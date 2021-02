Ruotsin tähti Linn Svahn, 21, uhkuu itsevarmuutta: ”Antakaa minulle Johaug”

Linn Svahn on ollut voittovireessä ennen Seefeldin MM-kisoja.

Ruotsin hiihtotoivoksi noussut Linn Svahn tietää, kenet haluaisi kohdata MM-hiihtojen naisten viestikisan ankkuriosuudella.

– Antakaa minulle Therese Johaug, Svahn myhäilee norjalaislehti Dagbladetille.

Svahn, 21, säväytti viime viikonloppuna Falunissa voittamalla 10 kilometrin yhteislähdön. Loppukirissä taipui myös hiihtokuningatar Johaug. Svahn juhli Falunissa myös sprintin voittoa.

Johaugilta kysyttiin Falunissa, kenet hän kenties haluaisi kohdata MM-Oberstdorfin viestiratkaisussa.

– Sitä pitää kysyä (Norjan naisten maajoukkueen valmentajalta) Ola Morten Iverseniltä, ei minulta, Johaug kuittasi tuolloin.

Svahnille asia on kuitenkin selvä. Hän haluaa kohdata ”jättiläisen”, vaikka tietääkin, että helppoa siitä ei tulisi.

– Toivottavasti kohtaan hänet (Johaugin) MM-viestin ankkuriosuudella. Se olisi kunnia. Falun näytti, että Therese on mahdollista voittaa, ja se on innostava juttu. Mutta en usko, että valtikkaa ollaan vaihtamassa vaikka Therese voitettiinkin Falunissa. Hän on yhä hiihdon jättiläinen, ja haluaa olla sitä varmaankin vielä jonkin aikaa.

Naisten MM-viesti kisataan 4. maaliskuuta. Oberstdorfin MM-maastohiihdot alkavat 24. helmikuuta.