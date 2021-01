Therese Johaug saa kritiikkiä Norjassa

Astrid Uhrenholdt Jacobsenin mielestä Therese Johaugin taktiikka ei onnistunut Falunissa.

Therese Johaug sijoittui perjantaina toiseksi Falunin 10 kilometrin vapaalla tyylillä hiihdetyssä maailmancupin osakilpailussa. Lauantaina hän jäi kolmanneksi 10 kilometrin perinteisellä tyylillä sivakoidussa mittelössä.

Johaug oli edellisen kerran hävinnyt 10 kilometrin perinteisen tyylin yhteislähtökilpailun reilu vuosi sitten Val di Fiemmessä.

NRK:n asiantuntija Astrid Uhrenholdt Jacobsen antoi Johaugille pyyhkeitä lauantain kilpailusta. Hän on muun muassa sprintin maailmanmestari ja Johaugin entinen joukkuetoveri.

Johaug ei pystynyt karistamaan muita lauantain yhteislähtökilpailussa matkan aikana, vaikka yritti sitä aktiivisesti. Kirivaihteessa hän joutui taipumaan Ruotsin Linn Svahnille ja Venäjän Julia Stupakille.

– Hän yritti pitää alusta lähtien kovaa vauhtia, kuten etukäteen oletettiinkin. Kirivaiheessa Johaug oli aivan hyvä, mutta hän on liian pieni parhaita sprinttereitä vastaan, Uhrenholdt Jacobsen sanoi.

Asiantuntija kyseenalaisti taktiikan, jonka Johaug valitsi juuri ennen loppurutistusta.

– Yllätyin hieman siitä, että pienikokoisin ja kevyin halusi olla ensimmäisenä viimeisen mäen päällä. Jos olisin ollut hän, olisin ottanut vetoapua ja hiihtänyt siinä vaiheessa toisella tai kolmannella sijalla. Nyt hän oli se, joka antoi vetoapua muille.

Uhrenholdt Jacobsen ilmoitti, että kilpailun voittanut Svahn on maailman paras naissprintteri. Ruotsalainen sanoi kilpailun jälkeen, että Johaugin taktiikka oli hänen toiveensa mukainen.

– Minulla oli vielä voimia jäljellä ja halusin olla ensimmäinen nimenomaan maalissa. Yritin vain olla tekemättä mitään typerää. En halunnut lähteä laskuun ensimmäisenä, joten loppumatkan tapahtumat sopivat minulle erinomaisesti. Kiitos niistä.

Uhrenholdt Jacobsenin mielestä Falunin kilpailut ovat antaneet Johaugin kilpailijoille uutta voimaa norjalaista vastaan.

– Nyt he alkavat luoda hänelle uhkaa, kun ovat osoittaneet että Johaugin perässä voi pysyä matkalla. Ja ovat myös oppineet, että Johaugin alkuvauhtia on vaikeinta seurata. Kilpailijat ovat myös tajunneet, että Johaugin saavuttaminen on mahdollista, vaikka hän olisikin tehnyt alkumatkalla hieman eroa.