­

Pentsinen kertoo, että myös sauvojen remmeihin kannattaa kiinnittää huomiota.

– Monet pitävät remmejä liian löysällä siten, että ote on hiilikuituputkesta. Se sekoittaa tekniikkaa.

4. Unohda pururadan skiathlon

Valtaosa huippuhiihtäjistä vieroksuu yhdistelmähiihtoa, eikä sen harrastamista voi suositella myöskään sunnuntaisujuttelijalle.

34-vuotiaan hiihtogurun mielestä kombisukset ja -monot voi jättää suosiolla kauppojen hyllyille. Yhtä tyrmäävän vastaanoton saa tyylien ja välineiden kevytmielinen sekoittelu kesken suorituksen.

– Perinteisen välineillä ei kannata yrittää luistella – eikä toisinpäin. Molempiin tyyleihin pitää olla omat välineensä, poikkeuksena ihan pienet lapset. Kombivälineet eivät ole ratkaisu, koska ne ovat täynnä kompromisseja.

5. Tasatyönnöstä ruutia

Pentsinen kuvailee tasatyöntöä kaikkien hiihtotapojen äidiksi. Röyhkeällä linjanvedolla on vedenpitävät perusteet.

Tasatyönnön oleellisimmat opit ovat perusteellinen vatsalihasrutistus ja leveiden selkälihasten hyödyntäminen. Liike lähtee vatsoista ja suoritus viimeistellään riuskalla työnnöllä.

– Tasatyönnön opettelemisesta on tavattoman suuri hyöty muihinkin tekniikoihin, sillä hiihto perustuu pitkälti ylävartalon työhön. Tasatyönnössä on tärkeintä saada aktivoitua isot ylä- ja keskivartalon lihakset, jotka rytmittävät koko hiihtoa. Sen ymmärtäminen vie pitkälle.

Tasurin saloihin voi tutustua hiihtokouluissa, katsomalla opetusvideoita tai vaikka apinoimalla olympiavoittaja Iivo Niskasen ankaraa ylävartalonkäyttöä.

Pentsinen demonstroi tasatyönnön lähtöasentoa. Onnistuneessa suoritteessa vatsalihaksilla tehty puristus ohjaa käsien liikettä.­

6. Pitoa elopainolla

Perinteisen hiihdossa suksen pitäminen on ylivoimaisesti isoin haaste. Lipsuvat sukset saavat kokeneimmankin hiihtäjän turhautumisen ja ääritilanteessa jopa laturaivon partaalle.

Laturaivoa voi välttää paitsi hyvillä suksilla myös yhteen simppeliin asiaan keskittymällä.

– Vuorohiihdossa tulee ymmärtää ladun leveyden vaikutus hiihtämiseen ja painonsiirtoon – ja siihen pitää kiinnittää huomiota. Mitä enemmän painoa kohdistaa potkaistaessa suksen päältä toiselle, sitä suurempi mahdollisuus on saada sukset pitämään.

Painonsiirto on avainsana, jotta suksi pitää ja hiihto on hauskaa. Pentsinen näyttää esimerkkiä oikeaoppisesta vuorotahtiliu’usta.­

7. Kipu kehittää

Ensimmäisen hiihtokerran jälkeen moni harrastelija huomaa vartalossaan omituisia merkkejä täysin uusista lihaksista. Pertsan lenkin jälkeen kipeytyvät usein lähentäjälihakset ja luistelussa säären etuosat.

Kivulla on tapana helpottua kilometrien myötä.

– Hiihtohan on mitä nivelystävällisin laji. Lähentäjät tulevat kipeäksi, koska perinteisen latu pakottaa leveämpään asentoon, jolloin ne joutuvat tekemään aivan uudenlaista työtä. Sääriin taas sattuu, kun luistelussa ei löydä tasapainoa, jolloin nilkat kääntyvät helposti sisäänpäin.

Joskus sattuu – myös henkisesti.­

Kipeistä keskivartalon lihaksista voi puolestaan tuntea suurta ylpeyttä.

– Se on vain hyvä juttu. Silloin on tullut aktivoineeksi oikeat lihakset.

8. Ole armollinen itsellesi

Pentsisen mielestä oman perustason tunnustaminen ja ymmärtäminen on mielekkään hiihtokokemuksen tärkein lähtökohta.

– Pahin virhe on, ettei lähde ladulle ollenkaan. Hiihdosta ei anneta tyylipisteitä. Oli tekniikka ja vauhti mikä tahansa, vaikutukset ovat pelkästään myönteisiä, Pentsinen summaa.

Latuetiketti – näin vältät laturaivon:

Lähde: Suomen Latu