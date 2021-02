Iivo Niskanen haastoi ihmiset lähestymään poikamies Lauri Lepistöä – postilaatikko alkoi tulvia: ”Ihan pyyntöjäkin on tullut”

Hiihtomaajoukkueen Lauri Lepistö ei ole vihainen eikä kiitollinen Iivo Niskaselle.

Hiihtomaajoukkueen Lauri Lepistö, 24, on saanut viime päivien aikana runsaasti viestejä Instagramissa ihmisiltä, jotka olisivat kiinnostuneita hänestä romanttisessa mielessä.

Lepistö oli viime urheiluviikonlopun suurin puheenaihe, ilman omaa haluaan tai varsinaista ansiotaan, kun maastohiihdon suomalainen supertähti Iivo Niskanen kertoi julkisesti, että Lepistö on poikamies.

– Viestejä on tullut laidasta laitaan kaikenlaisia. Olen saanut kirjetyyppisiä esittelyjä ja ihan pyyntöjäkin on tullut, Lepistö kertoo Ilta-Sanomille kotoaan, jonne on juuri saapunut Ruotsin Falunista maailmancup-matkan jälkeen.

Onko Lepistöä siis pyydetty sosiaalisessa mediassa suoraan treffeille? Haettu hiihtäjän seuraa?

– On, on. Joo, joo. Mutta kyllä minä luulen, että monelle urheilijalle tulee niitä aina silloin tällöin muutenkin. Sanotaanko niin, että nyt on ollut ehkä vähän aktiivisempaa. On tullut kyllä jopa enemmän, kuin mitä olisin ajatellut, Lepistö vahvistaa.

Vaaleakutrinen karpaasi on herättänyt kiinnostusta sosiaalisessa mediassa.­

Räjähdysmäisesti kasvaneen kiinnostuksen taustalla on haastattelu, jonka Niskanen antoi Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:lle Falunin maailmancupin kisojen aikana. Niskanen, 29, päätti tehdä haastattelussa niin sanotut vesatoskalat.

NHL-maalivahti Vesa Toskala antoi vuosia sitten legendaarisen haastattelun, jossa hän horisi tshekkiläiselle toimittajalle suomeksi mitä sattuu. Toimittaja kyseli jääkiekosta, mutta Toskala vastaili inssiajosta, jossa hän antoi kuorma-autolla ”välikaasua Hervannan valtaväylällä”.

Niskanen antoi puolestaan välikaasua Lepistön seuraelämälle, vaikkei sitä häneltä edes kysytty.

– Iivo, millainen kisasi oli tänään, kysyi toimittaja Moa Jörnmark viattomasti englanniksi.

Siitä jo legendaariseksi noussut viraalihitti alkoi.

– No joo, mielenkiintoinen kysymys. Kyllähän se Lepistön Lauri vielä sinkku on. Ollaankin poikien kanssa vähän ihmetelty sitä, että on ollut vielä vähän haasteita löytää sitä puolisoa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että vientiä riittäisi kyllä, Niskanen sanoi vakavalla naamalla.

Entäpä mitä Niskanen ajatteli isosta erosta, joka hänen ja hiihtokisan kärjen väliin jäi, Jörnmark jatkoi.

– Onhan se ihan fiksu kaveri. Kyllä kannattaisi varmasti lähteä häntä lähestymään Instan kautta viestittelemällä. En osaa tarkempia parisuhdeneuvoja nyt antaa. Kyllä Laurilla sillä tavalla kysyntää on. Katsotaan, kuka hänelle lopulta kelpaa. Ihan mielenkiintoista nähdä, miten tämä saaga päättyy, Niskanen jatkoi.

Lepistö kuuli huulenheitosta hetkeä tapahtuneen jälkeen. Hän oli tehnyt harjoituksen ja mennyt lounaalle. Kisasta palanneet joukkuekaverit tupsahtivat ruokapaikkaan myhäillen. Oliko Lauri kenties saanut viestejä, he kysyivät.

– Sanoin, ettei viestejä ollut tullut enkä ymmärtänyt, mitä he meinasivat. Sitten he kertoivat jutun ja ei siinä mitään. Vähän nauratti, Lepistö kertaa.

Ilta-Sanomat kysyy Lepistöltä, onko joukkuekaveri Niskasella faktat kunnossa.

Onko Lepistö edes poikamies?

– Olen, olen. Oli Iivolla faktat hallussa.

Onko vientiä riittänyt?

– No joo, jonkun verran. Mitä tuohon nyt vastaisi.

Mutta kuka lopulta kelpaa ja miten tämä saaga päättyy? Eli aikooko Lepistö tarttua johonkin seuranhakuviesteistä, jotka hänelle on lähetetty?

– No, hah, sen aika näyttää sitten. Saa nähdä.

Jostain toisesta ihmisestä voisi tuntua nöyryyttävältä tai kurjalta, jos hänen siviilisäädystään tehtäisiin vitsiä koko kansalle. Toisesta saatu huomio voisi tuntua hauskalta. Lepistö sanoo, että hänen reaktionsa halooseen oli: ”Ihan sama”.

– Alkuun se oli hauska juttu. Myöhemmin tajusin, että näköjään medialle kelpasi aika hyvin. Yllätyin vähän, miten iso asia siitä tuli. En ole mitenkään pahoillani, hän muotoilee.

Onko Lepistö enemmän kiitollinen vai vihainen Iivo Niskaselle?

– Haha. Noh, en minä ainakaan vihainen ole. En tiedä, olenko kiitollinenkaan. Näin urheiljana olisi mieluiten urheilutulosten kautta esillä, mutta tällä kertaa näin.

Lauri Lepistön kauden korkein maailmancup-sijoitus on 20:s.­

Lepistö kisasi sunnuntaina maailmancupin sprintissä, jossa hänen kisansa päättyi aika-ajossa. Vaan eipä Niskasenkaan suksi luistanut Ruotsissa. Kaksinkertaisen olympiavoittajan sijoitukset olivat viikonlopun aikana 33:s ja 19:s.

Huonosta tulosmenestyksestä huolimatta miesten hiihtojoukkue oli maan ykköspuheenaihe jo toista viikkoa putkeen. Edeltävänä viikonloppuna Joni Mäen ja Aleksandr Bolshunovin yhteenotto hallitsi palstatilaa. Nyt oli paljon hauskemman aiheen, Lepistön kiusoittelun vuoro.

– Minusta (Niskasen temppu) kertoo siitä, että maajoukkueessa voi vähän heittää huulta ja me pystymme naureskelemaan joukkueen sisällä. Olen toista vuotta maajoukkueessa ja koko ajan on ollut tosi hyvä henki. Kun ryhmä on pysynyt samana, on henki vain parantunut entisestään, Lepistö kiitteli mielissään.