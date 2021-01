Frida Karlssonin leuanvetotempusta seurasi luultua vakavammat vammat – totuus selvisi vasta turvotuksen laskettua

Ruotsalaistähti käy jo ”kaikilla sylintereillä”, mutta paluu maailmancupiin onnistuu vasta Salpausselän jälkeen Falunin kisoissa.

Maastohiihdon Tour de Skillä loukkaantunut ja kiertueen keskeyttänyt ruotsalaishiihtäjä Frida Karlsson sai leuanvetotempustaan luultua vakavammat vammat. Karlsson erehtyi vetämään leukoja Toblachissa hotellihuoneen ovenkarmissa, lista irtosi seinästä, ja Karlsson rojahti oviaukosta selälleen lattialle.

– Siitä seurasi verenvuotoa kylkiluiden alueella ja se rajoitti kilpailuissa hengitystäni, Karlsson kertoi keskiviikkona.

Karlsson, 21, aloitti kiertueen vauhdilla Sveitsin Val Müstairissa. Hän oli Tourilla kolmantena ja vain kymmenen sekunnin päässä kilpailua johtaneesta Yhdysvaltain Jessica Digginsistä, mutta onnettomuuden jälkeen sijoitukset huononivat.

Karlssonin vauhti hiipui Italiassa niin, ettei hän yltänyt enää Toblachin takaa-ajossa eikä Val di Fiemmen yhteislähdössä kärkikymmenikköön. Siinä vaiheessa hän päätti jättää Tourin loppunousun hiihtämättä.

– Aluksi loukkaantumisesta huomaa vain pahimmat vaivat. Minulla ankarin kipu tuntui aluksi lantion seudulla, jossa verenvuoto aiheutti painetta iskiashermoon ja kipu säteili jalkaan, Karlsson jatkoi loukkaantumisestaan.

– Kun turvotus alkoi laskea, kävi ilmi, että minulla oli vakavampia vammoja. Vasta siinä vaiheessa huomattiin verenvuoto ylempänä kehossa ja sen vaikutus hengitykseen.

Karlsson sanoo toipuneensa tällistä hyvin, muttei ole vielä tällä viikolla kilpailukunnossa. Sen takia häntä ei nähdä Salpausselän kisoissa Lahdessa.

Oberstdorfin 2021 MM-kisat odottavat reilun kuukauden päässä. Sinne Karlsson toipuu varmasti.

– Hiihtäisin jo tänä viikonloppuna, jos nyt olisi kyse MM-kisoista. Tässä tilanteessa en kuitenkaan halua stressata, kun seuraava maailmancup ei ole minulle täysin välttämätön, Karlsson perusteli poisjääntiään Lahdesta.

– Kuun lopussa Falunissa olen varmasti mukana ja myös sataprosenttisesti toipuneena. Hiihdin tänään ensi kertaa Tourin jälkeen lumella ja se tuntui hyvältä. Voi sanoa, että käyn taas kaikilla sylintereillä.

Karlsson keskittyy lähipäivät harjoitteluun ja keventää sen jälkeen ohjelmaa ennen Falunin kisoja. MM-kuntonsa hän katsastaa Ruotsin mestaruuskisoissa Boråsissa 9.–11. helmikuuta.

– Selviän muutamasta matkustuspäivästä, kun jään pois Lahdesta. Sekin on tarpeen, sillä en ole juuri ennättänyt olla kotona Sollefteåssa ja siellä on nyt hyvin lunta ja hienot harjoitusolot. Eli kaikki on nyt hienosti, Karlsson iloitsi.

Salpausselän kisoissa hiihdetään henkilökohtaiset yhdistelmäkilpailut lauantaina ja viestit sunnuntaina. Falunissa hiihdetään 29.–31. tammikuuta ensin normaalimatkojen kilpailut kahtena päivänä ja lopuksi sprintit.

Oberstdorfin MM-kisojen ensimmäinen hiihtolaji järjestetään 25. helmikuuta.