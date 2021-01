Ruotsin erikoinen koronatestaus järkytti hiihtäjät – Suomen joukkueen lääkäri kohutesteistä: ”Suomessa ei ole tapana toimia näin”

Itse tehtävät koronatestit hämmästyttävät hiihtäjiä Falunissa. Olympiakomitean ylilääkäri Maarit Valtonen kertoo, että Suomen joukkue on ollut Fisiin yhteydessä asian tiimoilta.

Suomen olympiakomitean ylilääläri Maarit Valtonen kertoo, että kaikki Suomen hiihtäjät on testattu ennen kisamatkaa. Kuvassa koronatestausta Otaniemessä lokakuussa.­

Ruotsin Falunista kantautui torstaina koronatestikritiikkiä – nyt huippuhiihtäjien suulla. Maastohiihtäjät ovat Falunissa koolla viikonloppuna kilpailtavaa maailmancupia varten, ja koronatestaus – pakollinen paha kaikissa tämänhetkisissä urheilutapahtumissa – on ihmetyttänyt urheilijoita.

Muun muassa suomalaistähti Iivo Niskanen jakoi Twitter-tilillään kokemuksensa Falunin testityylistä.

– ”Pieni” ero asenteissa koronavirusta vastaan nähty. Falunissa paikalliset riskiryhmäläiset jakoivat maski puoliksi kasvoillaan self-service nenätikut ja opastivat pitämään tikkua kahdeksan sekuntia molemmissa sieraimissa. Maskien käyttö lentokentällä paikallisilla hyvin marginaalista, Niskanen kirjoitti.

Hiihtäjät ovat siis kertoneet, että heidän on pitänyt tehdä nenänielusta otettava testi itse itselleen. Suomessa totutun kaavan mukaan näytteen ottaa ammattilainen.

Suomen olympiakomitean ylilääkäri Maarit Valtonen vahvistaa, että hän on saanut suomalaishiihtäjiltä ja Suomen joukkueelta palautetta ”self-service-testeistä”.

– Olemme olleet tästä yhteydessä Ruotsiin meidän kontakteihin ja myös Fisin (Kansainvälinen hiihtoliitto) suuntaan, Valtonen kertoi IS:lle puhelimitse.

– En ole itse paikan päällä (Ruotsissa), mutta joukkueelta on tullut palautetta siitä, että myöskään valvonta, eli miten se näyte on otettu, ei ole ollut heidän mielestään asianmukaisella tasolla.

Valtonen kertoo, että kaikki Suomen joukkueen jäsenet on luonnollisesti testattu ennen Ruotsiin matkustamista PCR-testillä. Falunin kisapaikalla joukkue oli sitten törmännyt itsetehtävään pikatestiin.

– Meille annettiin ymmärtää, että tämä on maan tapa. Kyllä meillä (Suomessa) näytteenottoon kiinnitetään toisella lailla huomiota. Näytteenotto on yksi tärkeä osa testin luotettavuutta, Valtonen sanoo.

Nenänielusta otettava koronatesti otetaan nenästä 12–15 sentin syvyydestä. Testitikkua on pyöräytettävä huolellisesti, jotta siihen tarttuu riittävästi limakalvolta irronneita soluja ja näyte on luotettava.

Valtonen huomauttaa asiasta, joka tulee varmasti monelle muullekin mieleen itse otettavasta testistä.

– Eihän se ole kauhean miellyttävää työntää sitä tikkua nenään. Varmasti osalla tulee vastaan, että kuinka pitkälle nenään tikku pitää työntää. Näytteenotosta häviää standardi. Koulutettu näytteenottaja tietää, miten syvälle tikku pitää laittaa ja kuinka varmistetaan, että sieltä tulee näytettä mukana.

– Suomessa ei kyllä ole tapana toimia näin, Valtonen sanoo itse tehtävistä testeistä.

Koronakuplista ja testaamisesta on puhuttu paljon. Ihmetyttääkö, että Ruotsissa toimitaan näin?

– On tullut käsitys siitä, että eri maissa on erilaista kulttuuria suhtautumisessa koronavirukseen. Siinä mielessä hämmästyttää, kun tässä on kuitenkin saatu jo paljon oppia ja mallia voidaan hakea toimivien kisakuplien järjestäjiltä. Vaadimme itse suomalaisen huippu-urheilun toimijoilta äärimmäistä tarkkuutta koronatoimenpiteissä, koska tunnemme vastuumme. Ymmärrän urheilijoiden turhautumisen, jos kisapaikalla järjestelyt ei vastaa tätä vaatimustasoa

Kuinka paljon luotettavuutta annat itse tehdyille testeille?

– Noh... totta kai siinä voidaan saada osa haaviin, mutta luotettavuus heikkenee aina, kun näytteenotto ei ole asianmukaista, Valtonen vastaa.

Falunin maailmancupin pääsihteerin Ulrika Back Erikssonin mukaan hiihtäjien ei pidä olla huolissaan itse tehtävistä testeistä.

– Jos tikkua ei työnnetä tarpeeksi syvälle, testi antaa virheellisen tuloksen. Joten testit ovat näin turvallisia, Back Eriksson kommentoi asiasta noussutta kohua ruotsalaislehti Aftonbladetille.

Mieshiihtäjät vauhdissa viime viikonloppuna Lahden Salpausselän maailmancupissa. Tulevana viikonloppuna kisattavan Falunin maailmancupin koronatestaus on kummastuttanut hiihtäjiä.­

Fisin kilpailujohtaja Pierre Mignerey otti asiaan kantaa NRK:n haastattelussa. Hän muistutti, että testimenetelmissä on maiden välillä eroja.

– Minä en ole lääkäri, mutta nämä prosessit ovat asiantuntijoiden vahvistamia. Meidän on luotettava heidän kompetenssiinsa, Mignerey sanoi.

– Ruotsi käsittelee tätä asiaa eri tavalla kuin mitä aiemmissa kisapaikoissa on nähty ja ymmärrän, että se voi häiritä joitakuita.

Iivo Niskasen lisäksi esimerkiksi skotlantilaishiihtäjä Andrew Young ja ruotsalaishiihtäjät Ebba Andersson ja Calle Halfvarsson ovat ihmetelleet Falunin koronatestaamista.

– Tämä tuntuu puuhastelulta tänä aikana, kun kaikkiin asioihin, kuten kasvomaskeihin, suhtaudutaan vakavasti. Ja sitten pitää tehdä testi, mutta sitä ei tehdä kunnolla. He tekevät varmasti parhaansa, mutta silti tämä tuntuu kummalliselta, Halfvarsson puhisi NRK:n haastattelussa.