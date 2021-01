Iivo Niskanen on pelottavan kaukana maailman kärjestä – Harri Kirvesniemeltä yllättävä pointti suomalaistähden tilanteesta

Falunin maailmancupviikonloppu ei ole ollut Iivo Niskasen juhlaa.

Maastohiihtäjä Iivo Niskasen orastava alavire sai jatkoa lauantaina, kun hän jäi perinteisen viidentoista yhteislähtökilpailussa Falunissa 19:nneksi.

29-vuotias romahti jo perjantaina vapaan normaalimatkalla pisteiden ulkopuolelle ja hävisi kärjelle kaksi ja puoli minuuttia.

Voiton vei kumpanakin päivänä Venäjän Aleksandr Bolshunov.

– Iivon tekeminen oli taas vähän vaisua. Näyttää siltä, ettei hän ole ihan parhaassa mahdollisessa tikissä. Huippukuntoinen Iivo olisi kyllä pystynyt hankkimaan itselleen sellaiset asemat, että olisi ollut kirihommien alkaessa pelipaikoilla, Ilta-Sanomien hiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi analysoi kisan jälkeen.

Niskanen sivakoi kärjen tuntumassa kymmeneen kilometriin saakka, mutta jänne katkesi heti kun Bolshunov löi kärjessä lisää pökköä pesään. Olympiavoittaja tippui toiseksi viimeisen kierroksen alamäkiosuudella yli kymmenen sijaa eikä pystynyt kampeamaan itseään enää takaisin palkintopallitaisteluun.

– Iivon suksi näytti ihan liukkaalta, joten hänelle taisi tulla vain harvinaisen huono hetki.

Kirvesniemi ei ole huolissaan Niskasen iskukyvystä helmikuun lopussa käynnistyvissä Oberstdorfin MM-kisoissa, vaikka hänen suorituksensa Falunissa jättivät rutkasti parantamisen varaa.

Asiantuntija muistuttaa lauantain kilpailun erityislaatuisuudesta. Viidentoista kilometrin yhteislähtö, kasaavat alamäkiosuudet ja hidas pakkaskeli eivät antaneet todellista kuvaa Niskasen ja muiden kärkimiesten iskukyvystä.

– Iivolla on virittelyvaihe vasta alkamassa. MM-kisojen viittäkymppiä ajatellen tuollainen kisa ei kerro yhtään mitään muuta kuin sen, kenellä on kirikykyä. Tässä on vielä hyvin aikaa.

– Toki se pitää sanoa, että Bolshunov oli jälleen järkyttävän kova. Hän vaikuttaa tällä hetkellä voittamattomalta, Kirvesniemi sanoo.

Niskasen eteen kiilasivat suomalaisista Ristomatti Hakola (14.) ja Perttu Hyvärinen (18.). Kirvesniemi on erityisen hyvillään alkutalvella kuntonsa kanssa tuskailleen Hyvärisen suorituksesta.

– Pertulta etenkin tuon tyyppiseen kisaan erinomainen sijoitus, koska hän ei ole mikään rytminvaihtotyyppi tai kirimies. Hän ei pysty nostelemaan sijoitustaan porukassa kovin helposti, mutta pysyi siitä huolimatta porukassa koko ajan mukana. Se on hyvä merkki.

– Kyllä tässä voi olla huomattavasti luotavaisemmin mielin kuin eilisen jälkeen, Kirvesniemi summasi.