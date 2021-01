Jasmi Joensuu latasi kovan näytön – Suomen ”musta hevonen” valmis MM-viestiin

Jasmi Joensuu ja Laura Mononen taistelevat neljännestä viestipaikasta Oberstdorfin MM-kisoissa.

Jasmi Joensuu on yksi ehdokas naisten MM-viestiin.­

Suomen naisten kakkosjoukkueessa Salpausselän viesteissä sunnuntaina hiihtänyt Jasmi Joensuu antoi kovan näytön iskukyvystään. Hän sivakoi kolmannella osuudella sekunnin kovempaa kuin ykkösporukan Laura Mononen.

Naisten kaksintaistelu avaa mielenkiintoisen näkymän helmi–maaliskuussa hiihdettäviä Oberstdorfin MM-kisoja ajatellen. Viestijoukkueen kolme osuutta ovat jo käytännössä pedatut Johanna Matintalolle, Kerttu Niskaselle ja Krista Pärmäkoskelle, mutta neljäs paikka ratkaistaneen juuri Joensuun ja Monosen välillä.

Tällä kaudella selvän tasonnoston tehnyt Joensuu ei ainakaan huonontanut osakkeitaan sunnuntaina.

– Se voi olla meidän välinen taistelu, kumpi pääsee hiihtämään MM-kisoihin viestiä. Mielestäni se on vain positiivinen juttu, kun tulee kisaa paikoista. Se tietää viestiäkin ajatellen hyvää, 24-vuotias Joensuu aprikoi maalissa.

Sprinttihiihtäjäksi profiloitunut Joensuu ei halunnut ottaa kantaa, minkä osuuden hiihtäisi mieluiten MM-kisoissa. Kaikki kelpaavat.

– Jos olen elämäni kunnossa, ja ansaitsen paikkani, edustan kunnialla Suomea. Ei se pakkomielle silti ole. Jos vauhti riittää, lähdetään taistelemaan myös viestiin.

Myös kokenut Mononen tiedosti hänen ja Joensuun välisen kilpailuasetelman. Kummallakin suksijalla on vielä kuukausi aikaa antaa näyttöjä vireestään

– Se on sitten enää siitä kiinni, kuka on siinä vaiheessa parhaassa iskussa ja pystyy parhaiten homman hoitamaan siihen. Paras valitaan, ja se siitä. Se on selvä homma, Mononen totesi.