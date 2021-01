Harri Kirvesniemi ihmettelee Bolshunovin uutta ”meriselitystä” – lataa tylyn toiveen lisärangaistuksesta

Harri Kirvesniemi toivoo, että Aleksandr Bolshunovia ei nähdä Falunissa kilpaladuilla.

Side meni rikki.

Siinä Aleksandr Bolshunovin Norjan TV2:lla antama selitys sunnuntain kohutapahtumille. Venäläinen maastohiihtohuippu hiihti maaliviivan jälkeen kovalla vauhdilla Suomen Joni Mäen päälle.

Mäki päihitti Bolshunovin Salpausselän viestin loppukirissä sulkemalla venäläisen tavoitteleman ulkokaistan loppusuoran alussa.

Ilta-Sanomien hiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi ei osta venäläisen selitystä, jonka mukaan skandaalinkäryisen tilanteen taustalla olisi ollut välinerikko.

– Aikamoiselta meriselitykseltä vaikuttaa. Olen sen aika monta kertaa katsonut. Hänhän oikein selkeästi vaihtaa suuntaa, että onnistuu törmäämään Mäkeen, Kirvesniemi linjaa.

Bolshunov huitoi vikkelää suomalaista sauvallaan jo ennen maaliviivaa ja jatkoi uhmakasta käytöstään törmäyksen jälkeen sekä myöhemmin myös kilpailun tuomarineuvoston puhuttelussa.

– Paitsi että ihmettelen tuollaista meriselitystä suuresti, niin jos tilanne oli tämä, miksi hän ei olisi sanonut sitä heti? Joku on nyt keksinyt, että tästähän saisi hyvän selityksen, Kirvesniemi lataa.

Poikkeuksellinen törkytemppu johti Venäjän ykkösjoukkueen hylkäämiseen, ja tilanteen aloittama kohu jatkuu yhä.

Keskiviikkona Suomen hiihtoliitto lähetti kansainvälisen hiihtoliitto Fisin kurinpitoelimelle virallisen selvityspyynnön, jossa kurinpitoa pyydettiin arvioimaan Bolshunovin rangaistuksen riittävyyttä.

Kirvesniemi toivoo, että lisäseuraamuksia on luvassa.

– Näkisin, että olisi erittäin hyvä että tulisi lisärangaistuksia, koska kyseessä on nyt ennakkotapaus. Totta kai myöskin Bolshunovin rankaisemisessa on edettävä sääntökirjan mukaisesti, Kirvesniemi pohtii.

Maailmancup-kiertueen mukana Faluniin jo matkannut Bolshunov myönsi TV2:lle epävarmuuden kalvavan: hän ei voi olla varma pääseekö kilpailemaan edes Oberstdorfin MM-kisoissa, saati sitten ensi viikonloppuna Falunissa.

MM-kisoihin vuoden 1989 maailmanmestari ei usko rangaistuksen yltävän, mutta Falunin suhteen Kirvesniemen näkemys on selvä: Bolshunovilla ei pitäisi olla asiaa radalle.

– Jos minä saisin ehdottaa, niin Bolshunov voisi joutua olemaan pois Falunista, että pari kisaa jäisi häneltä väliin. Lisäksi toivoisin ilmoitusta siitä, minkälainen rangaistus uhkaisi, jos hänen kohdallaan vastaava tapaus toistuisi, Kirvesniemi linjaa.

– On se aika kohtuuttoman tuntuista, jos tuosta ei mitään seuraa. Se sauvalla lyöminen oli jo riittävä syy Venäjän joukkueen hylkäämiseen. Ja sitten tuo päälle ajaminen oli niin kovaa fyysistä otatusta, ja kun se tapahtui kaiken lisäksi sen jälkeen kun niin sanotusti pilli oli jo viheltänyt, eli maaliin oli tultu.

Monen muun tavoin hiihtolegenda hakee vertailukohtaa venäläisen tempulle jääkiekkokaukalosta.

– Jos lätkässä monta sekuntia maalin syntymisen jälkeen tulisi taklaus, niin melko varmasti siitä olisi seurauksena ulosajo, joka johtaisi myös seuraavan ottelun pelikieltoon. Ja siinä on kuitenkin kyse ihan eri tyyppisestä kontaktilajista, kuin mitä maastohiihto on.

Alku-uhmansa jälkeen Bolshunov on ottanut viikonlopun tapahtumiin astetta nöyremmän asenteen. Hän ja Venäjän hiihtoliitto ovat pahoitelleet tapahtunutta, ja 24-vuotias tähti on vannonut, että temppu jää häneltä viimeiseksi vastaavaksi.

Monista huippunimistä poiketen ahkerasti läpi talven kilpaillut Bolshunov johtaa ylivoimaisesti hiihdon maailmancupia. Kirvesniemi ei usko, että kapuloita rattaisiin latonut skandaali vaikuttaa tulisieluisen venäläisen suorituksiin, kun mahdolliset rangaistukset on lusittu.

– Sen jälkeen kun mahdollinen kilpailukielto on kärsitty, niin homma pitäisi olla sillä kuitattu. En usko, että Bolshunov on sen luontoinen, että hän jäisi sitä myöskään itse märehtimään. Tuskin sillä suorituksiin suuremmin vaikutusta on.

Oberstdorfin MM-kisat alkavat tiistaina 23. helmikuuta.