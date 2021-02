Valmentaja paljasti Ruotsin hiihtotähden vaikeudet – kärsinyt kivuista vuosikausia

Charlotte Kallan MM-hiihdot ovat vaakalaudalla.

Ruotsin maastohiihtotähdellä Charlotte Kallalla, 33, on selkäongelmia. Hänen MM-kisansa ovat vaarassa.

– Lupaan tehdä kaikkeni, jotta palaan ladulle niin pian kuin mahdollista. Toisaalta minun pitää olla kärsivällinen ja seurata kuntoutusohjelmaa tarkasti. Ei saa innostua liikaa, Kalla kommentoi Aftonbladetille.

Kallan selkää vihlaisi Falunin maailmancupin aikana, kun hän oli lämmittelemässä kisasuoritukseen. Sittemmin kipu paheni, eikä ole hellittänyt.

Kallan pitää kiiruhtaa hitaasti, sillä kuntoutukselle ei ole paljon aikaa. Maastohiihdon MM-kisat käydään 23. helmikuuta alkaen Oberstdorfissa Saksassa. Hän pyrkii lisäämään kuormaa päivittäin kuntopyörällä ja hiihtäen.

Kallan valmentaja Magnus Ingesson sanoo, ettei selkäkivussa ole mitään uutta, sillä Kalla on kärsinyt särystä jo 12 vuotta.

– Meidän on aina pitänyt tehdä lujasti töitä, että selkä on pysynyt kunnossa. On ollut parempia ja huonompia hetkiä. On ollut vaikeaa ennustaa, mikä kivut käynnistää. Näin akuuttia ongelmaa ei aiemmin ole ollut, Ingesson kommentoi Aftonbladetille.

Lisätietoja hän lupaa viikon päästä, mutta MM-hiihtoihin Kalla ei lähde, jos hän ei ole täydessä iskukyvyssä.

Kallan kausi on ollut vaikea jo tähän asti. Hän sairastui syksyllä koronavirustautiin, jonka oireet kestivät poikkeuksellisen pitkään. Falunissa tapahtuneen romahduksen syynä ei kuitenkaan ollut viruksen vaikutukset vaan ainoastaan selkäongelmat, Ingesson sanoo.

Kalla oli lauantaina vasta 48:s kymmenen kilometrin perinteisen hiihtotavan kisassa.