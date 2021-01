Iivo Niskasen kuuluisa MM-kunto pelottaa norjalaishuippuja jo nyt – ”Jos hän onnistuu siinä taas...”

Norjalaisia mietityttää, millaiseen kuntoon Iivo Niskanen saa viritettyä itsensä MM-kisoihin mennessä.

Suomen miesten ykköshiihtäjä Iivo Niskanen on pitänyt kuntonsa visusti piilossa vastustajiltaan kuluvan MM-kisakauden aikana.

Niskanen ei ole kilpaillut sitten marraskuun lopussa käydyn Rukan maailmancupin. Hän jätti väliin vuodenvaihteen Tour de Skin ja hieman yllättäen myös viime viikon Suomen cupin osakilpailut Vantaalla.

– Pysyttelen Vuokatissa. Täytyy tehdä 2017 toisinto, Niskanen leukaili Ilta-Sanomille ennen Vantaan kilpailuja.

Tällä hän tarkoitti valmistautumistaan talvella 2017 Lahdessa käytyihin MM-kisoihin. Tuolloin Niskanen toimi Suomen cupin suhteen samoin. Hän voitti Lahdessa 15 kilometrin MM-kultaa perinteisellä tyylillä sekä pronssia parisprintistä yhdessä Sami Jauhojärven kanssa.

Myös Norjan maajoukkue jätti Tour de Skin väliin. Ilta-Sanomien hiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi arveli, että Niskasen päätös saattoi peilautua norjalaisten ratkaisuun.

– Nyt ei haluta antaa norjalaisille yhtään harjoituksellista etumatkaa MM-Oberstdorfia ajatellen, Kirvesniemi arvioi.

Nyt norjalaisia selvästi hieman arveluttaa, millaisessa kunnossa Niskanen on, ja millaiseen iskuun hän saa itsensä viritettyä ennen helmi-maaliskuun vaihteessa Oberstdorfissa käytäviä MM-kilpailuja. Näin voi päätellä ainakin siitä, miten paljon Niskasen tekemiset kiinnostavat Norjassa.

”Suomalaisen kunto pelottaa”, norjalaislehti Dagbladet otsikoi juttunsa, johon oli haastateltu Norjan maajoukkueen hiihtäjiä ja valmentajia.

– Iivo on kova viidelläkympillä, ja hän on riittävän kova myös räjäyttämään pankin yhdistelmäkilpailussa. Hän on paras perinteisellä tyylillä. Viidelläkympillä minun on lyötävä hänet, jos aion ottaa mitalin, Emil Iversen sanoi Dagbladetille.

Iivo Niskanen hiihti kaikilta karkuun Pyeongchangin olympialaisten 50 kilometrin yhteislähtökilpailussa vuonna 2018.­

Vuoden 2018 olympialaisissa Pyeongchangissa Niskanen voitti suvereenin esityksen jälkeen kultaa yhteislähdöllä hiihdetyssä perinteisen tyylin 50 kilometrin kilpailussa. Kuninkuusmatka hiihdetään yhteislähdöllä myös Oberstdorfissa.

Pyeongchangissa koettu nöyryytys ei ole vieläkään unohtunut norjalaisten mielistä.

– Silloin hän sai vain nauttia olostaan metsässä. Se toimi hänelle hyvin, ja meidän täytyy toivoa, että tänä vuonna kaikki ei toimi hänen kannaltaan yhtä hyvin, Iversen sanoi.

Kaksi vuotta sitten Seefeldissä yhdistelmäkilpailun MM-kultaa voittanut Sjur Røthe muistuttaa Niskasen olevan mestari kunnonajoituksessa.

– Hän on vaarallinen, kun hän kiristää ruuvia kohti MM-kisoja. Hän teki sen tosi taitavasti ennen MM-Lahtea, ja jos hän onnistuu siinä taas, hän on Oberstdorfissa vahva, Røthe sanoi.