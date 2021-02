Krista Pärmäkoski sai törkypostia – julkaisi tekstin ja otti Antti Tuiskun kanssa rajusti kantaa

Krista Pärmäkoski ja Antti Tuisku kertoivat Instagram-tileillään hiihtotähden saamasta törkeästä kirjepalautteesta.

Maastohiihtäjä Krista Pärmäkoski julkaisi perjantaina Instagramin tarinat-osiossa saamansa vastenmielisen kirjeen.

Käsin kirjoitetun viestin sisältö on pöyristyttävä. Kirjoittaja ilmoittaa ettei enää peukuta Pärmäkoskea, koska tämä ”ihannoi” laulaja Antti Tuiskua.

Kirjoittajan kuvailut Tuiskusta ovat painokelvottomia.

– Huono selitys, että ruotsalaiset sua sumputtaa. Ovathan he paljon parempia hiihtäjiä kuin sinä, kirje loppuu.

Pärmäkoski, 30, on kirjoittanut kuvan yhteyteen voimakkaan kannanoton kiusaamista vastaan.

– Kiusaaminen ei ole millään muotoa ok ja kaikki lähtee meistä aikuisista. Jos me aikuiset sallitaan kiusaaminen ja haukkuminen, niin miten me voidaan vaatia lapsilta hyvää käytöstä.

Hiihtotähti kertoo, että 99 prosenttia hänen saamastaan fanipostista on ”tosi kivaa lukea”.

– Siitä huolimatta yksikin tällainen vihaposti on liikaa, enkä koe mitään perustetta sille, että tällaisia viestejä saisi lähettää kenellekään.

Kuvakaappaus Pärmäkosken Instagram-tarinasta.­

Myös Tuisku otti kantaa kirjeeseen omassa Instagram-tarinassaan.

Laulaja sanoi aluksi nauraneensa, kun näki Pärmäkosken saaman törkykirjeen. Epäuskoisesta ensireaktiostaan kerrottuaan hän otti lujasti kantaa viestin sisältöön ja sen kirjoittajan antamaan esimerkkiin.

– Tässäkin kirjeessä voisi kuvitella, että kyseessä on vähän vanhempi ihminen. Jos ajatukset ja käyttäytyminen on tuota luokkaa, miten voi olettaa ja odottaa, että nuoret osaisivat käyttäytyä toisiaan kohtaan, Tuisku hämmästeli videolla.

Pärmäkoski ja hiihtoharrastukseen itsekin hurahtanut Tuisku ovat olleet vuosien ajan tiiviisti tekemisissä.

Tuisku kiitteli aiemmin tällä viikolla Pärmäkoskea ja muita Suomen maajoukkuehiihtäjiä treeniseurasta kuluvan talven aikana.