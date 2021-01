Nyt puhuu Iivo Niskasen vedättämäksi joutunut ruotsalais­toimittaja – ”Maskin takana on helppo pitää pokka”

Iivo Niskasen jymäyttämäksi joutunut SVT:n toimittaja ei kanna kaunaa suomalaiselle.

Iivo Niskanen on suksi- ja huumorimiehiä.­

Hiihtotähti Iivo Niskanen pani huumorivaihteen silmään Falunin maailmancupissa.

Yle oli pyytänyt Ruotsin yleisradioyhtiötä SVT:tä haastattelemaan Niskasta kisan jälkeen niin, että toimittaja kysyy häneltä kysymykset englanniksi, mutta Niskanen vastaa suomeksi.

Niskanen näki tässä oivan tilaisuuden velmuilla. Kun SVT:n Moa Jörnmark kysyi häneltä näkemystä kisasta, Niskanen antoikin seikkaperäisen selvityksen maajoukkuetoverinsa Lauri Lepistön rakkauselämästä.

Jörnmark tajusi tulleensa puijatuksi vasta kun Suomesta oltiin yhteydessä ja kerrottiin haastatteluvideon päätyneen viraalihitiksi. Jörnmark ei puhu suomea ja Niskanen oli haastattelutilanteessa vaikuttanut olevan vakavissaan.

– Maskin takana on helppo pitää pokka, Jörnmark sanoi SVT:lle.

Toimittaja ei kanna kaunaa hiihtotähdelle.

– Minusta tämä oli vain hassua. Minulle ei jäänyt ”hard feelings”, mutta jatkossa taidamme hoitaa haastattelut englanniksi, Jörnmark sanoi.

Näin Niskasen ja Jörnmarkin sananvaihto eteni:

Iivo, millainen kisasi oli tänään?

– No joo, mielenkiintoinen kysymys. Kyllähän se Lepistön Lauri vielä ilmeisesti sinkku on. Ollaankin poikien kanssa vähän ihmetelty sitä, että on vielä ollut haasteita löytää sitä puolisoa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että vientiä riittäisi kyllä.

Ero kärjen ja sinun välissä oli aika iso. Mitä ajattelet siitä?

– No, onhan se ihan fiksu kaveri. Kyllä sun kannattaisi varmasti lähteä lähestymään häntä ehkä ”Instan” kautta viestittelemällä. En osaa tarkempia parisuhdeneuvoja nyt antaa siinä. Kyllä Laurilla sillä lailla kysyntää on. Katsotaan, kuka hänelle lopulta kelpaa. Ihan mielenkiintoista nähdä, miten tämä saaga päättyy.

Niskanen avasi tapausta myöhemmin Instagramissa.

– Tänään ei onnistuttu parhaalla mahdollisella tavalla. Odotin päivältä paljon, mutta tämä on välillä tätä. Onneksi Yle Urheilu tilasi etähaastattelut suomeksi SVT:ltä, niin sai puhua muustakin kuin hiihdosta. Myötätuulta jatkoon Lepistö, Niskanen kirjoitti sydänhymiön kera.