Näin hurjasti Salpausselän kisat tuottavat tänä vuonna tappiota – ”Tämä on paras skenaario”

Salpausselän kisat ovat järjestelyvastuussa oleville raskas taloudellinen taakka.

Jo peräti vuodesta 1923 yhtäjaksoisesti järjestetyt Salpausselän kisat ovat järjestelyvastuussa oleville Hiihtoliitolle sekä Lahden Hiihtoseuralle tällä kertaa raskas taloudellinen taakka.

Koronapandemian takia kaikki yleisö- ja oheistulot jäävät saamatta, ja kisakuplan massiivisesta koronatestaamisesta koituu Hiihtoliitolle toiminnanjohtaja Ismo Hämäläisen mukaan noin 50 000 euroa ylimääräisiä kuluja.

Lahden Hiihtoseuran puheenjohtaja, pitkään hiihtourheilun luottamustehtävissä toiminut Juha Kolu esitti lauantaina aamupäivällä Ilta-Sanomille arvionsa tämänkertaisen tapahtuman miinusmerkin suuruudesta: ainakin 100 000 euroa.

– Se on tämän hetken ikään kuin paras skenaario. Jos siihen päästään, olemme onnistuneet. Tämä on nyt tilanne, Kolu totesi.

Säästöpuolta järjestelyissä koituu lisärakentamispuolella, kun yleisöä ei lasketa stadionalueelle lainkaan.

Suomen maailmancupin tapahtumat eli Kuusamo marraskuussa sekä Lahti tänä viikonloppuna ovat kumpikin saaneet viranomaisilta järjestelypuollon. Tapahtumien jättäminen kokonaan järjestämättä olisi ollut liitolle kaikkein huonoin vaihtoehto, sillä televisioinnista tuleva raha on liiton talouden kivijalka. Jos ei ole tv-signaalia, ei tule tätä äärimmäisen merkittävää mediarahaakaan.

Puheenjohtaja Kolu sanoi, etteivät poikkeusvuoden aiheuttamat takaiskut ole saaneet seuraväkeä heittämään hanskoja tiskiin.

– Ensi vuoden tapahtuma on sikäli merkittävä, että seura täyttää 100 vuotta. Ja 2023 on todella isot puut uunissa, kun kyse on jo sadansista Salpausselän kisoista. Niihin tuomme yleisölle aivan uudenlaista otetta kaikin tavoin.