Maailmanmestari kävi kuumana hiihdon skandaalikisan pelottavista olosuhteista: ”Hengenvaarallista”

Hiihdon maailmanmestari Hans Christer Holund keskeytti turvallisuussyistä Falunin maailmancupin kisan.

Falunin kisajärjestäjät ovat joutuneet kovan kritiikin kohteeksi lauantaisen maailmancupin kisan jälkeen.

Yhteislähtönä käydyssä miesten 15 kilometrin perinteisen hiihtotavan kisassa sattui useita kaatumisia, joista vakavin päätti brittihiihtäjä Andrew Youngin kauden.

Young kaatui kovavauhtisessa alamäessä ja liukui mainosaitojen läpi rinteeseen. Hänen kiidätettiin ambulanssilla sairaalaan, ja Iso-Britannian maajoukkuevalmentajan Jostein Vinjeruin mukaan hiihtäjän reisiluu on todennäköisesti murtunut.

– Hänen kautensa on ohi. Toivomme vain, että hänen uransa ei ole vaarassa, Vinjeruin sanoi Expressenin mukaan.

Vinjeruinin mukaan kisaa ei olisi missään nimessä pitänyt hiihtää, sillä ladut olivat vaarallisia.

Norjalainen hiihdon maailmanmestari Hans Christer Holund veti omat johtopäätöksensä kesken kisan ja jätti turvallisuussyistä leikin kesken ennen viimeistä kierrosta.

Holund, 31, sanoi Norjan TV2:lle Falunin kisan olleen ennennäkemättömän vaarallinen. Hän ei halunnut ottaa riskejä muutamaa viikkoa ennen MM-kisoja.

– Olen vähän vihainen siitä, että järjestäjät lähettivät meidät 15 kilometrin yhteislähtökisaan tuolle ladulle. Alamäissä vauhti oli varmaan 50–60 kilometriä tunnissa. Se on hengenvaarallista, kun lasketaan maastohiihtosuksilla ja 40–50 hiihtäjän porukassa, Holund kertoi.

Holundia harmitti Youngin puolesta.

– Hän muutti Norjaan harjoittelemaan ja on todella, todella kovan tason urheilija. Hän ei pääse nyt MM-kisoihin ja hänen kautensa on pilalla. Syy on järjestäjän, joka ei tehnyt työtään kunnolla. Todella surullista, Holund sanoi.

Falunissa kilpailleet suomalaishiihtäjät kritisoivat myös kilpailun ahdasta ja helppoa reittiä, jolla hiihtäjien välille ei kasvanut kunnon eroja.

– Oli järkyttävää sähellystä. Ympärillä sattui koko ajan vaarallisia kolareita. Pelotti, milloin sattuu omalle kohdalle, Perttu Hyvärinen kuvaili Hiihtoliiton äänitteellä.

– Oli vaikea, haastava ja jopa vaarallinen kisa. Onneksi itselle ei tullut mitään isompaa haaveria, Iivo Niskanen sanoi.