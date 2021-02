Harri Kirvesniemi häkeltyi Kerttu Niskasen loukkaantumisesta – ”En ole vastaavanlaista kuullut”

Kerttu Niskanen oli Harri Kirvesniemen mielestä todella kovassa kunnossa. Joutuminen sivuun MM-kisoista on raju takaisku Niskaselle ja koko Suomen joukkueelle.

Hiihtäjä Kerttu Niskasen kausi on ohi. Mainiossa vireessä ollut Niskanen kärsi pohjeluun murtuman mitä ilmeisimmin kesken Falunin 10 kilometrin yhteislähtökilpailun.

Niskanen kertoi diagnoosista Instagramissa maanantaina.

Ilta-Sanomien hiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi oli pahoillaan Niskasen puolesta. Kirvesniemen mukaan myös Suomen mitalitoiveet Oberstdorfin MM-kisoissa kärsivät kovan kolauksen.

– Onhan tämä naisten mitalihaaveille kaiken kaikkiaan valtavan suuri takaisku. Kerttu olisi ollut viestissä erittäin olennainen tekijä, melkein jopa ykköslenkki, Kirvesniemi arvioi.

Kirvesniemen mukaan Niskanen olisi ollut kova tekijä paitsi viestissä molemmilla hiihtotavoilla niin myös mahdollisesti parisprintissä ja 30 kilometrin perinteisessä kilpailussa.

Niskanen oli ollut hyvässä vauhdissa tällä kaudella. Hän näytti kuntonsa Lahden maailmancupin viikonlopun viestissä, jossa Suomi sijoittui kolmanneksi. Kohtalokkaassa Falunin kisassakin Niskanen taisteli sisukkaasti 12:nneksi kovien kipujen keskellä.

– En ole vastaavanlaista kuullut, Kirvesniemi päivitteli Niskasen loukkaantumista.

Kirvesniemi – kuten tuskin moni muukaan kilpailua seurannut – ei osannut lainkaan arvioida, missä vaiheessa kilpailua tai missä tilanteessa loukkaantuminen olisi sattunut.

– Kun seurasin kilpailua, niin ihmettelin, miksi hän ei kestänyt ryhmän mukana. Nyt ymmärrän aika lailla hyvin! Ei varmasti ollut helppo kisa hänelle.

– Adrenaliini on ihmeellinen juttu kisatilanteissa. Aika paljon sattuu sellaisia tilanteita, joissa urheilija kaatuu kesken kilpailun ja pystyy jatkamaan kisan loppuun, mutta sitten maalialueella iskevät kovat kivut. Mutta se, että on murtuma ollut, on todella harvinaista.

Kirvesniemi harmitteli Falunin kisaviikonlopun loukkaantuneiden määrää. Niskasen lisäksi ainakin brittihiihtäjä Andrew Young ja Venäjän Natalja Neprjajeva loukkaantuivat. Young selvisi ilman murtumia, Neprjajevan käsi murtui.