Suomen hiihtotähti Iivo Niskanen veti haastattelun huumoriksi Falunin maailmancupin kisan jälkeen.

Iivo Niskanen ei päässyt naureskelemaan ladulla Falunin maailmancupissa perjantaina. Hän hiihti vapaalla hiihtotavalla käydyssä 15 kilometrin kisassa vasta sijalle 33.

Kisan jälkeen Niskanen kuitenkin repi huumoria irti oikein olan takaa. Hän vastasi ruotsalaistoimittajan englanninkielisiin kysymyksiin suomeksi – ja täysin asian vierestä.

Kun Niskaselta kysyttiin, miten kisa meni tänään, hän vastasi näin:

– No joo, mielenkiintoinen kysymys. Kyllähän se Lepistön Lauri vielä ilmeisesti sinkku on. Ollaankin poikien kanssa vähän ihmetelty sitä, että on vielä ollut haasteita löytää sitä puolisoa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että vientiä riittäisi kyllä, Niskanen sanoi.

Lauri Lepistö, 24, on Niskasen tavoin Suomen hiihtomaajoukkueen jäsen. Seuraavassa vastauksessaan Niskanen antoi naistoimittajalle vinkkejä Lepistön sydämen valloittamiseen.

Niskaselta kysyttiin, mitä hän ajattelee siitä, että ero hänen ja kärjen välillä oli niin iso. Näin Niskanen vastasi:

– No, onhan se ihan fiksu kaveri. Kyllä sun kannattaisi varmasti lähteä lähestymään häntä ehkä ”Instan” kautta viestittelemällä. En osaa tarkempia parisuhdeneuvoja nyt antaa siinä. Kyllä Laurilla sillä lailla kysyntää on. Katsotaan, kuka hänelle lopulta kelpaa. Ihan mielenkiintoista nähdä, miten tämä saaga päättyy.

Niskasen vastaukset toivat mieleen NHL-maalivahti Vesa Toskalan kulttimaineiseen nousseen haastattelun, jossa Toskala vastasi toimittajan englanninkielisiin kysymyksiin tarinoimalla 18-vuotiaana saamastaan ajokortista ja ”välikaasusta Hervannan valtaväylällä”.

Niskasen haastattelupätkän voit katsoa alla olevasta Yle Urheilun twiitistä. Videon Toskalan haastattelusta voit puolestaan katsoa täältä.

Iivo Niskanen kommentoi hassutteluhaastattelua myöhemmin vielä Instagramissa. Hän kertoi kyseessä olleen Yleisradion ruotsalaiselta SVT:ltä tilaama suomenkielinen haastattelu.

– Tänään ei onnistuttu parhaalla mahdollisella tavalla. Odotin päivältä paljon, mutta tämä on välillä tätä. Onneksi Yle Urheilu tilasi etähaastattelut suomeksi SVT:ltä, niin sai puhua muustakin kuin hiihdosta. Myötätuulta jatkoon Lepistö, Niskanen kirjoitti sydänhymiön kera.

– Tilaamme tästä lähtien haastattelut aina SVT:ltä, on Yle Urheilu kommentoinut Niskasen Instagram-julkaisua.